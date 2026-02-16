AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
16 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:19:11 37.2028 28.5320 5.2 -.- 1.8 -.- OZLUCE-(MUGLA)
09:01:18 39.2218 28.1067 9.1 -.- 1.5 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:42:42 38.0882 37.6835 12.0 -.- 1.0 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
07:24:14 36.4518 36.2835 5.4 -.- 2.7 -.- CAKALLI-BELEN (HATAY)
07:06:43 39.2047 29.0413 9.7 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
06:49:28 39.1565 28.3357 8.9 -.- 1.5 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:15:20 39.2380 28.9912 9.0 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:14:05 39.2295 28.9967 9.2 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:01:51 40.8653 28.0878 12.1 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI
05:46:17 41.1190 33.5167 8.5 -.- 1.8 -.- BOZARMUT-IHSANGAZI (KASTAMONU)
05:43:32 39.1955 28.2155 8.1 -.- 1.4 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:39:13 36.9632 35.8402 7.4 -.- 2.4 -.- KORKUYU-CEYHAN (ADANA)
04:38:44 38.2037 37.8317 11.7 -.- 1.4 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
04:24:11 39.4290 26.2750 11.4 -.- 1.3 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
04:20:59 39.1662 28.2687 13.0 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:58:14 38.9733 27.7938 6.3 -.- 1.7 -.- SULEYMANLI-AKHISAR (MANISA)
02:22:12 39.1788 28.1187 8.0 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:18:24 41.2273 28.3753 12.8 -.- 2.9 -.- KABAKCA-CATALCA (ISTANBUL)