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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

1.07.2026 09:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Temmuz 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

1 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.07.01 07:15:27   -.-  1.6  -.-   EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 

2026.07.01 06:49:03   -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                       

2026.07.01 05:31:10   -.-  1.2  -.-   TASBASI-DALAMAN (MUGLA)                       

2026.07.01 05:29:25   -.-  1.2  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)        

2026.07.01 04:38:02   -.-  1.3  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                

2026.07.01 03:33:50     -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                       

2026.07.01 03:17:17     -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)             

2026.07.01 03:10:32    -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)           

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