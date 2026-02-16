Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.02.2026 09:45:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

16 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

 09:19:11  37.2028   28.5320        5.2      -.-  1.8  -.-   OZLUCE-(MUGLA)                           

 09:01:18  39.2218   28.1067        9.1      -.-  1.5  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)             

 08:42:42  38.0882   37.6835       12.0      -.-  1.0  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)               

 07:24:14  36.4518   36.2835        5.4      -.-  2.7  -.-   CAKALLI-BELEN (HATAY)                    

 07:06:43  39.2047   29.0413        9.7      -.-  1.6  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)               

 06:49:28  39.1565   28.3357        8.9      -.-  1.5  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)        

 06:15:20  39.2380   28.9912        9.0      -.-  2.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                  

 06:14:05  39.2295   28.9967        9.2      -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                  

 06:01:51  40.8653   28.0878       12.1      -.-  1.9  -.-   MARMARA DENIZI                           

 05:46:17  41.1190   33.5167        8.5      -.-  1.8  -.-   BOZARMUT-IHSANGAZI (KASTAMONU)           

 05:43:32  39.1955   28.2155        8.1      -.-  1.4  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)               

 05:39:13  36.9632   35.8402        7.4      -.-  2.4  -.-   KORKUYU-CEYHAN (ADANA)                   

 04:38:44  38.2037   37.8317       11.7      -.-  1.4  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)            

 04:24:11  39.4290   26.2750       11.4      -.-  1.3  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)             

 04:20:59  39.1662   28.2687       13.0      -.-  1.5  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)             

 03:58:14  38.9733   27.7938        6.3      -.-  1.7  -.-   SULEYMANLI-AKHISAR (MANISA)              

 02:22:12  39.1788   28.1187        8.0      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)            

 00:18:24  41.2273   28.3753       12.8      -.-  2.9  -.-   KABAKCA-CATALCA (ISTANBUL)              

İlgili Konular: #Son depremler #deprem mi oldu