AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 19 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
19 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:39:23 39.3705 28.0237 18.7 -.- 1.3 -.- CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR)
08:15:22 39.5203 25.8093 2.2 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
07:48:54 36.7748 43.0638 20.3 -.- 3.8 3.9 IRAK
07:16:13 39.1677 28.3068 9.1 -.- 1.3 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:04:12 36.2523 36.1872 3.5 -.- 1.9 -.- GUZELBURC-(HATAY)
06:54:48 40.8323 28.2890 22.4 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI
06:53:39 39.2197 28.1108 4.4 -.- 1.4 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:44:25 39.1733 28.2203 12.5 -.- 2.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:41:24 40.3747 27.4692 11.8 -.- 1.8 -.- GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE)
04:12:39 39.9547 26.0080 7.2 -.- 1.7 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
04:10:40 39.3507 40.7207 5.0 -.- 2.0 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
03:10:00 39.2242 28.1550 7.6 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:51:08 39.1447 28.2118 13.3 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:09:30 39.2502 28.0927 14.2 -.- 2.7 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:06:17 39.2550 29.0182 6.1 -.- 1.6 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
01:07:49 37.0388 35.9473 24.1 -.- 2.0 -.- HAMDILLI-CEYHAN (ADANA)