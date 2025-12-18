Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 18 Aralık 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
18 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025.12.18 08:27:56 39.2887 28.1397 11.6 -.- 1.5 -.- KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.18 08:25:42 40.2312 27.8300 13.4 -.- 1.6 -.- KILLIK-GONEN (BALIKESIR)
2025.12.18 08:20:57 39.4668 26.3730 15.1 -.- 1.5 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
2025.12.18 07:34:45 39.1858 28.3033 10.9 -.- 1.3 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.18 07:25:13 38.0260 36.5978 7.6 -.- 1.7 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2025.12.18 07:03:32 39.1607 27.9502 9.6 -.- 2.7 -.- KOBASDERE-AKHISAR (MANISA)
2025.12.18 06:48:35 39.1660 28.2365 10.0 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.18 06:37:51 39.2083 28.1473 14.1 -.- 2.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.18 06:29:37 39.1653 27.9333 15.7 -.- 1.2 -.- YAYKIN-AKHISAR (MANISA)
2025.12.18 06:26:20 39.1513 29.0028 13.9 -.- 1.0 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.18 05:51:18 39.1158 29.4322 4.6 -.- 1.3 -.- AKKAYA-GEDIZ (KUTAHYA)
2025.12.18 05:48:56 38.4578 25.7383 6.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
2025.12.18 05:08:36 39.0210 25.8620 7.2 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2025.12.18 04:56:46 35.6812 27.6813 5.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2025.12.18 04:50:22 39.1557 27.9523 5.0 -.- 2.0 -.- KOBASDERE-AKHISAR (MANISA)
2025.12.18 04:36:51 36.7517 30.3822 12.1 -.- 2.0 -.- YARBASCANDIR-KONYAALTI (ANTALYA)
2025.12.18 04:34:33 39.0242 25.9653 15.8 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2025.12.18 04:18:08 39.2458 29.0335 5.3 -.- 1.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2025.12.18 04:15:07 39.2353 29.0293 7.8 -.- 1.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2025.12.18 04:14:13 39.2447 29.0202 7.6 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.18 04:13:12 37.7148 37.7195 10.8 -.- 1.3 -.- KUZEVLERI-BESNI (ADIYAMAN)
2025.12.18 04:11:55 39.1388 27.9597 10.3 -.- 1.6 -.- KOBASDERE-AKHISAR (MANISA)
2025.12.18 03:47:37 39.1673 28.0095 12.1 -.- 1.3 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
2025.12.18 03:40:55 39.1080 28.2158 3.7 -.- 1.1 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.18 03:32:50 39.1727 27.9512 9.3 -.- 2.1 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
2025.12.18 03:26:32 39.2255 28.1465 9.2 -.- 3.4 3.0 MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.18 02:29:38 36.4143 28.5793 31.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
2025.12.18 02:15:27 39.1745 28.1602 12.8 -.- 2.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.18 01:51:41 38.3602 37.4890 4.8 -.- 1.5 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2025.12.18 01:51:36 39.1863 28.2078 8.0 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.18 01:41:32 39.1687 28.2368 9.5 -.- 1.1 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.18 01:40:26 39.0743 28.3157 5.2 -.- 1.1 -.- MALAZ-GORDES (MANISA)
2025.12.18 01:28:15 39.1862 28.2207 8.0 -.- 1.5 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.18 00:46:34 37.9103 36.6508 10.3 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
2025.12.18 00:35:34 38.2408 38.9190 13.0 -.- 1.6 -.- GOZLUCE-PUTURGE (MALATYA)
2025.12.18 00:33:15 38.3505 37.5825 4.0 -.- 1.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
2025.12.18 00:18:56 40.2838 27.0482 13.3 -.- 2.2 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
2025.12.18 00:09:40 40.2900 27.0373 13.6 -.- 1.7 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
2025.12.18 00:04:28 39.1373 28.2337 20.2 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.18 00:03:08 39.2107 29.0033 10.4 -.- 1.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)