Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 14 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 14 Mart 2025 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 14 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 14 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.03.2025 - 09:07

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 14 Mart'ta meydana gelen depremler...

14 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

 08:19:37      -.-  2.3  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                    

 07:35:58   -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                 

 07:25:41  -.-  2.6  -.-   KAYNAKKOY-CUNGUS (DIYARBAKIR)              

 07:04:49     -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                 

 06:52:09  -.-  1.5  -.-   ALAKOY-(VAN)                               

 06:25:38     -.-  1.5  -.-   YAYLAPINAR-ILIC (ERZINCAN)                 

 06:00:32  -.-  1.5  -.-   DARILIK-ALADAG (ADANA)                     

 05:34:53   -.-  2.0  -.-   YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN)             

 05:12:06   -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                 

 05:06:19    -.-  1.9  -.-   KURUOBA-BIGA (CANAKKALE)                   

 04:50:47    -.-  2.4  -.-   DAGDELEN-DOGUBAYAZIT (AGRI)                

 04:26:03      -.-  1.3  -.-   SORGUN-ERDEMLI (MERSIN)                    

 04:23:06    -.-  1.2  -.-   DARILIK-ALADAG (ADANA)                     

 04:09:23     -.-  1.0  -.-   BEYAGAC (DENIZLI)                          

 03:55:11   -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                    

 03:43:54  -.-  1.3  -.-   DURUCA-KARAYAZI (ERZURUM)                  

 03:13:40   -.-  1.5  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                       

 03:05:05     -.-  2.7  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                 

 02:51:22    -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                    

 02:29:49     -.-  1.6  -.-   DARILIK-ALADAG (ADANA)                     

 02:14:48  -.-  1.7  -.-   BEYAGAC (DENIZLI)                          

 01:16:43     -.-  1.5  -.-   SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)                


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

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