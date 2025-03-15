Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 15.03.2025 - 09:35

Güncelleme: 15.03.2025 - 09:35

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 15 Mart'ta meydana gelen depremler...

SON DEPREMLER

2025.03.15 07:36:13 38.4443 26.0837 7.2 -.- 2.1 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)

2025.03.15 07:13:53 40.1733 31.6950 6.5 -.- 1.9 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

2025.03.15 06:35:47 36.7138 25.6280 9.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

2025.03.15 06:11:52 37.9103 36.1850 28.0 -.- 1.4 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

2025.03.15 05:52:53 36.8333 36.5173 5.2 -.- 1.8 -.- AKBEZ-HASSA (HATAY)

2025.03.15 05:14:55 41.1268 23.3343 10.9 -.- 2.5 -.- MAKEDONYA

2025.03.15 04:07:09 36.6788 25.6440 11.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

2025.03.15 03:38:37 36.6718 25.5550 16.5 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

2025.03.15 03:11:35 36.5428 28.8040 18.3 -.- 0.8 -.- AKDENIZ

2025.03.15 02:45:25 38.0503 36.6247 5.8 -.- 1.3 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2025.03.15 02:06:20 38.2670 37.7992 5.4 -.- 1.3 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

2025.03.15 02:00:12 36.6485 25.6622 16.9 -.- 3.5 3.7 EGE DENIZI

2025.03.15 01:56:05 39.9297 27.2485 5.8 -.- 2.6 -.- YENICE (CANAKKALE)

2025.03.15 01:08:32 37.8390 36.6720 5.1 -.- 1.5 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)

2025.03.15 00:26:56 37.6848 35.6815 8.0 -.- 2.2 -.- VELICANLI-KOZAN (ADANA)

2025.03.15 00:26:13 38.0515 37.8163 5.3 -.- 1.3 -.- GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA)

2025.03.15 00:05:15 40.1802 27.3153 16.1 -.- 2.3 -.- ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE)