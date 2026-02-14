AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 14 Şubat 2026 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Bursa'da deprem mi oldu? 14 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 14.34 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

14 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.02.14 08:44:13 -.- 2.5 -.- SARAYLAR-MARMARA (BALIKESIR)

2026.02.14 08:43:13 -.- 1.4 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2026.02.14 08:22:01 -.- 1.8 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)

2026.02.14 08:17:56 -.- 2.2 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

2026.02.14 07:05:14 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.02.14 07:00:02 -.- 1.7 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)