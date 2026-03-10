AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Mart 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Denizli'de deprem mi oldu? 10 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
10 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:23:57 38.0748 28.9587 6.7 -.- 2.5 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
08:14:00 38.0793 28.9532 4.9 -.- 1.6 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
08:01:08 38.5783 26.5128 9.6 -.- 2.2 -.- AMBARSEKI-KARABURUN (IZMIR)
08:00:51 39.2575 28.9247 20.1 -.- 1.2 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
07:59:47 38.9218 26.6120 13.4 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
07:52:53 38.5457 26.5385 5.4 -.- 1.9 -.- KOSEDERE-KARABURUN (IZMIR)
07:26:13 38.5578 26.5342 5.7 -.- 1.7 -.- KOSEDERE-KARABURUN (IZMIR)
06:41:13 38.0553 28.9610 5.0 -.- 3.1 2.9 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
06:38:59 38.5338 40.2518 5.6 -.- 1.9 -.- COBANCESMESI-GENC (BINGOL)
06:27:04 38.0487 28.9788 8.5 -.- 2.0 -.- MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI)
06:15:27 38.0987 38.4987 10.8 -.- 1.7 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
06:03:30 39.2238 28.0843 7.5 -.- 1.5 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:47:27 39.3528 39.0248 3.0 -.- 1.8 -.- EGRIPINAR-OVACIK (TUNCELI)
05:42:23 39.1507 28.2958 7.9 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:34:59 36.9278 27.7532 8.1 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
05:19:35 38.5712 26.4842 11.6 -.- 1.5 -.- YAYLAKOY-KARABURUN (IZMIR)
05:04:15 39.2180 28.1038 8.7 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:53:03 38.5667 26.5457 12.0 -.- 1.3 -.- KOSEDERE-KARABURUN (IZMIR)
04:41:28 38.5592 26.5118 4.0 -.- 1.5 -.- KOSEDERE-KARABURUN (IZMIR)
04:39:55 36.2785 36.0482 3.5 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-(HATAY)
04:27:53 36.6750 29.3113 5.0 -.- 2.1 -.- ZORLAR-FETHIYE (MUGLA)
04:23:37 37.9170 27.3820 10.1 -.- 1.5 -.- ACARLAR-SELCUK (IZMIR)
04:21:49 38.5877 26.5065 8.8 -.- 1.8 -.- AMBARSEKI-KARABURUN (IZMIR)
04:09:05 38.0555 28.9830 10.7 -.- 1.4 -.- MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI)
03:54:56 36.3022 36.3953 6.0 -.- 1.8 -.- TERZIHUYUK-REYHANLI (HATAY)
03:50:16 39.1868 28.1945 8.2 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:35:01 37.4017 37.1022 5.4 -.- 1.1 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
03:06:19 40.4438 23.8863 1.1 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN
02:53:39 38.0665 28.9630 5.0 -.- 2.8 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
02:50:11 38.0697 28.9570 7.0 -.- 1.8 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
02:44:27 37.8530 36.5562 8.9 -.- 1.5 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
02:38:32 38.0492 28.9740 15.8 -.- 1.7 -.- MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI)
02:28:53 38.0347 28.9540 16.1 -.- 1.5 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
02:12:44 40.7467 27.4643 10.0 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
02:04:37 39.7323 40.5422 8.6 -.- 1.4 -.- GUZBULAK-TERCAN (ERZINCAN)
01:59:43 38.0673 28.9232 17.0 -.- 1.5 -.- OGUZ-BULDAN (DENIZLI)
01:42:12 38.0703 28.9727 7.4 -.- 1.7 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
01:30:52 39.0600 25.8673 6.5 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
01:28:00 39.0473 28.2810 10.9 -.- 1.2 -.- MALAZ-GORDES (MANISA)
01:25:13 38.0800 28.9682 9.6 -.- 1.9 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
01:21:32 39.2083 28.1670 9.9 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:16:31 34.4803 26.6632 9.7 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
01:02:43 38.0715 37.5150 23.4 -.- 1.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
00:58:35 39.6492 25.9948 15.4 -.- 1.8 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
00:40:05 38.0803 28.9672 9.4 -.- 2.9 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
00:36:55 40.3443 42.1402 5.0 -.- 2.4 -.- PINARYOLU-NARMAN (ERZURUM)
00:23:12 38.4600 39.3978 5.4 -.- 1.9 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG)
00:05:47 38.0712 28.9607 15.8 -.- 2.0 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
00:05:16 40.6750 31.9307 29.6 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-(BOLU)