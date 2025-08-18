Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu

18.08.2025 09:22:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

18 AĞUSTOS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:56:34 -.-  1.8  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)    
              
08:53:54 -.-  2.0  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)  
                  
08:51:14 -.-  1.6  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 
                  
08:46:17 -.-  1.9  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)    
             
08:44:34 -.-  2.0  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)       
            
08:35:15 -.-  1.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)         
        
08:34:34 -.-  1.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)      
          
08:33:32 -.-  2.1  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)    
              
08:28:48 -.-  1.0  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)    
               
08:25:19  -.-  1.8  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)   
                 
08:24:24 -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)         
        
08:21:34 -.-  1.7  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
                 
08:20:23  -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                       

08:15:48 -.-  1.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)             
    
08:08:23 -.-  2.2  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

08:05:59  -.-  1.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)          
       
08:05:32 -.-  1.6  -.-   CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)                  
   
07:56:29 -.-  2.0  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

07:53:08 -.-  2.0  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                     

07:49:10 -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                

07:47:23 -.-  1.0  -.-   YAYAKIRILDIK-AKHISAR (MANISA)                 

07:40:44  -.-  1.1  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

07:35:57   -.-  1.8  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                

07:30:39  -.-  1.2  -.-   CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

07:26:36  -.-  1.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                

07:23:06 -.-  1.1  -.-   GOCEK-AKHISAR (MANISA)                        

07:22:23  -.-  1.3  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                

07:15:42 -.-  2.9  -.-   BAYIRKOY-FETHIYE (MUGLA)                      

07:15:21 -.-  1.8  -.-   CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)                     REVIZE01   (07:15:28)

07:10:58  -.-  1.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

06:52:54  -.-  1.7  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

06:47:54  -.-  1.8  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                

06:41:58  -.-  1.0  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

06:40:05  -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                         

06:31:59  -.-  1.4  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                          

06:28:40  -.-  1.8  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                

06:26:47  -.-  1.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

06:22:00  -.-  3.1  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

06:19:55  -.-  2.1  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

06:19:12 -.-  1.9  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

06:13:02 -.-  3.5  3.5   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                         

06:12:18 -.-  1.5  -.-   DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)               

06:09:16  -.-  2.5  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

06:06:57  -.-  2.3  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                

06:05:42 -.-  1.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

06:03:43  -.-  2.8  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

06:00:59  -.-  3.9  3.7   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

06:00:22 -.-  3.8  3.7   SINDIRGI (BALIKESIR)                          

05:51:48  -.-  1.4  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

05:44:41   -.-  1.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

05:42:46-.-  1.6  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

05:30:20 -.-  1.6  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                        

05:27:13  -.-  2.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

05:25:16  -.-  1.3  -.-   YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR)               

05:24:13 -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                

05:22:35 -.-  1.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

05:21:01  -.-  2.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                

05:18:46 -.-  1.5  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                

05:16:28 -.-  2.6  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

05:13:12  -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)   
             
05:09:12 -.-  1.6  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

05:06:38 -.-  2.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

05:02:37   -.-  1.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

05:02:17  -.-  1.7  -.-   SARILAR-AKHISAR (MANISA)                      

04:58:21 -.-  1.6  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                      

04:53:32  -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                

04:50:07  -.-  1.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

04:49:02 -.-  2.3  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                          

04:45:56 -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

04:42:30 -.-  2.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)           
        
04:34:06  -.-  1.3  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)           
         
04:29:24  -.-  2.2  -.-   AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)                  
   
04:27:01 -.-  1.7  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                          

04:24:48  -.-  1.3  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 
 
04:16:16  -.-  2.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

04:13:47 -.-  1.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                
   
04:10:33  -.-  3.2  3.2   ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)                 
     
04:10:32 -.-  3.2  3.0   SINDIRGI (BALIKESIR)                          

03:56:35  -.-  1.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

03:51:23  -.-  2.3  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                      

03:48:15   -.-  1.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                

03:45:38 -.-  1.4  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

03:33:04  -.-  1.3  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

03:20:24  -.-  1.3  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

03:19:03  -.-  1.4  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

03:14:05  -.-  3.8  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                         

03:11:53  -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

03:03:01  -.-  2.0  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

02:57:16 -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)          
       
02:54:45 -.-  2.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)               
  
02:52:45  -.-  1.5  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                

02:49:54   -.-  1.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

02:48:09   -.-  2.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

02:45:43  -.-  1.6  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

02:41:22  -.-  1.8  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                

02:39:15 -.-  1.4  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

02:38:29   -.-  1.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

02:31:49 -.-  1.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

02:29:12  -.-  2.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

02:27:15   -.-  1.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

02:18:54  -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)             
    
02:17:51   -.-  2.0  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                
 
02:16:17  -.-  1.4  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

02:10:50   -.-  1.7  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                

02:09:40  -.-  2.6  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                          

02:06:56  -.-  1.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

02:04:30  -.-  1.4  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                   
       
02:00:45   -.-  1.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

01:47:54  -.-  1.6  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

01:38:51 -.-  1.6  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

01:37:48 -.-  2.0  -.-   OZLUCE-(MUGLA)                                

01:34:36 -.-  1.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                

01:33:01   -.-  1.6  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                

01:23:48  -.-  1.4  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

01:16:34  -.-  1.2  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

01:04:48    -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)            
     
01:03:17 -.-  1.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)  
               
00:59:29   -.-  1.3  -.-   CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR)       
           
00:57:07  -.-  3.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)     
            
00:50:34  -.-  1.5  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)        
        
00:46:24  -.-  2.7  -.-   KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL)     
            
00:36:12 -.-  3.4  3.1   SINDIRGI (BALIKESIR)           
               
00:32:45 -.-  2.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)        
          
00:31:56 -.-  1.6  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)    
              
00:17:38 -.-  2.2  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)         
         
00:11:11  -.-  3.3  3.1   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)   
                
00:07:45   -.-  3.3  3.0   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

