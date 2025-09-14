İstanbul'da, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 13 Eylül 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 14 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
14 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025.09.14 08:22:40 39.2300 28.0925 14.2 -.- 2.5 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 08:21:18 38.7243 37.9737 18.7 -.- 1.6 -.- IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2025.09.14 08:02:03 39.2390 28.1397 12.8 -.- 2.7 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 07:52:53 39.1995 28.0783 10.9 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 07:47:47 39.2152 28.1528 10.8 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 07:42:20 39.2103 28.0743 8.2 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 07:38:59 39.2202 28.0698 7.7 -.- 2.7 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 07:27:36 37.6882 36.1273 8.5 -.- 1.8 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2025.09.14 07:19:13 39.2413 28.0362 8.8 -.- 1.7 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 07:18:18 38.2248 45.1125 5.0 -.- 3.8 3.9 IRAN İlksel
2025.09.14 06:55:31 39.1732 28.1230 11.1 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 06:45:08 37.9283 27.1757 6.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.09.14 06:39:41 38.1465 36.5487 5.2 -.- 2.1 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.09.14 06:35:02 39.1435 28.1438 12.4 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 06:32:08 39.2607 28.3503 5.0 -.- 1.1 -.- KIRANKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 06:08:00 39.2177 28.0987 11.5 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 06:04:14 39.2293 28.1152 8.9 -.- 1.7 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 06:00:01 39.2452 28.2490 9.1 -.- 1.1 -.- DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 05:58:28 39.1813 28.1757 13.8 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 05:57:10 38.3403 44.7175 10.5 -.- 2.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2025.09.14 05:54:17 38.3268 44.6542 5.0 -.- 3.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2025.09.14 05:52:57 38.1992 45.0697 24.8 -.- 4.0 4.1 IRAN REVIZE01 (2025.09.14 05:52:57)
2025.09.14 05:45:06 39.2377 28.0535 8.0 -.- 2.0 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 05:42:24 39.2595 28.3018 13.6 -.- 1.3 -.- COTURTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 05:31:15 38.3350 44.7783 5.4 -.- 2.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2025.09.14 05:28:46 39.1753 28.2347 9.7 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 05:09:37 39.1545 28.0318 11.3 -.- 1.4 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.09.14 05:08:51 40.7527 31.6382 11.5 -.- 1.0 -.- YENIKOY-(BOLU) İlksel
2025.09.14 05:03:10 39.2245 27.9718 3.1 -.- 1.0 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2025.09.14 04:56:53 39.1382 28.1280 10.6 -.- 1.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 04:38:21 39.2323 28.3627 5.3 -.- 0.9 -.- ALAYAKA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 04:27:58 36.9417 28.2740 5.0 -.- 1.0 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.09.14 04:26:32 39.1838 28.0887 11.7 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 04:24:09 36.9560 28.3162 14.4 -.- 1.5 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.09.14 04:19:58 39.1700 28.2665 12.3 -.- 1.7 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.09.14 04:20:05)
2025.09.14 04:18:12 38.1058 37.1257 5.4 -.- 2.2 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.09.14 04:09:19 39.1832 28.1935 11.1 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 04:04:06 38.4072 37.5222 17.3 -.- 1.1 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.09.14 03:42:33 39.1507 28.2157 9.8 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 03:40:19 39.2082 28.0898 8.8 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 03:38:26 39.1962 28.1278 13.0 -.- 1.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 03:37:21 39.3740 28.0315 6.5 -.- 1.3 -.- CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 03:35:36 39.2375 28.0212 12.4 -.- 1.7 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 03:33:11 39.2028 28.0913 9.0 -.- 2.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 03:29:16 40.1800 27.2577 9.9 -.- 2.1 -.- BAKACAKLICIFTLIGI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.09.14 03:17:30 39.2027 28.1952 9.7 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 03:15:36 40.2912 24.1855 6.4 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.09.14 03:08:53 39.2200 28.2082 7.5 -.- 1.5 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 03:07:47 39.0668 28.2490 13.3 -.- 1.1 -.- DUTLUCA-GORDES (MANISA) İlksel
2025.09.14 03:06:15 39.1977 28.2305 11.0 -.- 1.6 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 02:53:55 39.2432 28.0248 14.7 -.- 2.4 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 02:45:25 39.2225 28.0942 8.5 -.- 1.5 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 02:39:16 39.1675 28.0937 9.7 -.- 1.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 02:34:28 39.1863 28.2548 10.9 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 02:29:41 39.1715 28.2422 12.0 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 02:28:17 39.1708 28.2290 11.3 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 02:27:28 39.1868 27.9977 8.2 -.- 1.5 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.09.14 02:26:41 39.1713 28.2000 9.4 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 02:19:17 39.1753 28.2395 22.4 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 02:18:54 38.1342 37.3122 5.1 -.- 2.4 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.09.14 02:16:26 39.1992 28.1208 15.3 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 02:15:03 39.1967 28.0920 8.2 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 02:07:52 40.8552 38.7582 5.2 -.- 2.9 -.- TAFLANCIK-ESPIYE (GIRESUN) İlksel
2025.09.14 01:47:58 40.0178 35.9892 17.0 -.- 1.3 -.- BALLIKAYA-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2025.09.14 01:36:27 39.2193 27.9782 9.2 -.- 1.5 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2025.09.14 01:32:00 40.1640 31.7230 7.8 -.- 1.6 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2025.09.14 01:14:48 39.1405 28.2718 13.0 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 01:07:01 39.1948 27.9918 8.1 -.- 1.6 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.09.14 00:58:03 39.1965 28.0212 9.7 -.- 3.1 3.0 SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 00:52:05 39.2387 28.0087 7.0 -.- 1.7 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 00:46:59 39.2388 28.3118 7.3 -.- 1.8 -.- OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 00:40:47 39.1693 28.2415 15.9 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.14 00:24:02 39.2433 28.3062 11.6 -.- 1.8 -.- OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel