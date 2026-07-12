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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

12.07.2026 09:18:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 12 Temmuz 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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12 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.07.12 08:54:48  36.9453   27.4302        7.6      -.-  2.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       

2026.07.12 08:51:17  39.2180   28.1613        7.9      -.-  2.1  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.07.12 08:19:24  38.0507   38.1673       12.1      -.-  1.7  -.-   PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     

2026.07.12 08:10:54  37.1432   34.7048        5.4      -.-  3.6  3.5   KORUCAK-CAMLIYAYLA (MERSIN)                       

2026.07.12 08:08:56  38.6120   31.0433       12.1      -.-  1.8  -.-   YESILYURT-CAY (AFYONKARAHISAR)                    

2026.07.12 07:44:54  37.7578   29.6583       15.6      -.-  1.6  -.-   SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI)                          

2026.07.12 07:17:03  40.8338   31.8552        5.4      -.-  1.3  -.-   KUPLUCE-(BOLU)                                    

2026.07.12 05:54:19  40.2467   31.7315       14.2      -.-  1.6  -.-   DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)                          

2026.07.12 05:12:09  37.9548   27.9563       15.1      -.-  1.5  -.-   EGRIKAVAK-(AYDIN)                                 

2026.07.12 05:11:15  37.9783   27.9763        5.6      -.-  2.1  -.-   EGRIKAVAK-(AYDIN)                                 

2026.07.12 04:07:41  40.4190   35.5112       10.1      -.-  1.5  -.-   CAMURLU-GOYNUCEK (AMASYA)                         

2026.07.12 03:49:04  38.5253   39.3077        5.0      -.-  1.0  -.-   ACIPAYAM-(ELAZIG)                                 

2026.07.12 03:41:09  40.3083   23.9178       10.0      -.-  1.3  -.-   YUNANISTAN                                        

2026.07.12 02:31:48  38.7725   43.5708        5.0      -.-  2.2  -.-   YUKARIGOLALAN-(VAN)                               

2026.07.12 02:03:32  37.0783   28.4748       14.2      -.-  1.2  -.-   CICEKLI-ULA (MUGLA)                               

2026.07.12 01:53:36  38.9728   43.5840        8.2      -.-  1.6  -.-   UNSELI-MURADIYE (VAN)                             

2026.07.12 01:52:42  37.8225   35.0705       16.4      -.-  1.1  -.-   CUKURBAG-CAMARDI (NIGDE)                          

2026.07.12 01:47:22  35.2442   30.5585       25.5      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           

2026.07.12 01:43:06  39.2623   28.9152       11.9      -.-  0.8  -.-   KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)                        

2026.07.12 01:39:51  39.4290   26.9853        9.4      -.-  1.7  -.-   HISARKOY-BURHANIYE (BALIKESIR)                    

2026.07.12 01:33:44  38.0783   36.6397        9.6      -.-  1.3  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

2026.07.12 01:26:50  38.2207   37.6722        5.0      -.-  1.6  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            

2026.07.12 01:08:47  38.4658   37.6872        5.4      -.-  1.6  -.-   HISARCIK-DARENDE (MALATYA)                        

2026.07.12 00:51:07  39.1987   27.9588       10.0      -.-  1.5  -.-   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)                         

2026.07.12 00:46:30  37.8248   35.0697        5.4      -.-  1.8  -.-   CUKURBAG-CAMARDI (NIGDE)                          

2026.07.12 00:43:15  37.8545   35.0838        5.0      -.-  3.8  3.6   DEMIRKAZIK-CAMARDI (NIGDE)                        

2026.07.12 00:29:44  39.4760   28.8025        5.4      -.-  1.7  -.-   SAKIZKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR)

İlgili Konular: #deprem #Son depremler listesi #deprem mi oldu

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