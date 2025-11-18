Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.11.2025 09:37:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 18 Kasım 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 18 Kasım 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

18 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:14:42  39.2308   28.1437       11.9      -.-  2.3  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

09:02:21  39.2982   28.9517        5.4      -.-  1.1  -.-   YAVU-SIMAV (KUTAHYA)                            

08:55:49  39.2200   28.1732        6.8      -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

08:33:43  39.2305   28.1443        7.9      -.-  1.5  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

08:17:07  39.1573   28.1637        8.8      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

08:13:33  39.2175   28.2013        7.1      -.-  1.6  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

08:04:22  39.2580   29.0105        5.1      -.-  1.0  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                       

07:53:07  39.2132   28.1157        9.9      -.-  1.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

07:47:07  39.1685   28.2358        9.2      -.-  2.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

07:46:03  39.1712   28.2320        8.5      -.-  2.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

07:42:10  39.0768   28.2413       12.8      -.-  1.8  -.-   CICEKLI-GORDES (MANISA)                         

07:41:19  37.8938   36.6343        9.1      -.-  1.9  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                           

07:31:45  39.2412   28.9307        3.3      -.-  2.2  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                         

07:27:04  39.2493   28.9318        7.0      -.-  3.0  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                         

07:08:40  39.2287   28.1247        6.3      -.-  1.7  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

07:02:15  39.2323   28.1480        9.0      -.-  2.8  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

06:57:32  40.6352   32.3370        5.6      -.-  1.8  -.-   AKTAS-GEREDE (BOLU)                             

06:36:59  38.0543   37.5442        3.3      -.-  1.7  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                   

06:36:26  39.1992   28.1663       10.5      -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

06:32:35  34.6623   32.7977       13.2      -.-  3.0  -.-   AKDENIZ                                         

06:22:23  34.5083   32.5922        7.5      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                         

06:21:23  38.0923   36.4975        4.5      -.-  2.2  -.-   MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                

06:18:25  39.2100   28.1435        9.8      -.-  2.0  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

06:09:21  39.2148   28.1602        8.4      -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

06:04:32  39.3657   28.0127        8.2      -.-  1.9  -.-   HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)                    

05:36:37  39.2260   28.1468        8.0      -.-  1.3  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

05:30:46  39.1935   28.1730        9.9      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

05:29:29  39.2808   28.3183        6.3      -.-  1.5  -.-   KEPEZ-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

05:28:05  39.1865   28.1683       14.7      -.-  1.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

05:26:16  39.1908   28.1573       14.1      -.-  2.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

05:22:22  39.2367   28.1288        9.1      -.-  1.4  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

05:15:44  37.2827   37.0163        6.2      -.-  1.5  -.-   AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                

05:14:15  39.2282   28.1858        6.4      -.-  1.4  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                            

05:13:17  39.2012   28.2880       12.2      -.-  1.5  -.-   ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

05:11:26  39.2130   28.1737        9.5      -.-  2.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

05:01:56  39.2090   28.1458        8.1      -.-  3.0  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

05:00:42  39.2158   28.1493        9.1      -.-  2.9  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

04:54:56  39.2248   28.1547       11.5      -.-  1.5  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

04:48:48  39.2062   28.2017       13.3      -.-  1.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

04:45:49  39.1978   28.1597       10.6      -.-  3.2  2.9   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

04:38:22  36.0273   27.2052        5.5      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                      

04:35:02  40.3743   27.4983       15.4      -.-  1.3  -.-   GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE)                     

04:21:42  39.2113   28.1478       11.7      -.-  1.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

04:07:23  39.2408   28.0987        8.5      -.-  2.0  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

04:02:22  39.2100   28.1648       10.7      -.-  1.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

03:54:18  38.4462   30.5380       11.6      -.-  1.2  -.-   BALCIKHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR)              

03:50:19  39.1943   28.3145        7.6      -.-  1.7  -.-   BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)               

03:25:06  39.0223   24.3602        2.2      -.-  3.3  -.-   EGE DENIZI                                      

03:22:37  38.9750   24.1867        5.0      -.-  3.5  3.6   YUNANISTAN                                      

03:11:29  39.2323   28.0635       13.1      -.-  1.3  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:09:56  39.2230   28.1393       11.4      -.-  1.5  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

03:06:58  39.3855   28.0505        6.3      -.-  2.7  -.-   CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR)                  

03:05:24  39.3752   28.0375        7.5      -.-  1.7  -.-   CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR)                  

03:04:49  39.2307   28.1858        7.8      -.-  1.7  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                            

02:55:47  39.1842   28.2260       12.4      -.-  1.0  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

02:53:59  39.1958   28.1720        8.8      -.-  2.0  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

02:53:34  39.2027   28.1612       10.1      -.-  2.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

02:37:47  38.4838   26.3710       14.2      -.-  2.3  -.-   DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)           

02:23:52  39.1720   28.1015       10.1      -.-  1.0  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

02:23:21  39.0810   28.3525       11.5      -.-  1.2  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                        

01:47:41  39.0892   28.3528        4.8      -.-  1.2  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                        

01:46:11  39.5868   40.6712        1.8      -.-  1.1  -.-   YAYLIM-TERCAN (ERZINCAN)                          

01:44:13  38.0105   31.0660       16.2      -.-  1.4  -.-   YESILKOY-GELENDOST (ISPARTA)                    

01:35:57  39.1712   27.9932        9.4      -.-  1.3  -.-   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)                       

01:28:44  38.7978   28.3870       22.8      -.-  1.4  -.-   KINIK-KOPRUBASI (MANISA)                        

01:24:00  39.1952   28.0065        9.1      -.-  1.4  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

01:12:58  39.1478   28.2535       14.1      -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

01:08:47  39.1572   28.2320       10.3      -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

00:49:09  39.2595   28.1715        7.6      -.-  1.5  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                            

00:47:20  39.2253   28.1090        8.4      -.-  1.4  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

00:45:51  39.1558   28.1975       18.0      -.-  1.0  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

