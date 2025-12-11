Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 11 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

11.12.2025 09:05:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 11 Aralık 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 11 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

11 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.12.11 08:51:40  39.1528   28.1392       21.4      -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2025.12.11 08:50:30  38.7665   34.0472        5.5      -.-  1.9  -.-   GOKLER-ORTAKOY (AKSARAY)                          

2025.12.11 08:43:12  38.7607   34.0123        3.6      -.-  2.1  -.-   AKPINAR-ORTAKOY (AKSARAY)                         

2025.12.11 08:41:27  38.7930   34.0268        9.2      -.-  2.0  -.-   GOKLER-ORTAKOY (AKSARAY)                          

2025.12.11 08:20:56  39.2653   28.9970       10.6      -.-  1.6  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

2025.12.11 08:08:57  39.1913   28.3120        9.2      -.-  2.6  -.-   BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

2025.12.11 07:26:14  39.1427   28.2453        9.2      -.-  2.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.12.11 07:20:43  37.1008   28.6205        9.8      -.-  1.8  -.-   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)                             

2025.12.11 06:56:00  39.1265   28.2922       11.7      -.-  1.1  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.12.11 06:49:43  39.2617   28.9477        5.6      -.-  1.8  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          

2025.12.11 06:38:10  39.1663   28.2430        9.6      -.-  2.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.12.11 06:06:35  37.0907   28.6298       11.5      -.-  2.5  -.-   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)                             

2025.12.11 06:00:19  39.1158   28.3023        8.6      -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.12.11 05:58:02  40.3845   24.1195        6.6      -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                        

2025.12.11 05:46:23  38.0860   38.4155        1.5      -.-  2.4  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       

2025.12.11 05:43:44  39.7172   28.5297        2.2      -.-  2.4  -.-   MAHMUDIYE-DURSUNBEY (BALIKESIR)                   

2025.12.11 05:40:20  39.2512   28.1075        8.6      -.-  1.1  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.12.11 05:19:06  38.5978   43.1755        8.5      -.-  2.3  -.-   CITOREN-(VAN)                                     

2025.12.11 04:54:47  39.1120   32.8408        5.4      -.-  1.9  -.-   DOGUTEPE-KULU (KONYA)                             

2025.12.11 04:51:01  39.1983   28.1677       13.0      -.-  1.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.12.11 04:45:41  39.1967   28.2222       11.4      -.-  3.3  3.0   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2025.12.11 04:42:03  39.1733   28.2342       11.4      -.-  1.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.12.11 04:40:33  39.2030   28.1568       11.0      -.-  2.0  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.12.11 04:28:33  39.1333   28.3343        8.6      -.-  1.2  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.12.11 04:13:14  38.4802   38.0327        6.0      -.-  1.5  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                          

2025.12.11 04:06:25  39.1838   28.2080       10.1      -.-  2.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2025.12.11 04:02:23  39.1798   28.1003        9.2      -.-  1.2  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.12.11 04:01:04  39.1670   28.1177       12.5      -.-  2.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.12.11 03:44:07  39.1482   28.2882        9.3      -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.12.11 03:39:32  40.3758   24.1665        6.3      -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                        

2025.12.11 03:02:57  39.1165   32.8373        5.7      -.-  3.4  3.5   KIRKPINAR-KULU (KONYA)                            

2025.12.11 02:50:07  39.2138   28.3217        5.9      -.-  1.2  -.-   OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.12.11 02:37:22  39.2282   28.1232        8.4      -.-  1.4  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.12.11 02:25:05  39.1497   28.2780       12.6      -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.12.11 02:13:50  39.2390   28.1715        9.1      -.-  1.3  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              

2025.12.11 01:52:07  39.2348   28.1620       16.0      -.-  1.2  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              

2025.12.11 01:31:21  37.9592   28.4363        2.2      -.-  1.5  -.-   KESTEL-NAZILLI (AYDIN)                            

2025.12.11 01:27:41  39.2215   28.1410        7.0      -.-  1.6  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.12.11 01:18:20  39.2117   28.1733       11.5      -.-  1.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.12.11 01:09:46  38.1608   36.5815        2.4      -.-  1.0  -.-   KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

2025.12.11 01:01:44  39.1607   28.2440       14.3      -.-  1.1  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.12.11 00:41:12  39.1812   28.2025        8.0      -.-  2.0  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2025.12.11 00:35:13  38.5005   38.0318        4.1      -.-  1.5  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                          

2025.12.11 00:32:17  39.1427   28.1080       14.9      -.-  2.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2025.12.11 00:31:48  38.7890   37.9523        7.5      -.-  2.0  -.-   HEKIMHAN (MALATYA)                                

2025.12.11 00:04:22  39.2683   28.9778        9.4      -.-  1.0  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

