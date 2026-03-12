AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 12 Mart 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
12 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:39:25 39.1318 28.3438 9.3 -.- 1.4 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:31:49 38.1375 27.4168 12.0 -.- 1.6 -.- ARSLANLAR-TORBALI (IZMIR)
08:30:44 39.1255 28.3672 12.4 -.- 2.0 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:19:41 39.1872 28.2187 8.6 -.- 1.4 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:41:10 39.1097 28.1528 11.7 -.- 1.9 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:29:22 39.3385 29.0450 13.9 -.- 1.1 -.- YUKARIDOLAYLAR-SIMAV (KUTAHYA)
07:17:48 39.3015 29.0858 17.2 -.- 1.1 -.- KABAKLAR-EMET (KUTAHYA)
07:16:04 39.0972 28.3768 12.0 -.- 1.6 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
07:14:51 39.1107 28.2338 12.8 -.- 1.3 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:59:28 34.8622 25.9278 9.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
06:57:38 38.1118 28.9660 4.9 -.- 1.5 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
06:46:24 38.1382 36.6350 12.8 -.- 1.9 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:35:37 38.0683 28.9548 5.0 -.- 1.8 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
05:58:53 40.4362 40.9000 5.3 -.- 1.7 -.- BADEMLI-ISPIR (ERZURUM)
05:35:40 39.1770 28.2870 9.9 -.- 1.2 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:25:46 38.0772 28.9583 11.1 -.- 1.2 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
05:25:32 40.7792 31.6122 5.0 -.- 1.1 -.- FASIL-(BOLU)
05:11:29 38.1288 36.6223 14.2 -.- 1.0 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:00:57 39.2307 28.0208 9.5 -.- 1.7 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:40:53 39.2473 28.9825 12.3 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
04:36:50 39.1753 28.2360 10.3 -.- 2.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:16:12 38.1037 28.9435 10.9 -.- 1.1 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
04:06:53 39.0425 25.9433 9.6 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
03:58:05 39.1605 28.2612 8.8 -.- 1.1 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:55:14 39.1803 28.2403 9.5 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:44:38 37.0780 29.1530 24.0 -.- 1.1 -.- SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI)
03:31:31 39.8458 34.2410 5.4 -.- 1.7 -.- ARSLANHACILI-YERKOY (YOZGAT)
03:29:20 39.2163 28.2235 7.7 -.- 1.2 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:10:13 39.2223 28.1535 10.2 -.- 1.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:06:14 39.1540 28.2240 12.2 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:50:54 39.0360 44.1580 9.6 -.- 1.7 -.- BAYDOGAN-CALDIRAN (VAN)
02:49:20 35.9898 27.3747 15.1 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
02:47:53 39.1757 28.2445 12.8 -.- 0.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:44:11 40.3000 24.0743 8.6 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN
02:28:38 39.2340 29.0232 13.7 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
02:22:49 38.1308 36.9053 5.7 -.- 1.9 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:00:58 38.6202 27.2460 5.0 -.- 1.4 -.- UZUNBURUN-(MANISA)
01:51:46 39.2923 28.1988 6.5 -.- 1.2 -.- CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR)