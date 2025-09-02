Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.09.2025 10:19:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Ağustos 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu? Son dakika deprem! Deprem mi oldu?

2 AĞUSTOS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:57:29  39.2690   28.1197       10.0      -.-  1.4  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

09:47:10  39.1837   28.2032       12.5      -.-  2.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

09:37:38  39.2353   28.1832       12.3      -.-  1.8  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              

09:36:00  39.2152   28.1317       14.7      -.-  1.2  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

09:28:32  39.1897   28.1478        5.2      -.-  1.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

09:27:49  39.4038   26.2802       13.6      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

09:09:43  38.0888   38.5110       11.8      -.-  2.0  -.-   KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)                        

09:03:14  39.1728   28.2358       12.6      -.-  1.7  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

08:56:55  39.2607   28.0887        9.2      -.-  2.4  -.-   KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

08:49:57  39.6013   25.9743       10.8      -.-  1.4  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          

08:40:49  37.3367   37.0465        7.5      -.-  1.8  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 

08:38:53  39.2023   28.1242       12.5      -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

08:19:43  39.1730   28.2040       10.9      -.-  2.0  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

08:18:37  39.1968   28.0655        9.3      -.-  1.9  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

08:04:04  39.2567   28.1060        7.2      -.-  2.1  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

07:56:39  38.4418   39.1637        3.6      -.-  1.3  -.-   KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         

07:53:26  39.1893   28.1305       17.7      -.-  1.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

07:32:17  39.1823   28.2183        9.2      -.-  2.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

07:21:28  39.1753   28.2058        9.3      -.-  2.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

07:12:11  39.2505   28.0752       12.7      -.-  1.6  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

07:09:23  39.2218   28.1970        8.8      -.-  2.3  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

07:04:18  39.2435   27.9972        9.4      -.-  2.4  -.-   HACET-KIRKAGAC (MANISA)                           

06:49:47  39.2032   27.9647        8.4      -.-  1.4  -.-   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)                         

06:48:50  39.1938   28.1578       12.1      -.-  2.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

06:48:01  39.2450   28.1260        5.4      -.-  1.9  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

06:47:29  35.9002   25.7940       17.1      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        

06:36:15  39.1978   28.1317        8.8      -.-  1.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

06:35:10  39.1793   28.2150       11.2      -.-  1.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

06:28:38  39.6527   26.5532        9.4      -.-  1.7  -.-   KISACIK-AYVACIK (CANAKKALE)                       

06:18:24  38.2067   38.1082        5.3      -.-  1.3  -.-   OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)                        

06:09:22  39.2298   27.9615       15.1      -.-  1.3  -.-   HACET-KIRKAGAC (MANISA)                           

06:07:36  39.2015   28.1468        8.9      -.-  2.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

06:05:20  39.2307   27.9877        7.1      -.-  1.5  -.-   HACET-KIRKAGAC (MANISA)                           

05:53:21  39.2215   28.0510       18.6      -.-  1.3  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

05:39:45  39.1308   28.2277       15.7      -.-  1.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:34:13  39.1528   28.2022       14.4      -.-  2.8  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

05:24:47  39.1168   33.2765        3.6      -.-  1.5  -.-   AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)                     

05:21:37  39.2113   28.1450        7.3      -.-  1.7  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

05:04:45  39.1280   28.1905       13.3      -.-  1.1  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

05:03:28  39.2247   28.0408        9.0      -.-  1.8  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

04:46:29  39.2232   28.1752       11.9      -.-  1.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:30:37  39.2272   28.1052        7.7      -.-  1.3  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

04:28:50  38.1503   38.6323        5.1      -.-  1.3  -.-   BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)                        

04:20:44  39.2310   28.1015        6.5      -.-  1.7  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

04:19:55  39.1697   28.1885        8.3      -.-  2.0  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

04:15:46  39.2025   28.1158        4.8      -.-  1.1  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

04:07:20  39.1800   28.2025       12.1      -.-  1.2  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

03:55:30  39.2323   28.1943        9.5      -.-  2.2  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

03:49:30  39.2175   28.2243        6.6      -.-  1.1  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

03:43:27  38.2418   37.7250       12.2      -.-  1.3  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      

03:41:42  40.4115   28.8758        5.4      -.-  1.9  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   

03:40:07  39.1805   28.0008        9.3      -.-  1.1  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                          

03:38:42  39.2698   28.0010        5.6      -.-  0.9  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:30:32  37.5273   42.6797        7.2      -.-  1.5  -.-   SENOBA-ULUDERE (SIRNAK)                           

03:29:43  39.2342   28.1142        7.7      -.-  1.4  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

03:17:28  39.1942   28.1642        8.0      -.-  2.8  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:14:41  39.2135   28.1180        8.9      -.-  2.0  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

03:11:44  39.1787   28.1715        9.4      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

03:10:36  39.1710   28.1785       13.7      -.-  2.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

03:03:14  39.2407   28.1525       10.8      -.-  1.1  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

03:00:18  39.2390   28.1372        6.3      -.-  1.0  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

02:59:10  39.1650   28.2087       12.3      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

02:53:59  39.2068   28.1853        5.4      -.-  1.1  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:49:01  36.9810   28.1690        2.6      -.-  1.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       

02:38:43  39.1892   28.2443       10.5      -.-  2.2  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

02:33:58  38.5453   37.9972        2.9      -.-  2.0  -.-   IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)                         

02:31:07  39.2078   28.1652        7.4      -.-  1.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:30:02  39.1935   28.0887       14.1      -.-  0.9  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

02:29:28  39.1962   28.1365        4.8      -.-  1.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:16:21  40.3867   28.9693        6.2      -.-  2.5  -.-   ALTINTAS-MUDANYA (BURSA)                          

02:15:18  39.1917   28.1853       17.8      -.-  1.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:12:54  39.1435   28.2867       10.4      -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

02:06:35  37.3233   36.3035        6.1      -.-  2.6  -.-   CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE)                       

02:03:35  39.2000   28.2767        9.5      -.-  1.8  -.-   ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

02:01:34  39.2295   28.0507        7.3      -.-  1.9  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

01:45:48  39.1940   28.1385        7.6      -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:42:11  39.0890   28.3280       16.2      -.-  1.4  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          

01:35:37  39.1837   28.2553       13.4      -.-  2.0  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

01:17:58  36.5018   34.7482        5.4      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           

00:58:16  39.1885   28.2192        8.7      -.-  1.6  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

00:45:40  39.1362   28.0863       10.2      -.-  1.0  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                            

00:43:33  39.1377   28.2370       16.8      -.-  0.9  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

00:38:49  39.1692   28.1185       14.3      -.-  1.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

00:38:08  38.6283   28.3025        5.4      -.-  1.2  -.-   SINDEL-SALIHLI (MANISA)                           

00:31:42  39.1837   28.2242       16.9      -.-  1.3  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

00:23:09  39.1880   28.1630        8.6      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

00:22:04  39.1565   28.1902        8.8      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

00:19:49  39.2203   28.0830        8.3      -.-  1.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

00:16:54  39.1588   28.2220        8.3      -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

