Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 18 Ocak 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
18 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.01.18 08:25:55 39.3965 28.0987 27.8 -.- 1.1 -.- BIGADIC (BALIKESIR)
2026.01.18 07:43:23 37.0452 28.7592 13.0 -.- 1.3 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
2026.01.18 07:29:29 37.8483 36.3125 4.3 -.- 1.7 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.01.18 07:24:53 38.7243 27.0620 1.7 -.- 1.7 -.- HATUNDERE-MENEMEN (IZMIR)
2026.01.18 06:52:13 39.3412 27.6950 11.8 -.- 1.5 -.- YAGCILI-SOMA (MANISA)
2026.01.18 06:48:27 39.2090 28.1597 9.7 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.18 06:27:44 39.0292 25.9275 5.2 -.- 3.2 3.3 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.01.18 06:17:40 37.8258 36.2825 5.0 -.- 1.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2026.01.18 05:57:26 39.1170 28.0630 3.4 -.- 1.0 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
2026.01.18 05:27:05 39.1143 28.3493 9.1 -.- 1.2 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
2026.01.18 05:18:38 37.5852 27.1848 5.0 -.- 1.6 -.- DOGANBEY-SOKE (AYDIN)
2026.01.18 05:15:21 39.1947 28.0645 18.1 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.18 04:46:23 36.8255 30.5778 18.0 -.- 1.6 -.- HACISEKILILER-KONYAALTI (ANTALYA)
2026.01.18 04:36:18 39.2530 29.0102 12.3 -.- 1.7 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2026.01.18 04:32:08 39.1567 28.0835 19.5 -.- 1.3 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
2026.01.18 04:31:17 40.2287 33.4290 5.8 -.- 1.6 -.- DAGDEMIR-KALECIK (ANKARA)
2026.01.18 04:23:40 39.2310 27.9310 10.1 -.- 1.1 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA)
2026.01.18 04:07:58 36.4652 28.6327 38.3 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
2026.01.18 03:21:53 38.0575 35.5435 4.7 -.- 1.5 -.- SAZAK-YAHYALI (KAYSERI)
2026.01.18 03:15:04 39.0145 25.9150 2.1 -.- 3.3 3.3 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.01.18 03:11:48 37.4403 37.1765 10.8 -.- 1.6 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2026.01.18 03:07:53 37.1747 35.8492 5.0 -.- 1.8 -.- INCEYER-CEYHAN (ADANA)
2026.01.18 03:04:37 39.2095 28.0980 7.2 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.18 03:00:48 39.2318 29.0067 9.2 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.01.18 02:43:46 39.1737 28.2558 14.3 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.18 02:20:05 39.3005 28.9777 7.6 -.- 1.6 -.- YAVU-SIMAV (KUTAHYA)
2026.01.18 01:32:50 40.3285 24.0178 16.5 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN
2026.01.18 01:29:02 36.8523 30.6208 7.6 -.- 2.8 -.- KONYAALTI (ANTALYA)
2026.01.18 01:26:28 40.3493 24.1153 9.9 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN
2026.01.18 00:50:13 38.5213 39.1275 8.8 -.- 1.6 -.- BADEMPINARI-(ELAZIG)
2026.01.18 00:42:24 39.1663 28.1948 16.0 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.18 00:35:17 39.1153 28.0857 13.6 -.- 1.4 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
2026.01.18 00:23:59 39.1142 28.3003 11.2 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.18 00:02:09 39.1573 28.2895 8.1 -.- 2.9 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.18 00:00:24 38.0650 37.5367 4.4 -.- 1.5 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)