Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

2 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.07.02 08:02:50 -.- 1.0 -.- SULUMENLI-(AFYONKARAHISAR)

2026.07.02 07:36:25 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

2026.07.02 07:19:45 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)

2026.07.02 07:13:21 -.- 1.9 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2026.07.02 06:52:38 -.- 3.0 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.07.02 06:31:32 -.- 1.9 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2026.07.02 06:19:41 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

2026.07.02 06:15:22 -.- 1.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)