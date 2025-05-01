Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Mayıs 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 1 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 08:58

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

1 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

07:50:49  40.8568   28.3578       10.0      -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                                   

07:16:06  36.5697   28.1355       15.2      -.-  1.5  -.-   TASLICA-MARMARIS (MUGLA)                         

07:02:22  39.2552   28.9867        6.7      -.-  2.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

06:41:57  35.8795   31.3587       20.7      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                          

05:22:28  38.1997   39.0715        5.7      -.-  1.3  -.-   KOKLUKAYA-PUTURGE (MALATYA)                      

04:37:28  39.0540   28.6243       14.0      -.-  1.4  -.-   ORUCULER-DEMIRCI (MANISA)                        

04:31:32  39.7960   41.9815        5.0      -.-  1.8  -.-   GUZELHISAR-KOPRUKOY (ERZURUM)                    

04:22:30  35.6303   26.0680       12.2      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                       

04:18:48  39.2392   29.0102       14.7      -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

04:13:39  37.0095   27.6657        7.0      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                      

04:09:06  38.4435   37.4177       11.6      -.-  1.3  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                        

03:41:39  39.2177   28.9898       11.3      -.-  1.6  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                          

03:33:16  35.7750   25.4872       13.7      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                       

03:20:37  38.4283   37.4848        6.3      -.-  1.3  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                          

03:16:02  39.2352   29.0110       15.3      -.-  1.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

03:04:08  38.1393   37.7805        9.9      -.-  1.2  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

03:00:33  38.2023   38.6883        4.1      -.-  2.0  -.-   ALIHAN-PUTURGE (MALATYA)                         

02:55:23  39.2447   29.0122       13.7      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

02:48:09  36.9998   27.6547        6.5      -.-  4.0  3.9   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                      

02:40:00  39.2375   29.0142       13.0      -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

02:35:48  39.2423   29.0023        5.4      -.-  2.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

02:27:40  39.2398   28.9933        7.5      -.-  2.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

02:11:23  40.8388   28.8493       15.8      -.-  1.8  -.-   MARMARA DENIZI                                   

02:02:37  38.1642   36.6092        5.9      -.-  2.1  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

01:58:53  38.9922   28.1903       13.8      -.-  1.5  -.-   FUNDACIK-GORDES (MANISA)                         

01:43:51  39.2377   29.0208       11.4      -.-  2.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

01:35:24  38.2935   38.6002       20.3      -.-  1.3  -.-   PELITLI-(MALATYA)                                

01:26:56  39.2447   28.9875        6.7      -.-  2.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

01:17:17  39.2520   28.9848       11.2      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

01:09:28  38.2775   38.5890        6.4      -.-  2.8  -.-   TANISIK-(MALATYA)                                

00:45:55  39.2555   28.9627       11.7      -.-  1.5  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                          


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