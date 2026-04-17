Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

17.04.2026 09:22:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 17 Nisan 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Bursa'da deprem mi oldu? 17 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

17 NİSAN PERŞEMBE SON DAKİKA DEPREMLER

2026.04.17 12.6      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.04.17 7.7      -.-  1.6  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

2026.04.17 5.1      -.-  2.1  -.-   ALTINHUSEYIN-PULUMUR (TUNCELI)                    

2026.04.17 8.2      -.-  1.8  -.-   TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA)                      

2026.04.17   6.1      -.-  2.8  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           

2026.04.17   1.8      -.-  2.7  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           

2026.04.17  5.6      -.-  1.6  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)        

