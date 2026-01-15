Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 15 Ocak 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
15 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.01.15 08:33:23 -.- 2.5 -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA)
2026.01.15 07:49:48 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
2026.01.15 07:41:56 -.- 2.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.15 07:30:45 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.15 06:58:52 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI
2026.01.15 06:55:34 -.- 2.2 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA)
2026.01.15 06:33:46 -.- 1.2 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.15 06:05:46 -.- 0.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2026.01.15 06:05:02 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN