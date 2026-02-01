Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

1.02.2026 08:56:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Şubat 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

1 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:18:12  35.0330   26.6882       10.8      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

08:00:52  37.2822   32.3133        8.2      -.-  2.4  -.-   AVDAN-AKOREN (KONYA)                              

07:55:13  37.3092   32.3305        9.2      -.-  3.4  3.6   DUTLU-AKOREN (KONYA)                              

07:44:52  39.2532   29.0037       11.7      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

07:41:28  39.2047   28.8998       16.8      -.-  1.9  -.-   ORENLI-SIMAV (KUTAHYA)                            

06:59:36  36.5123   29.0408       18.4      -.-  2.0  -.-   OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 

06:51:28  39.2185   28.9172       13.2      -.-  1.6  -.-   KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)                          

06:45:26  39.0035   30.2058        6.1      -.-  1.8  -.-   BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA)                       

06:43:17  39.1105   29.3958        5.1      -.-  1.0  -.-   YESILOVA-GEDIZ (KUTAHYA)                          

06:20:44  39.6670   37.3642        2.9      -.-  2.3  -.-   HACIALI-(SIVAS)                                   

05:47:38  39.2658   29.0243        8.0      -.-  1.2  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

05:16:52  39.2250   29.0120       12.8      -.-  1.4  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

05:13:05  39.1530   28.1232       11.1      -.-  1.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

05:02:04  39.2165   29.0508       17.8      -.-  0.9  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

04:46:21  39.3695   27.8107       18.4      -.-  1.0  -.-   YUKARIKARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR)               

04:43:00  39.2892   27.7920        9.4      -.-  1.5  -.-   CERKEZ SULTANIYE-SOMA (MANISA)                    

04:28:44  39.1223   28.2415       15.8      -.-  1.6  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:27:18  39.2460   29.0402        8.8      -.-  1.1  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

04:19:20  38.2870   38.1522       13.4      -.-  1.4  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    

04:17:30  40.6555   28.6300       10.9      -.-  1.3  -.-   MARMARA DENIZI                                    

04:01:21  39.2273   29.0293       14.1      -.-  1.1  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

03:53:32  36.3738   36.0787        1.1      -.-  1.9  -.-   CERCIKAYA-BELEN (HATAY)                           

03:49:40  39.3052   27.7330        1.6      -.-  1.8  -.-   TURKPIYALA-SOMA (MANISA)                          

03:48:33  39.1670   28.3098       12.6      -.-  1.9  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

03:38:10  39.1052   28.2630        3.1      -.-  1.2  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

03:21:50  39.1575   28.9482       15.0      -.-  0.9  -.-   NASA-SIMAV (KUTAHYA)                              

03:19:16  39.7947   39.1967        5.0      -.-  1.7  -.-   BALTASI-(ERZINCAN)                                

03:15:15  39.3138   27.7168       10.2      -.-  2.1  -.-   TURKPIYALA-SOMA (MANISA)                          

03:12:16  39.2248   28.9825       12.0      -.-  1.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

03:06:25  38.2748   38.7835       23.7      -.-  1.7  -.-   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                       

02:41:09  39.1350   28.2880        9.7      -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

02:38:29  40.4182   28.9028        5.2      -.-  1.5  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   

02:26:44  39.1047   28.3172        9.5      -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

02:23:26  37.8680   26.9242        5.5      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

02:12:37  40.7217   27.4607       13.7      -.-  2.1  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       

02:04:50  39.1390   28.3017       12.1      -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

01:46:47  38.8268   25.8975        7.8      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        

01:44:57  36.6735   36.2990        5.9      -.-  1.4  -.-   KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)                       

01:43:34  40.4342   28.9028        4.7      -.-  1.4  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   

01:31:23  39.1953   29.4138        8.5      -.-  2.2  -.-   KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)                       

01:31:23  40.4303   28.9038        5.3      -.-  1.8  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   

01:30:23  40.4370   28.9345        2.2      -.-  1.8  -.-   KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA)                          

01:23:31  39.1682   29.4553        2.8      -.-  1.0  -.-   PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)                    

01:19:54  39.2433   29.0310       11.0      -.-  1.2  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

01:12:51  39.1650   28.1885        8.1      -.-  1.2  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

00:59:20  37.9020   36.2950       14.3      -.-  1.7  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

00:42:57  39.1610   28.3090        9.5      -.-  1.4  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

00:32:33  39.1907   29.4273        5.0      -.-  1.5  -.-   PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)                    

00:07:58  40.1553   31.7165        8.3      -.-  2.2  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          

00:05:23  40.3393   24.1332        5.2      -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                        

00:02:33  40.2565   23.9290       14.5      -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                        

