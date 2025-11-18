Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 18 Kasım 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
18 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:14:42 39.2308 28.1437 11.9 -.- 2.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
09:02:21 39.2982 28.9517 5.4 -.- 1.1 -.- YAVU-SIMAV (KUTAHYA)
08:55:49 39.2200 28.1732 6.8 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:33:43 39.2305 28.1443 7.9 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:17:07 39.1573 28.1637 8.8 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:13:33 39.2175 28.2013 7.1 -.- 1.6 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:04:22 39.2580 29.0105 5.1 -.- 1.0 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
07:53:07 39.2132 28.1157 9.9 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:47:07 39.1685 28.2358 9.2 -.- 2.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:46:03 39.1712 28.2320 8.5 -.- 2.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:42:10 39.0768 28.2413 12.8 -.- 1.8 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA)
07:41:19 37.8938 36.6343 9.1 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
07:31:45 39.2412 28.9307 3.3 -.- 2.2 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
07:27:04 39.2493 28.9318 7.0 -.- 3.0 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
07:08:40 39.2287 28.1247 6.3 -.- 1.7 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:02:15 39.2323 28.1480 9.0 -.- 2.8 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:57:32 40.6352 32.3370 5.6 -.- 1.8 -.- AKTAS-GEREDE (BOLU)
06:36:59 38.0543 37.5442 3.3 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
06:36:26 39.1992 28.1663 10.5 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:32:35 34.6623 32.7977 13.2 -.- 3.0 -.- AKDENIZ
06:22:23 34.5083 32.5922 7.5 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
06:21:23 38.0923 36.4975 4.5 -.- 2.2 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:18:25 39.2100 28.1435 9.8 -.- 2.0 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:09:21 39.2148 28.1602 8.4 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:04:32 39.3657 28.0127 8.2 -.- 1.9 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)
05:36:37 39.2260 28.1468 8.0 -.- 1.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:30:46 39.1935 28.1730 9.9 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:29:29 39.2808 28.3183 6.3 -.- 1.5 -.- KEPEZ-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:28:05 39.1865 28.1683 14.7 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:26:16 39.1908 28.1573 14.1 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:22:22 39.2367 28.1288 9.1 -.- 1.4 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:15:44 37.2827 37.0163 6.2 -.- 1.5 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
05:14:15 39.2282 28.1858 6.4 -.- 1.4 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
05:13:17 39.2012 28.2880 12.2 -.- 1.5 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:11:26 39.2130 28.1737 9.5 -.- 2.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:01:56 39.2090 28.1458 8.1 -.- 3.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:00:42 39.2158 28.1493 9.1 -.- 2.9 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:54:56 39.2248 28.1547 11.5 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:48:48 39.2062 28.2017 13.3 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:45:49 39.1978 28.1597 10.6 -.- 3.2 2.9 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:38:22 36.0273 27.2052 5.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
04:35:02 40.3743 27.4983 15.4 -.- 1.3 -.- GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE)
04:21:42 39.2113 28.1478 11.7 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:07:23 39.2408 28.0987 8.5 -.- 2.0 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:02:22 39.2100 28.1648 10.7 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:54:18 38.4462 30.5380 11.6 -.- 1.2 -.- BALCIKHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
03:50:19 39.1943 28.3145 7.6 -.- 1.7 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:25:06 39.0223 24.3602 2.2 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI
03:22:37 38.9750 24.1867 5.0 -.- 3.5 3.6 YUNANISTAN
03:11:29 39.2323 28.0635 13.1 -.- 1.3 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:09:56 39.2230 28.1393 11.4 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:06:58 39.3855 28.0505 6.3 -.- 2.7 -.- CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR)
03:05:24 39.3752 28.0375 7.5 -.- 1.7 -.- CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR)
03:04:49 39.2307 28.1858 7.8 -.- 1.7 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
02:55:47 39.1842 28.2260 12.4 -.- 1.0 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:53:59 39.1958 28.1720 8.8 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:53:34 39.2027 28.1612 10.1 -.- 2.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:37:47 38.4838 26.3710 14.2 -.- 2.3 -.- DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
02:23:52 39.1720 28.1015 10.1 -.- 1.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:23:21 39.0810 28.3525 11.5 -.- 1.2 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
01:47:41 39.0892 28.3528 4.8 -.- 1.2 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
01:46:11 39.5868 40.6712 1.8 -.- 1.1 -.- YAYLIM-TERCAN (ERZINCAN)
01:44:13 38.0105 31.0660 16.2 -.- 1.4 -.- YESILKOY-GELENDOST (ISPARTA)
01:35:57 39.1712 27.9932 9.4 -.- 1.3 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
01:28:44 38.7978 28.3870 22.8 -.- 1.4 -.- KINIK-KOPRUBASI (MANISA)
01:24:00 39.1952 28.0065 9.1 -.- 1.4 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:12:58 39.1478 28.2535 14.1 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:08:47 39.1572 28.2320 10.3 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:49:09 39.2595 28.1715 7.6 -.- 1.5 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
00:47:20 39.2253 28.1090 8.4 -.- 1.4 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:45:51 39.1558 28.1975 18.0 -.- 1.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)