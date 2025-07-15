Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 15 Temmuz 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Temmuz 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

15 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER

08:37:21 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

07:15:50 -.- 2.9 -.- SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)

07:10:10 -.- 2.6 -.- CATAK-GONEN (BALIKESIR)

06:08:54 -.- 3.8 3.7 CAKIRGUMUS-LADIK (SAMSUN)

05:40:16 -.- 2.2 -.- ERICEK-GURSU (BURSA)

05:13:57 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI

04:28:29 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN

04:13:46 -.- 3.2 3.2 MARMARA DENIZI

01:45:16 -.- 1.8 -.- DEMIRSEYH-SUNGURLU (CORUM)

01:35:55 -.- 1.5 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)