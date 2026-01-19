Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.01.2026 09:10:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 19 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

19 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:39:23  39.3705   28.0237       18.7      -.-  1.3  -.-   CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR)                    

08:15:22  39.5203   25.8093        2.2      -.-  1.7  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          

07:48:54  36.7748   43.0638       20.3      -.-  3.8  3.9   IRAK                                              

07:16:13  39.1677   28.3068        9.1      -.-  1.3  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

07:04:12  36.2523   36.1872        3.5      -.-  1.9  -.-   GUZELBURC-(HATAY)                                 

06:54:48  40.8323   28.2890       22.4      -.-  2.2  -.-   MARMARA DENIZI                                    

06:53:39  39.2197   28.1108        4.4      -.-  1.4  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

05:44:25  39.1733   28.2203       12.5      -.-  2.0  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

04:41:24  40.3747   27.4692       11.8      -.-  1.8  -.-   GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE)                       

04:12:39  39.9547   26.0080        7.2      -.-  1.7  -.-   UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)            

04:10:40  39.3507   40.7207        5.0      -.-  2.0  -.-   KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)                     

03:10:00  39.2242   28.1550        7.6      -.-  1.5  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

02:51:08  39.1447   28.2118       13.3      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

02:09:30  39.2502   28.0927       14.2      -.-  2.7  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

02:06:17  39.2550   29.0182        6.1      -.-  1.6  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

01:07:49  37.0388   35.9473       24.1      -.-  2.0  -.-   HAMDILLI-CEYHAN (ADANA)                    

