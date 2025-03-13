Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 13.03.2025 - 09:23

Güncelleme: 13.03.2025 - 09:23

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 13 Mart'ta meydana gelen depremler...

13 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.03.13 08:34:48 40.7355 29.0163 11.2 -.- 2.0 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)

2025.03.13 08:24:04 40.7327 28.9918 13.2 -.- 2.8 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)

2025.03.13 07:41:31 38.2042 37.3392 4.7 -.- 1.4 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2025.03.13 07:08:15 38.9728 39.7818 13.1 -.- 1.4 -.- CATKOY-MAZGIRT (TUNCELI)

2025.03.13 06:54:32 36.6047 25.5490 9.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

2025.03.13 06:27:46 40.5398 27.1422 12.3 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI

2025.03.13 06:26:33 36.4942 29.0335 10.3 -.- 2.0 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

2025.03.13 06:13:46 38.9205 39.7637 8.5 -.- 2.0 -.- OBRUKKASI-MAZGIRT (TUNCELI)

2025.03.13 06:10:11 38.0553 37.1712 8.8 -.- 1.2 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2025.03.13 05:35:33 36.7612 28.0335 5.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)

2025.03.13 05:33:28 36.6135 25.5820 8.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

2025.03.13 04:44:36 38.0980 39.2315 6.4 -.- 1.5 -.- KOMURCULER-CERMIK (DIYARBAKIR)

2025.03.13 04:25:37 38.0628 37.3372 5.3 -.- 1.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2025.03.13 03:29:25 36.6413 25.4972 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

2025.03.13 03:21:44 37.1612 28.7957 5.0 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

2025.03.13 03:20:09 36.6197 25.5055 10.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

2025.03.13 02:40:26 36.6952 25.5897 8.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

2025.03.13 02:12:31 38.2818 38.8350 5.0 -.- 2.4 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)

2025.03.13 01:36:54 36.5998 25.5942 11.6 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

2025.03.13 01:17:22 40.7433 29.1003 16.2 -.- 1.1 -.- CINARCIK (YALOVA)

2025.03.13 01:16:28 38.4307 37.4417 8.5 -.- 1.2 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

2025.03.13 00:38:06 37.6397 35.4323 12.4 -.- 1.4 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA)

2025.03.13 00:34:00 36.6560 25.5790 8.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

2025.03.13 00:32:27 38.0567 37.4633 5.4 -.- 1.1 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2025.03.13 00:24:05 38.0883 37.1375 5.3 -.- 1.5 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2025.03.13 00:11:49 36.6505 25.5703 5.2 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

2025.03.13 00:05:45 37.3123 37.0400 10.0 -.- 1.0 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)