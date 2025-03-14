Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 14 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 14 Mart 2025 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 14 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 14 Mart'ta meydana gelen depremler...
14 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:19:37 -.- 2.3 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
07:35:58 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
07:25:41 -.- 2.6 -.- KAYNAKKOY-CUNGUS (DIYARBAKIR)
07:04:49 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
06:52:09 -.- 1.5 -.- ALAKOY-(VAN)
06:25:38 -.- 1.5 -.- YAYLAPINAR-ILIC (ERZINCAN)
06:00:32 -.- 1.5 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA)
05:34:53 -.- 2.0 -.- YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN)
05:12:06 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
05:06:19 -.- 1.9 -.- KURUOBA-BIGA (CANAKKALE)
04:50:47 -.- 2.4 -.- DAGDELEN-DOGUBAYAZIT (AGRI)
04:26:03 -.- 1.3 -.- SORGUN-ERDEMLI (MERSIN)
04:23:06 -.- 1.2 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA)
04:09:23 -.- 1.0 -.- BEYAGAC (DENIZLI)
03:55:11 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
03:43:54 -.- 1.3 -.- DURUCA-KARAYAZI (ERZURUM)
03:13:40 -.- 1.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)
03:05:05 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
02:51:22 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
02:29:49 -.- 1.6 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA)
02:14:48 -.- 1.7 -.- BEYAGAC (DENIZLI)
01:16:43 -.- 1.5 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)
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