Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

18.01.2026 09:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 18 Ocak 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 18 Ocak 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Image

18 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.01.18 08:25:55  39.3965   28.0987       27.8      -.-  1.1  -.-   BIGADIC (BALIKESIR)                               

2026.01.18 07:43:23  37.0452   28.7592       13.0      -.-  1.3  -.-   YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)                            

2026.01.18 07:29:29  37.8483   36.3125        4.3      -.-  1.7  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

2026.01.18 07:24:53  38.7243   27.0620        1.7      -.-  1.7  -.-   HATUNDERE-MENEMEN (IZMIR)                         

2026.01.18 06:52:13  39.3412   27.6950       11.8      -.-  1.5  -.-   YAGCILI-SOMA (MANISA)                             

2026.01.18 06:48:27  39.2090   28.1597        9.7      -.-  1.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.01.18 06:27:44  39.0292   25.9275        5.2      -.-  3.2  3.3   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

2026.01.18 06:17:40  37.8258   36.2825        5.0      -.-  1.7  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    

2026.01.18 05:57:26  39.1170   28.0630        3.4      -.-  1.0  -.-   SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)                         

2026.01.18 05:27:05  39.1143   28.3493        9.1      -.-  1.2  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          

2026.01.18 05:18:38  37.5852   27.1848        5.0      -.-  1.6  -.-   DOGANBEY-SOKE (AYDIN)                             

2026.01.18 05:15:21  39.1947   28.0645       18.1      -.-  1.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

2026.01.18 04:46:23  36.8255   30.5778       18.0      -.-  1.6  -.-   HACISEKILILER-KONYAALTI (ANTALYA)                 

2026.01.18 04:36:18  39.2530   29.0102       12.3      -.-  1.7  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

2026.01.18 04:32:08  39.1567   28.0835       19.5      -.-  1.3  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                            

2026.01.18 04:31:17  40.2287   33.4290        5.8      -.-  1.6  -.-   DAGDEMIR-KALECIK (ANKARA)                         

2026.01.18 04:23:40  39.2310   27.9310       10.1      -.-  1.1  -.-   HACET-KIRKAGAC (MANISA)                           

2026.01.18 04:07:58  36.4652   28.6327       38.3      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           

2026.01.18 03:21:53  38.0575   35.5435        4.7      -.-  1.5  -.-   SAZAK-YAHYALI (KAYSERI)                           

2026.01.18 03:15:04  39.0145   25.9150        2.1      -.-  3.3  3.3   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

2026.01.18 03:11:48  37.4403   37.1765       10.8      -.-  1.6  -.-   ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                

2026.01.18 03:07:53  37.1747   35.8492        5.0      -.-  1.8  -.-   INCEYER-CEYHAN (ADANA)                            

2026.01.18 03:04:37  39.2095   28.0980        7.2      -.-  1.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

2026.01.18 03:00:48  39.2318   29.0067        9.2      -.-  1.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.01.18 02:43:46  39.1737   28.2558       14.3      -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.01.18 02:20:05  39.3005   28.9777        7.6      -.-  1.6  -.-   YAVU-SIMAV (KUTAHYA)                              

2026.01.18 01:32:50  40.3285   24.0178       16.5      -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                        

2026.01.18 01:29:02  36.8523   30.6208        7.6      -.-  2.8  -.-   KONYAALTI (ANTALYA)                               

2026.01.18 01:26:28  40.3493   24.1153        9.9      -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                        

2026.01.18 00:50:13  38.5213   39.1275        8.8      -.-  1.6  -.-   BADEMPINARI-(ELAZIG)                              

2026.01.18 00:42:24  39.1663   28.1948       16.0      -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2026.01.18 00:35:17  39.1153   28.0857       13.6      -.-  1.4  -.-   SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)                         

2026.01.18 00:23:59  39.1142   28.3003       11.2      -.-  1.8  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.01.18 00:02:09  39.1573   28.2895        8.1      -.-  2.9  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.01.18 00:00:24  38.0650   37.5367        4.4      -.-  1.5  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)      

İlgili Konular: #deprem #Son depremler listesi #deprem mi oldu