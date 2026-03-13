Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.03.2026 09:40:00
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 13 Mart 2026 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Ankara'da deprem mi oldu? 13 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

13 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:08:09   -.-  1.5  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                      

09:03:14   -.-  1.1  -.-   SIRATAS-CAYIRLI (ERZINCAN)                   

08:53:50  -.-  1.4  -.-   KIRACI-NIKSAR (TOKAT)                        

08:28:08 -.-  1.6  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                      

08:25:23  -.-  1.1  -.-   PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)                     

08:22:54   -.-  1.9  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                      

07:56:27  -.-  1.8  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                      

07:31:36  -.-  2.2  -.-   KIRACI-NIKSAR (TOKAT)                        

07:27:30    -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                   

07:27:13 -.-  2.3  -.-   KIRACI-NIKSAR (TOKAT)                        

07:25:41 -.-  1.7  -.-   PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)                     

07:22:35  -.-  1.3  -.-   PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)                     

07:20:55   -.-  1.6  -.-   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)              

07:17:05    -.-  2.4  -.-   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)              

07:16:53   -.-  2.1  -.-   BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)                        

07:11:59 -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                

07:03:08 -.-  1.4  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                      

07:00:25  -.-  1.0  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                     

06:57:26    -.-  1.6  -.-   BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)                        

06:49:22  -.-  1.4  -.-   CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA)                  

06:49:10 -.-  1.7  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                      

06:46:39   -.-  1.6  -.-   PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)                     

06:45:31 -.-  2.6  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                      

06:42:23   -.-  2.1  -.-   AYAN-ERBAA (TOKAT)                           

06:39:34 -.-  1.8  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                      

06:31:51   -.-  1.2  -.-   BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)                        

06:27:04  -.-  2.0  -.-   PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)                     

06:23:56   -.-  1.8  -.-   AYAN-ERBAA (TOKAT)                           

06:17:50   -.-  1.8  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                      

06:13:52 -.-  1.4  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                      

06:07:03  -.-  1.5  -.-   BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)                        

06:01:32   -.-  2.2  -.-   PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)                     

05:58:01  -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                   

05:50:56 -.-  2.1  -.-   KIRACI-NIKSAR (TOKAT)                        

05:47:46   -.-  1.3  -.-   YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)                       

05:45:06 -.-  1.7  -.-   AYAN-ERBAA (TOKAT)                           

05:41:01 -.-  1.7  -.-   GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT)                     

05:40:03 -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

05:36:48 -.-  1.9  -.-   KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)                

05:33:13 -.-  1.6  -.-   AYAN-ERBAA (TOKAT)                           

05:32:22  -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                      

05:32:10  -.-  1.6  -.-   AYAN-ERBAA (TOKAT)                           

05:29:53  -.-  2.3  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                    

05:24:14  -.-  2.7  -.-   PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)                     

05:19:54  -.-  2.8  -.-   PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)                     

05:11:10  -.-  1.6  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                      

05:06:51  -.-  3.0  3.0   PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)                     

05:04:22    -.-  2.0  -.-   GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT)                     

05:03:07  -.-  3.0  -.-   PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)                     

04:58:11  -.-  1.7  -.-   MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)           

04:57:45 -.-  1.5  -.-   GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT)                       

04:56:56   -.-  2.0  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                      

04:51:28  -.-  1.7  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                      

04:46:01    -.-  1.7  -.-   PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)                     

04:42:35  -.-  1.3  -.-   DEMIRTAS-KARAKOCAN (ELAZIG)                  

04:40:40  -.-  2.2  -.-   KIRACI-NIKSAR (TOKAT)                        

04:38:36   -.-  2.1  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                      

04:36:58  -.-  1.9  -.-   BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)                        

04:34:25  -.-  1.6  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                      

04:29:25   -.-  1.8  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                      

04:25:30   -.-  1.9  -.-   SERENLI-NIKSAR (TOKAT)                       

04:21:27 -.-  2.5  -.-   KIRACI-NIKSAR (TOKAT)                        

04:19:22  -.-  1.6  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                      

04:18:09  -.-  3.0  -.-   PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)                     

04:17:00 -.-  1.9  -.-   BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)                        

04:10:20   -.-  1.8  -.-   BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)                        

04:08:45 -.-  2.1  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                      

04:07:19    -.-  1.8  -.-   BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)                        

04:04:35  -.-  2.6  -.-   PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)                     

04:04:23  -.-  2.7  -.-   GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT)                       

04:02:41  -.-  2.5  -.-   TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)                 

04:00:29  -.-  1.8  -.-   BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)                        

03:58:37   -.-  2.4  -.-   KIRACI-NIKSAR (TOKAT)                        

03:52:22 -.-  2.5  -.-   KIRACI-NIKSAR (TOKAT)                        

03:49:36  -.-  1.9  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                      

03:47:35   -.-  3.5  -.-   AYAN-ERBAA (TOKAT)                           

03:40:23   -.-  2.2  -.-   KIRACI-NIKSAR (TOKAT)                        

03:35:13  -.-  5.6  5.5   PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)                     

03:30:57  -.-  2.2  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                  

03:07:10    -.-  2.3  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                  

03:01:23 -.-  1.8  -.-   GURCISTAN                                    

02:55:06   -.-  1.2  -.-   EFE-SUHUT (AFYONKARAHISAR)                   

02:24:39 -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)            

02:06:46    -.-  1.6  -.-   BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)                 

01:43:09   -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

01:39:19   -.-  1.1  -.-   GULBAYIR-YESILHISAR (KAYSERI)                

01:31:13   -.-  1.0  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

01:21:20  -.-  1.3  -.-   KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)               

01:19:00  -.-  1.3  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

01:17:05 -.-  1.0  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

00:41:02     -.-  1.0  -.-   CICEKLI-GORDES (MANISA)                      

00:36:40 -.-  2.5  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

00:32:46    -.-  1.9  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)            

00:02:37  -.-  1.6  -.-   RESADIYE-DURSUNBEY (BALIKESIR)               

