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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Temmuz 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Temmuz 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

15.07.2025 09:13:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Temmuz 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 15 Temmuz 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Temmuz 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 15 Temmuz 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Temmuz 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

15 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER

08:37:21       -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                               

07:15:50   -.-  2.9  -.-   SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)               

07:10:10      -.-  2.6  -.-   CATAK-GONEN (BALIKESIR)                  

06:08:54     -.-  3.8  3.7   CAKIRGUMUS-LADIK (SAMSUN)                

05:40:16   -.-  2.2  -.-   ERICEK-GURSU (BURSA)                     

05:13:57     -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                           

04:28:29   -.-  2.1  -.-   YUNANISTAN                               

04:13:46    -.-  3.2  3.2   MARMARA DENIZI                           

01:45:16  -.-  1.8  -.-   DEMIRSEYH-SUNGURLU (CORUM)               

01:35:55   -.-  1.5  -.-   IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)                

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