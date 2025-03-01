Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! stanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Mart 2025 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler!1 Mart 2025 Cumartesi nerede, ne zaman deprem oldu?
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Mart 2025'te meydana gelen depremler...
1 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
2025.03.01 08:22:21 2.4 -.- EGE DENIZI
2025.03.01 07:24:05 1.7 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL)
2025.03.01 07:17:53 1.8 -.- EGE DENIZI
2025.03.01 07:15:12 2.3 -.- EGE DENIZI
2025.03.01 07:02:44 2.2 -.- YUNANISTAN
2025.03.01 06:24:38 2.4 -.- EGE DENIZI
2025.03.01 06:04:21 2.0 -.- EGE DENIZI
2025.03.01 05:55:08 1.6 -.- CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE)
2025.03.01 05:30:54 2.3 -.- EGE DENIZI
2025.03.01 05:07:28 1.9 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS)
2025.03.01 04:32:35 1.5 -.- HALKAPINAR (KONYA)
2025.03.01 04:07:33 2.0 -.- YUNANISTAN
2025.03.01 04:06:13 1.3 -.- BALPINAR-(BINGOL)
2025.03.01 03:41:48 3.2 3.2 EGE DENIZI
2025.03.01 03:23:06 1.3 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
2025.03.01 03:12:09 1.3 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2025.03.01 02:55:31 1.7 -.- HACIAHMETDERESI-(CORUM)
2025.03.01 02:34:49 2.3 -.- DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA)
2025.03.01 02:18:13 2.8 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
2025.03.01 01:47:18 2.6 -.- EGE DENIZI
2025.03.01 01:40:17 1.8 -.- BOZTAHTA-KOZAN (ADANA)
2025.03.01 01:16:41 2.2 -.- SURIYE
2025.03.01 00:58:45 1.9 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
2025.03.01 00:40:09 1.3 -.- SENYURT-ULAS (SIVAS)
2025.03.01 00:13:31 2.4 -.- KARADENIZ
2025.03.01 00:11:43 2.8 -.- EGE DENIZI
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