Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 10 Aralık 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
10 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:54:42 39.1923 28.1390 14.4 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:53:32 39.1788 28.2290 12.0 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:19:21 35.7678 35.7152 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
07:48:40 39.2020 28.1785 7.2 -.- 1.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:55:30 39.2483 29.0418 5.5 -.- 1.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
06:51:29 36.6578 27.9403 20.8 -.- 1.6 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI)
06:50:53 39.2492 29.0362 12.4 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
06:42:54 39.2508 28.9427 6.9 -.- 2.7 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
06:35:55 39.2023 28.1412 11.5 -.- 2.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:33:41 39.9037 41.6768 23.2 -.- 1.3 -.- OTLUKKAPI-PASINLER (ERZURUM)
06:23:13 38.9377 27.5265 12.9 -.- 1.3 -.- SABANCILAR-AKHISAR (MANISA)
06:13:05 39.1743 28.0240 17.9 -.- 0.9 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
06:03:13 38.9233 26.0910 4.2 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
05:36:15 39.1290 28.2600 14.2 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:28:42 39.1718 28.2530 14.6 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:27:55 38.4833 38.0383 8.9 -.- 1.5 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
05:19:51 38.4790 38.0173 7.7 -.- 1.3 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
05:02:01 39.1755 28.2180 10.4 -.- 0.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:00:22 36.6725 36.4795 5.0 -.- 1.5 -.- NARLIHOPUR-KIRIKHAN (HATAY)
04:57:54 38.2632 30.8142 15.7 -.- 1.6 -.- TASEVI-YALVAC (ISPARTA)
04:43:11 39.0200 26.0128 8.6 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
04:37:03 39.3315 28.0615 23.3 -.- 1.5 -.- ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:33:43 39.1648 28.2473 10.9 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:25:22 39.2072 28.0660 8.0 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:18:14 39.2547 28.1228 11.1 -.- 2.1 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:06:53 39.1550 28.2410 11.1 -.- 2.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:04:15 39.1702 28.2763 9.3 -.- 1.8 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:54:36 35.9210 36.1227 2.9 -.- 2.7 -.- KULAC-YAYLADAGI (HATAY)
03:50:29 38.0038 26.9637 17.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:44:06 39.2425 28.1735 8.2 -.- 1.5 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
03:39:16 37.0590 28.3027 2.4 -.- 1.6 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA)
03:38:03 38.5390 39.5975 7.6 -.- 1.1 -.- TEPECIK-MADEN (ELAZIG)
03:31:01 39.1470 28.2703 11.3 -.- 1.0 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:21:35 38.5385 26.8158 7.7 -.- 1.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
03:07:06 38.5063 38.0605 1.4 -.- 1.9 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
02:36:15 36.8920 28.0458 5.3 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
02:21:51 38.3038 38.8363 17.7 -.- 1.7 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
02:12:36 39.1458 28.2848 11.9 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:12:17 39.1742 28.2397 12.4 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:00:11 40.4132 28.0515 12.3 -.- 3.2 -.- BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI)
01:58:31 38.4868 38.0348 9.2 -.- 1.5 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
01:29:02 37.9918 36.2723 12.5 -.- 1.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:22:18 40.5595 29.0298 14.9 -.- 1.6 -.- SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA)
01:15:36 36.7090 26.3657 8.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
01:12:20 39.2545 28.9507 14.9 -.- 1.2 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
00:56:46 40.2385 32.3580 9.3 -.- 1.7 -.- TURNALI-KIZILCAHAMAM (ANKARA)
00:47:44 39.2542 29.0237 5.4 -.- 2.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
00:36:11 39.1192 28.0922 16.7 -.- 1.9 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
00:33:53 39.2510 28.9347 6.5 -.- 1.9 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
00:03:07 40.7647 27.3598 5.2 -.- 1.3 -.- GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG)