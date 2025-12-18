Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.12.2025 09:36:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 18 Aralık 2025 Pereşmbe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 18 Aralık 2025  Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu? 

18 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.12.18 08:27:56  39.2887   28.1397       11.6      -.-  1.5  -.-   KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.12.18 08:25:42  40.2312   27.8300       13.4      -.-  1.6  -.-   KILLIK-GONEN (BALIKESIR)                          

2025.12.18 08:20:57  39.4668   26.3730       15.1      -.-  1.5  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      

2025.12.18 07:34:45  39.1858   28.3033       10.9      -.-  1.3  -.-   BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

2025.12.18 07:25:13  38.0260   36.5978        7.6      -.-  1.7  -.-   SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

2025.12.18 07:03:32  39.1607   27.9502        9.6      -.-  2.7  -.-   KOBASDERE-AKHISAR (MANISA)                        

2025.12.18 06:48:35  39.1660   28.2365       10.0      -.-  1.7  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.12.18 06:37:51  39.2083   28.1473       14.1      -.-  2.1  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.12.18 06:29:37  39.1653   27.9333       15.7      -.-  1.2  -.-   YAYKIN-AKHISAR (MANISA)                           

2025.12.18 06:26:20  39.1513   29.0028       13.9      -.-  1.0  -.-   HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)                     

2025.12.18 05:51:18  39.1158   29.4322        4.6      -.-  1.3  -.-   AKKAYA-GEDIZ (KUTAHYA)                            

2025.12.18 05:48:56  38.4578   25.7383        6.8      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.12.18 05:08:36  39.0210   25.8620        7.2      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

2025.12.18 04:56:46  35.6812   27.6813        5.1      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           

2025.12.18 04:50:22  39.1557   27.9523        5.0      -.-  2.0  -.-   KOBASDERE-AKHISAR (MANISA)                        

2025.12.18 04:36:51  36.7517   30.3822       12.1      -.-  2.0  -.-   YARBASCANDIR-KONYAALTI (ANTALYA)                  

2025.12.18 04:34:33  39.0242   25.9653       15.8      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

2025.12.18 04:18:08  39.2458   29.0335        5.3      -.-  1.8  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2025.12.18 04:15:07  39.2353   29.0293        7.8      -.-  1.8  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2025.12.18 04:14:13  39.2447   29.0202        7.6      -.-  1.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.12.18 04:13:12  37.7148   37.7195       10.8      -.-  1.3  -.-   KUZEVLERI-BESNI (ADIYAMAN)                        

2025.12.18 04:11:55  39.1388   27.9597       10.3      -.-  1.6  -.-   KOBASDERE-AKHISAR (MANISA)                        

2025.12.18 03:47:37  39.1673   28.0095       12.1      -.-  1.3  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                          

2025.12.18 03:40:55  39.1080   28.2158        3.7      -.-  1.1  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2025.12.18 03:32:50  39.1727   27.9512        9.3      -.-  2.1  -.-   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)                         

2025.12.18 03:26:32  39.2255   28.1465        9.2      -.-  3.4  3.0   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.12.18 02:29:38  36.4143   28.5793       31.2      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           

2025.12.18 02:15:27  39.1745   28.1602       12.8      -.-  2.0  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2025.12.18 01:51:41  38.3602   37.4890        4.8      -.-  1.5  -.-   YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

2025.12.18 01:51:36  39.1863   28.2078        8.0      -.-  1.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2025.12.18 01:41:32  39.1687   28.2368        9.5      -.-  1.1  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.12.18 01:40:26  39.0743   28.3157        5.2      -.-  1.1  -.-   MALAZ-GORDES (MANISA)                             

2025.12.18 01:28:15  39.1862   28.2207        8.0      -.-  1.5  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2025.12.18 00:46:34  37.9103   36.6508       10.3      -.-  1.9  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             

2025.12.18 00:35:34  38.2408   38.9190       13.0      -.-  1.6  -.-   GOZLUCE-PUTURGE (MALATYA)                         

2025.12.18 00:33:15  38.3505   37.5825        4.0      -.-  1.4  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  

2025.12.18 00:18:56  40.2838   27.0482       13.3      -.-  2.2  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          

2025.12.18 00:09:40  40.2900   27.0373       13.6      -.-  1.7  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          

2025.12.18 00:04:28  39.1373   28.2337       20.2      -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.12.18 00:03:08  39.2107   29.0033       10.4      -.-  1.2  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

