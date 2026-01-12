Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 12 Ocak 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
12 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:31:37 39.2467 28.9267 10.6 -.- 1.3 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
08:08:00 36.8972 27.5123 4.7 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
08:05:33 36.9208 27.4540 5.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
08:02:43 36.9358 27.4995 11.6 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
07:49:05 40.4060 24.0567 7.4 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN
07:40:43 35.2112 33.4522 7.2 -.- 2.0 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK
07:34:52 38.7582 27.1173 9.9 -.- 2.8 -.- KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR)
06:00:06 39.2402 29.0300 11.9 -.- 1.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
05:55:52 39.2497 29.0115 10.8 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:10:42 39.1542 28.1140 10.1 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:59:55 37.0993 28.5050 14.0 -.- 1.4 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA)
04:54:09 39.2027 28.0385 3.8 -.- 1.6 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:53:13 39.1547 28.1420 9.9 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:50:21 40.7828 27.9517 4.9 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI
04:42:54 39.3505 28.0183 11.4 -.- 1.7 -.- ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:35:47 39.1657 28.1677 8.6 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:25:00 39.2618 28.9885 5.4 -.- 1.3 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
04:17:16 39.1597 28.2210 11.1 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:09:28 39.1617 28.2822 11.9 -.- 2.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:52:10 40.8292 31.5272 1.8 -.- 2.0 -.- KIZILAGIL-(BOLU)
03:35:23 39.3163 40.3957 8.2 -.- 2.5 -.- ESKIKAVAK-KIGI (BINGOL)
03:30:07 38.9712 25.9118 7.8 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)