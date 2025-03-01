Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! stanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Mart 2025 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler!1 Mart 2025 Cumartesi nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.03.2025 - 09:15

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Mart 2025'te meydana gelen depremler...

1 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.03.01 08:22:21 2.4  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.01 07:24:05   1.7  -.-   ELMALI-YEDISU (BINGOL)                            

2025.03.01 07:17:53   1.8  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.01 07:15:12  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.01 07:02:44   2.2  -.-   YUNANISTAN                                        

2025.03.01 06:24:38   2.4  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.01 06:04:21  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.01 05:55:08   1.6  -.-   CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE)                     

2025.03.01 05:30:54  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.01 05:07:28   1.9  -.-   DONGEL-(KAHRAMANMARAS)                            

2025.03.01 04:32:35  1.5  -.-   HALKAPINAR (KONYA)                                

2025.03.01 04:07:33  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        

2025.03.01 04:06:13  1.3  -.-   BALPINAR-(BINGOL)                                 

2025.03.01 03:41:48   3.2  3.2   EGE DENIZI                                        

2025.03.01 03:23:06  1.3  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             

2025.03.01 03:12:09  1.3  -.-   SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)                       

2025.03.01 02:55:31  1.7  -.-   HACIAHMETDERESI-(CORUM)                           

2025.03.01 02:34:49  2.3  -.-   DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA)                         

2025.03.01 02:18:13  2.8  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         

2025.03.01 01:47:18 2.6  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.01 01:40:17  1.8  -.-   BOZTAHTA-KOZAN (ADANA)                            

2025.03.01 01:16:41  2.2  -.-   SURIYE                                            

2025.03.01 00:58:45  1.9  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                            

2025.03.01 00:40:09  1.3  -.-   SENYURT-ULAS (SIVAS)                              

2025.03.01 00:13:31  2.4  -.-   KARADENIZ                                         

2025.03.01 00:11:43  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        




Etiketler: #Son depremler #AFAD son depremler #Kandilli son depremler
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