15.01.2026 09:28:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 15 Ocak 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

15 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.01.15 08:33:23   -.-  2.5  -.-   ESKIKOY-KALECIK (ANKARA)                    

2026.01.15 07:49:48  -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                     

2026.01.15 07:41:56   -.-  2.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

2026.01.15 07:30:45   -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

2026.01.15 06:58:52  -.-  1.2  -.-   EGE DENIZI                                  

2026.01.15 06:55:34     -.-  2.2  -.-   AKUSAGI-KALE (MALATYA)                      

2026.01.15 06:33:46   -.-  1.2  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

2026.01.15 06:05:46     -.-  0.9  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                     

2026.01.15 06:05:02   -.-  1.6  -.-   YUNANISTAN                                  

