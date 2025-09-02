Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar Ağustos 2025 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
2 AĞUSTOS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:57:29 39.2690 28.1197 10.0 -.- 1.4 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
09:47:10 39.1837 28.2032 12.5 -.- 2.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
09:37:38 39.2353 28.1832 12.3 -.- 1.8 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
09:36:00 39.2152 28.1317 14.7 -.- 1.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
09:28:32 39.1897 28.1478 5.2 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
09:27:49 39.4038 26.2802 13.6 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
09:09:43 38.0888 38.5110 11.8 -.- 2.0 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
09:03:14 39.1728 28.2358 12.6 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:56:55 39.2607 28.0887 9.2 -.- 2.4 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:49:57 39.6013 25.9743 10.8 -.- 1.4 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
08:40:49 37.3367 37.0465 7.5 -.- 1.8 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
08:38:53 39.2023 28.1242 12.5 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:19:43 39.1730 28.2040 10.9 -.- 2.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:18:37 39.1968 28.0655 9.3 -.- 1.9 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:04:04 39.2567 28.1060 7.2 -.- 2.1 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:56:39 38.4418 39.1637 3.6 -.- 1.3 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
07:53:26 39.1893 28.1305 17.7 -.- 1.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:32:17 39.1823 28.2183 9.2 -.- 2.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:21:28 39.1753 28.2058 9.3 -.- 2.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:12:11 39.2505 28.0752 12.7 -.- 1.6 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:09:23 39.2218 28.1970 8.8 -.- 2.3 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:04:18 39.2435 27.9972 9.4 -.- 2.4 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA)
06:49:47 39.2032 27.9647 8.4 -.- 1.4 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
06:48:50 39.1938 28.1578 12.1 -.- 2.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:48:01 39.2450 28.1260 5.4 -.- 1.9 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:47:29 35.9002 25.7940 17.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
06:36:15 39.1978 28.1317 8.8 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:35:10 39.1793 28.2150 11.2 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:28:38 39.6527 26.5532 9.4 -.- 1.7 -.- KISACIK-AYVACIK (CANAKKALE)
06:18:24 38.2067 38.1082 5.3 -.- 1.3 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)
06:09:22 39.2298 27.9615 15.1 -.- 1.3 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA)
06:07:36 39.2015 28.1468 8.9 -.- 2.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:05:20 39.2307 27.9877 7.1 -.- 1.5 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA)
05:53:21 39.2215 28.0510 18.6 -.- 1.3 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:39:45 39.1308 28.2277 15.7 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:34:13 39.1528 28.2022 14.4 -.- 2.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:24:47 39.1168 33.2765 3.6 -.- 1.5 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
05:21:37 39.2113 28.1450 7.3 -.- 1.7 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:04:45 39.1280 28.1905 13.3 -.- 1.1 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:03:28 39.2247 28.0408 9.0 -.- 1.8 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:46:29 39.2232 28.1752 11.9 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:30:37 39.2272 28.1052 7.7 -.- 1.3 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:28:50 38.1503 38.6323 5.1 -.- 1.3 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)
04:20:44 39.2310 28.1015 6.5 -.- 1.7 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:19:55 39.1697 28.1885 8.3 -.- 2.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:15:46 39.2025 28.1158 4.8 -.- 1.1 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:07:20 39.1800 28.2025 12.1 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:55:30 39.2323 28.1943 9.5 -.- 2.2 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:49:30 39.2175 28.2243 6.6 -.- 1.1 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:43:27 38.2418 37.7250 12.2 -.- 1.3 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
03:41:42 40.4115 28.8758 5.4 -.- 1.9 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
03:40:07 39.1805 28.0008 9.3 -.- 1.1 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
03:38:42 39.2698 28.0010 5.6 -.- 0.9 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:30:32 37.5273 42.6797 7.2 -.- 1.5 -.- SENOBA-ULUDERE (SIRNAK)
03:29:43 39.2342 28.1142 7.7 -.- 1.4 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:17:28 39.1942 28.1642 8.0 -.- 2.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:14:41 39.2135 28.1180 8.9 -.- 2.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:11:44 39.1787 28.1715 9.4 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:10:36 39.1710 28.1785 13.7 -.- 2.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:03:14 39.2407 28.1525 10.8 -.- 1.1 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:00:18 39.2390 28.1372 6.3 -.- 1.0 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:59:10 39.1650 28.2087 12.3 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:53:59 39.2068 28.1853 5.4 -.- 1.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:49:01 36.9810 28.1690 2.6 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
02:38:43 39.1892 28.2443 10.5 -.- 2.2 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:33:58 38.5453 37.9972 2.9 -.- 2.0 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
02:31:07 39.2078 28.1652 7.4 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:30:02 39.1935 28.0887 14.1 -.- 0.9 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:29:28 39.1962 28.1365 4.8 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:16:21 40.3867 28.9693 6.2 -.- 2.5 -.- ALTINTAS-MUDANYA (BURSA)
02:15:18 39.1917 28.1853 17.8 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:12:54 39.1435 28.2867 10.4 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:06:35 37.3233 36.3035 6.1 -.- 2.6 -.- CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE)
02:03:35 39.2000 28.2767 9.5 -.- 1.8 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:01:34 39.2295 28.0507 7.3 -.- 1.9 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:45:48 39.1940 28.1385 7.6 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:42:11 39.0890 28.3280 16.2 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
01:35:37 39.1837 28.2553 13.4 -.- 2.0 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:17:58 36.5018 34.7482 5.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
00:58:16 39.1885 28.2192 8.7 -.- 1.6 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:45:40 39.1362 28.0863 10.2 -.- 1.0 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
00:43:33 39.1377 28.2370 16.8 -.- 0.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:38:49 39.1692 28.1185 14.3 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:38:08 38.6283 28.3025 5.4 -.- 1.2 -.- SINDEL-SALIHLI (MANISA)
00:31:42 39.1837 28.2242 16.9 -.- 1.3 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:23:09 39.1880 28.1630 8.6 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:22:04 39.1565 28.1902 8.8 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:19:49 39.2203 28.0830 8.3 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:16:54 39.1588 28.2220 8.3 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)