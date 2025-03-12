Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 12 Mart 2025 Çarşambda günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 12 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.03.2025 - 09:28

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 12 Mart'ta meydana gelen depremler...

12 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

09:11:04   -.-  1.8  -.-   DARKALE-SOMA (MANISA)                           

08:47:54  .-  1.2  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                          

08:24:23      -.-  1.9  -.-   KOZLAR-TAVAS (DENIZLI)                          

08:24:11    -.-  1.7  -.-   TOPAGAC-MARMARA (BALIKESIR)                     

08:16:18     -.-  1.2  -.-   SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA)                       

08:13:27   -.-  2.2  -.-   ORTAHARMAN-MAZGIRT (TUNCELI)                    

08:00:23   -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                      

07:29:41   -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                      

07:13:53   -.-  2.2  -.-   BAYIR-MARMARIS (MUGLA)                          

07:02:58     -.-  1.5  -.-   SARIKAYA-(ADIYAMAN)                             

06:51:51    -.-  1.8  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                       

06:09:27    -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                      

05:43:30    -.-  1.7  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                       

05:35:07    -.-  2.3  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                        

05:25:39     -.-  2.1  -.-   CAKALDERE-CEYHAN (ADANA)                        

04:40:33   -.-  1.7  -.-   DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu
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