Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 13 Mart 2026 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Ankara'da deprem mi oldu? 13 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
13 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:08:09 -.- 1.5 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
09:03:14 -.- 1.1 -.- SIRATAS-CAYIRLI (ERZINCAN)
08:53:50 -.- 1.4 -.- KIRACI-NIKSAR (TOKAT)
08:28:08 -.- 1.6 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
08:25:23 -.- 1.1 -.- PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)
08:22:54 -.- 1.9 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
07:56:27 -.- 1.8 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
07:31:36 -.- 2.2 -.- KIRACI-NIKSAR (TOKAT)
07:27:30 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
07:27:13 -.- 2.3 -.- KIRACI-NIKSAR (TOKAT)
07:25:41 -.- 1.7 -.- PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)
07:22:35 -.- 1.3 -.- PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)
07:20:55 -.- 1.6 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
07:17:05 -.- 2.4 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
07:16:53 -.- 2.1 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)
07:11:59 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:03:08 -.- 1.4 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
07:00:25 -.- 1.0 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
06:57:26 -.- 1.6 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)
06:49:22 -.- 1.4 -.- CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA)
06:49:10 -.- 1.7 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
06:46:39 -.- 1.6 -.- PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)
06:45:31 -.- 2.6 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
06:42:23 -.- 2.1 -.- AYAN-ERBAA (TOKAT)
06:39:34 -.- 1.8 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
06:31:51 -.- 1.2 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)
06:27:04 -.- 2.0 -.- PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)
06:23:56 -.- 1.8 -.- AYAN-ERBAA (TOKAT)
06:17:50 -.- 1.8 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
06:13:52 -.- 1.4 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
06:07:03 -.- 1.5 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)
06:01:32 -.- 2.2 -.- PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)
05:58:01 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
05:50:56 -.- 2.1 -.- KIRACI-NIKSAR (TOKAT)
05:47:46 -.- 1.3 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
05:45:06 -.- 1.7 -.- AYAN-ERBAA (TOKAT)
05:41:01 -.- 1.7 -.- GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT)
05:40:03 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:36:48 -.- 1.9 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
05:33:13 -.- 1.6 -.- AYAN-ERBAA (TOKAT)
05:32:22 -.- 1.3 -.- AKDENIZ
05:32:10 -.- 1.6 -.- AYAN-ERBAA (TOKAT)
05:29:53 -.- 2.3 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
05:24:14 -.- 2.7 -.- PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)
05:19:54 -.- 2.8 -.- PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)
05:11:10 -.- 1.6 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
05:06:51 -.- 3.0 3.0 PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)
05:04:22 -.- 2.0 -.- GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT)
05:03:07 -.- 3.0 -.- PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)
04:58:11 -.- 1.7 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
04:57:45 -.- 1.5 -.- GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT)
04:56:56 -.- 2.0 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
04:51:28 -.- 1.7 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
04:46:01 -.- 1.7 -.- PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)
04:42:35 -.- 1.3 -.- DEMIRTAS-KARAKOCAN (ELAZIG)
04:40:40 -.- 2.2 -.- KIRACI-NIKSAR (TOKAT)
04:38:36 -.- 2.1 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
04:36:58 -.- 1.9 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)
04:34:25 -.- 1.6 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
04:29:25 -.- 1.8 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
04:25:30 -.- 1.9 -.- SERENLI-NIKSAR (TOKAT)
04:21:27 -.- 2.5 -.- KIRACI-NIKSAR (TOKAT)
04:19:22 -.- 1.6 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
04:18:09 -.- 3.0 -.- PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)
04:17:00 -.- 1.9 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)
04:10:20 -.- 1.8 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)
04:08:45 -.- 2.1 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
04:07:19 -.- 1.8 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)
04:04:35 -.- 2.6 -.- PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)
04:04:23 -.- 2.7 -.- GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT)
04:02:41 -.- 2.5 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
04:00:29 -.- 1.8 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)
03:58:37 -.- 2.4 -.- KIRACI-NIKSAR (TOKAT)
03:52:22 -.- 2.5 -.- KIRACI-NIKSAR (TOKAT)
03:49:36 -.- 1.9 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
03:47:35 -.- 3.5 -.- AYAN-ERBAA (TOKAT)
03:40:23 -.- 2.2 -.- KIRACI-NIKSAR (TOKAT)
03:35:13 -.- 5.6 5.5 PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)
03:30:57 -.- 2.2 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
03:07:10 -.- 2.3 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
03:01:23 -.- 1.8 -.- GURCISTAN
02:55:06 -.- 1.2 -.- EFE-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
02:24:39 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
02:06:46 -.- 1.6 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
01:43:09 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:39:19 -.- 1.1 -.- GULBAYIR-YESILHISAR (KAYSERI)
01:31:13 -.- 1.0 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:21:20 -.- 1.3 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
01:19:00 -.- 1.3 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:17:05 -.- 1.0 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:41:02 -.- 1.0 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA)
00:36:40 -.- 2.5 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:32:46 -.- 1.9 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:02:37 -.- 1.6 -.- RESADIYE-DURSUNBEY (BALIKESIR)