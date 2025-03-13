Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 13 Mart 2025 Çarşambda günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 13 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.03.2025 - 09:23

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 13 Mart'ta meydana gelen depremler...

13 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.03.13 08:34:48  40.7355   29.0163       11.2      -.-  2.0  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)         

2025.03.13 08:24:04  40.7327   28.9918       13.2      -.-  2.8  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)         

2025.03.13 07:41:31  38.2042   37.3392        4.7      -.-  1.4  -.-   DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

2025.03.13 07:08:15  38.9728   39.7818       13.1      -.-  1.4  -.-   CATKOY-MAZGIRT (TUNCELI)                          

2025.03.13 06:54:32  36.6047   25.5490        9.1      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.13 06:27:46  40.5398   27.1422       12.3      -.-  1.4  -.-   MARMARA DENIZI                                    

2025.03.13 06:26:33  36.4942   29.0335       10.3      -.-  2.0  -.-   OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 

2025.03.13 06:13:46  38.9205   39.7637        8.5      -.-  2.0  -.-   OBRUKKASI-MAZGIRT (TUNCELI)                       

2025.03.13 06:10:11  38.0553   37.1712        8.8      -.-  1.2  -.-   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                           

2025.03.13 05:35:33  36.7612   28.0335        5.0      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       

2025.03.13 05:33:28  36.6135   25.5820        8.5      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.13 04:44:36  38.0980   39.2315        6.4      -.-  1.5  -.-   KOMURCULER-CERMIK (DIYARBAKIR)                    

2025.03.13 04:25:37  38.0628   37.3372        5.3      -.-  1.0  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    

2025.03.13 03:29:25  36.6413   25.4972        5.0      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.13 03:21:44  37.1612   28.7957        5.0      -.-  1.8  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                

2025.03.13 03:20:09  36.6197   25.5055       10.9      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.13 02:40:26  36.6952   25.5897        8.0      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.13 02:12:31  38.2818   38.8350        5.0      -.-  2.4  -.-   AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)                         

2025.03.13 01:36:54  36.5998   25.5942       11.6      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.13 01:17:22  40.7433   29.1003       16.2      -.-  1.1  -.-   CINARCIK (YALOVA)                                 

2025.03.13 01:16:28  38.4307   37.4417        8.5      -.-  1.2  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        

2025.03.13 00:38:06  37.6397   35.4323       12.4      -.-  1.4  -.-   DARILIK-ALADAG (ADANA)                            

2025.03.13 00:34:00  36.6560   25.5790        8.0      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.13 00:32:27  38.0567   37.4633        5.4      -.-  1.1  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

2025.03.13 00:24:05  38.0883   37.1375        5.3      -.-  1.5  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  

2025.03.13 00:11:49  36.6505   25.5703        5.2      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.13 00:05:45  37.3123   37.0400       10.0      -.-  1.0  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 


Etiketler: #deprem mi oldu #depremler #Son depremler

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