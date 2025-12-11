Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 11 Aralık 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 11 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
11 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025.12.11 08:51:40 39.1528 28.1392 21.4 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.11 08:50:30 38.7665 34.0472 5.5 -.- 1.9 -.- GOKLER-ORTAKOY (AKSARAY)
2025.12.11 08:43:12 38.7607 34.0123 3.6 -.- 2.1 -.- AKPINAR-ORTAKOY (AKSARAY)
2025.12.11 08:41:27 38.7930 34.0268 9.2 -.- 2.0 -.- GOKLER-ORTAKOY (AKSARAY)
2025.12.11 08:20:56 39.2653 28.9970 10.6 -.- 1.6 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.11 08:08:57 39.1913 28.3120 9.2 -.- 2.6 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.11 07:26:14 39.1427 28.2453 9.2 -.- 2.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.11 07:20:43 37.1008 28.6205 9.8 -.- 1.8 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
2025.12.11 06:56:00 39.1265 28.2922 11.7 -.- 1.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.11 06:49:43 39.2617 28.9477 5.6 -.- 1.8 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.11 06:38:10 39.1663 28.2430 9.6 -.- 2.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.11 06:06:35 37.0907 28.6298 11.5 -.- 2.5 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
2025.12.11 06:00:19 39.1158 28.3023 8.6 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.11 05:58:02 40.3845 24.1195 6.6 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN
2025.12.11 05:46:23 38.0860 38.4155 1.5 -.- 2.4 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2025.12.11 05:43:44 39.7172 28.5297 2.2 -.- 2.4 -.- MAHMUDIYE-DURSUNBEY (BALIKESIR)
2025.12.11 05:40:20 39.2512 28.1075 8.6 -.- 1.1 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.11 05:19:06 38.5978 43.1755 8.5 -.- 2.3 -.- CITOREN-(VAN)
2025.12.11 04:54:47 39.1120 32.8408 5.4 -.- 1.9 -.- DOGUTEPE-KULU (KONYA)
2025.12.11 04:51:01 39.1983 28.1677 13.0 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.11 04:45:41 39.1967 28.2222 11.4 -.- 3.3 3.0 ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.11 04:42:03 39.1733 28.2342 11.4 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.11 04:40:33 39.2030 28.1568 11.0 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.11 04:28:33 39.1333 28.3343 8.6 -.- 1.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.11 04:13:14 38.4802 38.0327 6.0 -.- 1.5 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
2025.12.11 04:06:25 39.1838 28.2080 10.1 -.- 2.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.11 04:02:23 39.1798 28.1003 9.2 -.- 1.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.11 04:01:04 39.1670 28.1177 12.5 -.- 2.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.11 03:44:07 39.1482 28.2882 9.3 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.11 03:39:32 40.3758 24.1665 6.3 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN
2025.12.11 03:02:57 39.1165 32.8373 5.7 -.- 3.4 3.5 KIRKPINAR-KULU (KONYA)
2025.12.11 02:50:07 39.2138 28.3217 5.9 -.- 1.2 -.- OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.11 02:37:22 39.2282 28.1232 8.4 -.- 1.4 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.11 02:25:05 39.1497 28.2780 12.6 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.11 02:13:50 39.2390 28.1715 9.1 -.- 1.3 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.11 01:52:07 39.2348 28.1620 16.0 -.- 1.2 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.11 01:31:21 37.9592 28.4363 2.2 -.- 1.5 -.- KESTEL-NAZILLI (AYDIN)
2025.12.11 01:27:41 39.2215 28.1410 7.0 -.- 1.6 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.11 01:18:20 39.2117 28.1733 11.5 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.11 01:09:46 38.1608 36.5815 2.4 -.- 1.0 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2025.12.11 01:01:44 39.1607 28.2440 14.3 -.- 1.1 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.11 00:41:12 39.1812 28.2025 8.0 -.- 2.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.11 00:35:13 38.5005 38.0318 4.1 -.- 1.5 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
2025.12.11 00:32:17 39.1427 28.1080 14.9 -.- 2.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.11 00:31:48 38.7890 37.9523 7.5 -.- 2.0 -.- HEKIMHAN (MALATYA)
2025.12.11 00:04:22 39.2683 28.9778 9.4 -.- 1.0 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)