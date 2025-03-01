Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 01.03.2025 - 09:15

Güncelleme: 01.03.2025 - 09:15

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Mart 2025'te meydana gelen depremler...

1 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.03.01 08:22:21 2.4 -.- EGE DENIZI

2025.03.01 07:24:05 1.7 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL)

2025.03.01 07:17:53 1.8 -.- EGE DENIZI

2025.03.01 07:15:12 2.3 -.- EGE DENIZI

2025.03.01 07:02:44 2.2 -.- YUNANISTAN

2025.03.01 06:24:38 2.4 -.- EGE DENIZI

2025.03.01 06:04:21 2.0 -.- EGE DENIZI

2025.03.01 05:55:08 1.6 -.- CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE)

2025.03.01 05:30:54 2.3 -.- EGE DENIZI

2025.03.01 05:07:28 1.9 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS)

2025.03.01 04:32:35 1.5 -.- HALKAPINAR (KONYA)

2025.03.01 04:07:33 2.0 -.- YUNANISTAN

2025.03.01 04:06:13 1.3 -.- BALPINAR-(BINGOL)

2025.03.01 03:41:48 3.2 3.2 EGE DENIZI

2025.03.01 03:23:06 1.3 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)

2025.03.01 03:12:09 1.3 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2025.03.01 02:55:31 1.7 -.- HACIAHMETDERESI-(CORUM)

2025.03.01 02:34:49 2.3 -.- DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA)

2025.03.01 02:18:13 2.8 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)

2025.03.01 01:47:18 2.6 -.- EGE DENIZI

2025.03.01 01:40:17 1.8 -.- BOZTAHTA-KOZAN (ADANA)

2025.03.01 01:16:41 2.2 -.- SURIYE

2025.03.01 00:58:45 1.9 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)

2025.03.01 00:40:09 1.3 -.- SENYURT-ULAS (SIVAS)

2025.03.01 00:13:31 2.4 -.- KARADENIZ

2025.03.01 00:11:43 2.8 -.- EGE DENIZI







