İstanbul'da, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 13 Eylül 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
16 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:48:36 39.2077 28.1392 10.1 -.- 1.7 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:26:36 39.1617 28.1133 12.0 -.- 3.0 3.0 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:21:23 39.2415 28.0222 4.7 -.- 2.1 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:17:36 39.2152 28.1602 8.9 -.- 2.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:07:17 39.1863 28.1920 4.5 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:58:12 39.2518 28.0492 9.6 -.- 1.8 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:47:44 38.1558 36.6208 5.0 -.- 2.4 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:23:59 39.5060 32.6432 6.6 -.- 1.8 -.- DEREKOY-HAYMANA (ANKARA)
04:55:16 39.1797 28.1380 12.6 -.- 2.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:47:00 39.1840 28.0923 8.6 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:32:12 39.1718 28.1397 9.2 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:09:10 39.9497 39.1775 1.2 -.- 2.4 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN)
03:43:34 39.2437 28.0335 13.0 -.- 2.5 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:15:03 39.1260 28.1353 11.1 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:07:11 39.2073 28.1148 10.1 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:03:19 39.0712 28.1703 23.3 -.- 1.0 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA)
03:01:05 39.1993 28.1383 9.7 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:32:04 39.1742 28.1998 10.0 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:23:26 38.3505 30.9160 15.9 -.- 1.5 -.- YUKARIKASIKARA-YALVAC (ISPARTA)
02:20:44 39.2413 29.0003 5.6 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
02:13:30 39.1345 28.1478 10.2 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:12:08 39.2262 28.1382 7.1 -.- 1.6 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:58:00 36.8888 29.0080 5.0 -.- 3.1 3.1 TASBASI-DALAMAN (MUGLA)
01:50:06 38.3487 30.9392 5.2 -.- 2.7 -.- KUMDANLI-YALVAC (ISPARTA)
01:48:40 39.1845 28.0927 12.3 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:28:41 37.2828 30.4742 5.3 -.- 2.0 -.- BOGAZKOY-BUCAK (BURDUR)
00:26:02 39.5110 32.6593 8.1 -.- 2.1 -.- DEREKOY-HAYMANA (ANKARA)
00:13:02 39.5042 32.6602 3.3 -.- 2.6 -.- CINGIRLI-HAYMANA (ANKARA)
00:10:47 39.5090 32.6750 8.1 -.- 1.8 -.- CULUK-HAYMANA (ANKARA)
00:06:34 39.4905 32.6557 6.5 -.- 2.1 -.- CINGIRLI-HAYMANA (ANKARA)