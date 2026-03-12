Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.03.2026 09:16:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 12 Mart 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

12 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:39:25  39.1318   28.3438        9.3      -.-  1.4  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

08:31:49  38.1375   27.4168       12.0      -.-  1.6  -.-   ARSLANLAR-TORBALI (IZMIR)                        

08:30:44  39.1255   28.3672       12.4      -.-  2.0  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

08:19:41  39.1872   28.2187        8.6      -.-  1.4  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

07:41:10  39.1097   28.1528       11.7      -.-  1.9  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

07:29:22  39.3385   29.0450       13.9      -.-  1.1  -.-   YUKARIDOLAYLAR-SIMAV (KUTAHYA)                   

07:17:48  39.3015   29.0858       17.2      -.-  1.1  -.-   KABAKLAR-EMET (KUTAHYA)                          

07:16:04  39.0972   28.3768       12.0      -.-  1.6  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                         

07:14:51  39.1107   28.2338       12.8      -.-  1.3  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

06:59:28  34.8622   25.9278        9.0      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                   

06:57:38  38.1118   28.9660        4.9      -.-  1.5  -.-   HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)                          

06:46:24  38.1382   36.6350       12.8      -.-  1.9  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

06:35:37  38.0683   28.9548        5.0      -.-  1.8  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                      

05:58:53  40.4362   40.9000        5.3      -.-  1.7  -.-   BADEMLI-ISPIR (ERZURUM)                          

05:35:40  39.1770   28.2870        9.9      -.-  1.2  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:25:46  38.0772   28.9583       11.1      -.-  1.2  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                      

05:25:32  40.7792   31.6122        5.0      -.-  1.1  -.-   FASIL-(BOLU)                                     

05:11:29  38.1288   36.6223       14.2      -.-  1.0  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                

05:00:57  39.2307   28.0208        9.5      -.-  1.7  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

04:40:53  39.2473   28.9825       12.3      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

04:36:50  39.1753   28.2360       10.3      -.-  2.0  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

04:16:12  38.1037   28.9435       10.9      -.-  1.1  -.-   HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)                          

04:06:53  39.0425   25.9433        9.6      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                

03:58:05  39.1605   28.2612        8.8      -.-  1.1  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

03:55:14  39.1803   28.2403        9.5      -.-  1.5  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

03:44:38  37.0780   29.1530       24.0      -.-  1.1  -.-   SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI)                        

03:31:31  39.8458   34.2410        5.4      -.-  1.7  -.-   ARSLANHACILI-YERKOY (YOZGAT)                     

03:29:20  39.2163   28.2235        7.7      -.-  1.2  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

03:10:13  39.2223   28.1535       10.2      -.-  1.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:06:14  39.1540   28.2240       12.2      -.-  1.9  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

02:50:54  39.0360   44.1580        9.6      -.-  1.7  -.-   BAYDOGAN-CALDIRAN (VAN)                          

02:49:20  35.9898   27.3747       15.1      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                       

02:47:53  39.1757   28.2445       12.8      -.-  0.9  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

02:44:11  40.3000   24.0743        8.6      -.-  1.7  -.-   YUNANISTAN                                       

02:28:38  39.2340   29.0232       13.7      -.-  1.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

02:22:49  38.1308   36.9053        5.7      -.-  1.9  -.-   KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

02:00:58  38.6202   27.2460        5.0      -.-  1.4  -.-   UZUNBURUN-(MANISA)                               

01:51:46  39.2923   28.1988        6.5      -.-  1.2  -.-   CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

