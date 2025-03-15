Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 15 Mart 2025 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 15 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.03.2025 - 09:35

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 15 Mart'ta meydana gelen depremler...

SON DEPREMLER

2025.03.15 07:36:13  38.4443   26.0837        7.2      -.-  2.1  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          

2025.03.15 07:13:53  40.1733   31.6950        6.5      -.-  1.9  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          

2025.03.15 06:35:47  36.7138   25.6280        9.7      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.15 06:11:52  37.9103   36.1850       28.0      -.-  1.4  -.-   AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)                        

2025.03.15 05:52:53  36.8333   36.5173        5.2      -.-  1.8  -.-   AKBEZ-HASSA (HATAY)                               

2025.03.15 05:14:55  41.1268   23.3343       10.9      -.-  2.5  -.-   MAKEDONYA                                         

2025.03.15 04:07:09  36.6788   25.6440       11.7      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.15 03:38:37  36.6718   25.5550       16.5      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.15 03:11:35  36.5428   28.8040       18.3      -.-  0.8  -.-   AKDENIZ                                           

2025.03.15 02:45:25  38.0503   36.6247        5.8      -.-  1.3  -.-   KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

2025.03.15 02:06:20  38.2670   37.7992        5.4      -.-  1.3  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         

2025.03.15 02:00:12  36.6485   25.6622       16.9      -.-  3.5  3.7   EGE DENIZI                                        

2025.03.15 01:56:05  39.9297   27.2485        5.8      -.-  2.6  -.-   YENICE (CANAKKALE)                                

2025.03.15 01:08:32  37.8390   36.6720        5.1      -.-  1.5  -.-   SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)                       

2025.03.15 00:26:56  37.6848   35.6815        8.0      -.-  2.2  -.-   VELICANLI-KOZAN (ADANA)                           

2025.03.15 00:26:13  38.0515   37.8163        5.3      -.-  1.3  -.-   GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

2025.03.15 00:05:15  40.1802   27.3153       16.1      -.-  2.3  -.-   ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE)                        


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