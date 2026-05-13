AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 13 Mayıs 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

13 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.05.13 09:07:02 -.- 1.9 -.- PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS)

2026.05.13 08:53:36 -.- 2.0 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)

2026.05.13 08:44:36 -.- 2.1 -.- KIGI (BINGOL)

2026.05.13 08:11:06 -.- 1.4 -.- GEBELER-KIRKAGAC (MANISA)

2026.05.13 08:00:26 -.- 1.7 -.- ORENPINAR-GULNAR (MERSIN)

2026.05.13 07:47:31 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN

2026.05.13 06:58:35 -.- 2.1 -.- CIMIKOY-AKSEKI (ANTALYA)

2026.05.13 06:50:20 -.- 1.6 -.- CEVRELI-ADAKLI (BINGOL)

2026.05.13 06:45:21 -.- 1.4 -.- KURBAGAKOY-GULNAR (MERSIN)