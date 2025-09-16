Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

16.09.2025 09:22:00
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 16 Eylül 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

16 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:48:36  39.2077   28.1392       10.1      -.-  1.7  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)          

08:26:36  39.1617   28.1133       12.0      -.-  3.0  3.0   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)         

08:21:23  39.2415   28.0222        4.7      -.-  2.1  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)         

08:17:36  39.2152   28.1602        8.9      -.-  2.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)         

06:07:17  39.1863   28.1920        4.5      -.-  1.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)            

05:58:12  39.2518   28.0492        9.6      -.-  1.8  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)        

05:47:44  38.1558   36.6208        5.0      -.-  2.4  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)      

05:23:59  39.5060   32.6432        6.6      -.-  1.8  -.-   DEREKOY-HAYMANA (ANKARA)              

04:55:16  39.1797   28.1380       12.6      -.-  2.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)         

04:47:00  39.1840   28.0923        8.6      -.-  1.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)           

04:32:12  39.1718   28.1397        9.2      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)        

04:09:10  39.9497   39.1775        1.2      -.-  2.4  -.-   KOCYATAGI-(ERZINCAN)                  

03:43:34  39.2437   28.0335       13.0      -.-  2.5  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)         

03:15:03  39.1260   28.1353       11.1      -.-  1.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)        

03:07:11  39.2073   28.1148       10.1      -.-  1.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)           

03:03:19  39.0712   28.1703       23.3      -.-  1.0  -.-   CICEKLI-GORDES (MANISA)               

03:01:05  39.1993   28.1383        9.7      -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)         

02:32:04  39.1742   28.1998       10.0      -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)            

02:23:26  38.3505   30.9160       15.9      -.-  1.5  -.-   YUKARIKASIKARA-YALVAC (ISPARTA)       

02:20:44  39.2413   29.0003        5.6      -.-  2.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)               

02:13:30  39.1345   28.1478       10.2      -.-  1.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)        

02:12:08  39.2262   28.1382        7.1      -.-  1.6  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)          

01:58:00  36.8888   29.0080        5.0      -.-  3.1  3.1   TASBASI-DALAMAN (MUGLA)               

01:50:06  38.3487   30.9392        5.2      -.-  2.7  -.-   KUMDANLI-YALVAC (ISPARTA)             

01:48:40  39.1845   28.0927       12.3      -.-  1.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)           

01:28:41  37.2828   30.4742        5.3      -.-  2.0  -.-   BOGAZKOY-BUCAK (BURDUR)               

00:26:02  39.5110   32.6593        8.1      -.-  2.1  -.-   DEREKOY-HAYMANA (ANKARA)              

00:13:02  39.5042   32.6602        3.3      -.-  2.6  -.-   CINGIRLI-HAYMANA (ANKARA)             

00:10:47  39.5090   32.6750        8.1      -.-  1.8  -.-   CULUK-HAYMANA (ANKARA)                

00:06:34  39.4905   32.6557        6.5      -.-  2.1  -.-   CINGIRLI-HAYMANA (ANKARA)             

