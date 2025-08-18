Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
18 AĞUSTOS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:56:34 -.- 1.8 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:53:54 -.- 2.0 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:51:14 -.- 1.6 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:46:17 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:44:34 -.- 2.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:35:15 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:34:34 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:33:32 -.- 2.1 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:28:48 -.- 1.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:25:19 -.- 1.8 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:24:24 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:21:34 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:20:23 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
08:15:48 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:08:23 -.- 2.2 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:05:59 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:05:32 -.- 1.6 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
07:56:29 -.- 2.0 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:53:08 -.- 2.0 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
07:49:10 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:47:23 -.- 1.0 -.- YAYAKIRILDIK-AKHISAR (MANISA)
07:40:44 -.- 1.1 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:35:57 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:30:39 -.- 1.2 -.- CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:26:36 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:23:06 -.- 1.1 -.- GOCEK-AKHISAR (MANISA)
07:22:23 -.- 1.3 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:15:42 -.- 2.9 -.- BAYIRKOY-FETHIYE (MUGLA)
07:15:21 -.- 1.8 -.- CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (07:15:28)
07:10:58 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:52:54 -.- 1.7 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:47:54 -.- 1.8 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:41:58 -.- 1.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:40:05 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
06:31:59 -.- 1.4 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
06:28:40 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:26:47 -.- 1.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:22:00 -.- 3.1 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:19:55 -.- 2.1 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:19:12 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:13:02 -.- 3.5 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
06:12:18 -.- 1.5 -.- DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:09:16 -.- 2.5 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:06:57 -.- 2.3 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:05:42 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:03:43 -.- 2.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:00:59 -.- 3.9 3.7 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:00:22 -.- 3.8 3.7 SINDIRGI (BALIKESIR)
05:51:48 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:44:41 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:42:46-.- 1.6 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:30:20 -.- 1.6 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
05:27:13 -.- 2.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:25:16 -.- 1.3 -.- YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:24:13 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:22:35 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:21:01 -.- 2.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:18:46 -.- 1.5 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:16:28 -.- 2.6 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:13:12 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:09:12 -.- 1.6 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:06:38 -.- 2.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:02:37 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:02:17 -.- 1.7 -.- SARILAR-AKHISAR (MANISA)
04:58:21 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
04:53:32 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:50:07 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:49:02 -.- 2.3 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
04:45:56 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:42:30 -.- 2.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:34:06 -.- 1.3 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:29:24 -.- 2.2 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)
04:27:01 -.- 1.7 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
04:24:48 -.- 1.3 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:16:16 -.- 2.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:13:47 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:10:33 -.- 3.2 3.2 ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
04:10:32 -.- 3.2 3.0 SINDIRGI (BALIKESIR)
03:56:35 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:51:23 -.- 2.3 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
03:48:15 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:45:38 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:33:04 -.- 1.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:20:24 -.- 1.3 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:19:03 -.- 1.4 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
03:14:05 -.- 3.8 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
03:11:53 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:03:01 -.- 2.0 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:57:16 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:54:45 -.- 2.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:52:45 -.- 1.5 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:49:54 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:48:09 -.- 2.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:45:43 -.- 1.6 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:41:22 -.- 1.8 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:39:15 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:38:29 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:31:49 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:29:12 -.- 2.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:27:15 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:18:54 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:17:51 -.- 2.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:16:17 -.- 1.4 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:10:50 -.- 1.7 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:09:40 -.- 2.6 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
02:06:56 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:04:30 -.- 1.4 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
02:00:45 -.- 1.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:47:54 -.- 1.6 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:38:51 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:37:48 -.- 2.0 -.- OZLUCE-(MUGLA)
01:34:36 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:33:01 -.- 1.6 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:23:48 -.- 1.4 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:16:34 -.- 1.2 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:04:48 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:03:17 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:59:29 -.- 1.3 -.- CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:57:07 -.- 3.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:50:34 -.- 1.5 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:46:24 -.- 2.7 -.- KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL)
00:36:12 -.- 3.4 3.1 SINDIRGI (BALIKESIR)
00:32:45 -.- 2.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:31:56 -.- 1.6 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:17:38 -.- 2.2 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:11:11 -.- 3.3 3.1 ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:07:45 -.- 3.3 3.0 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)