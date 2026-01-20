AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 20 Ocak 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
20 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
07:58:41 40.6878 29.0895 8.0 -.- 1.2 -.- CINARCIK (YALOVA)
06:23:27 39.2493 28.1047 9.1 -.- 1.1 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:22:06 39.1318 28.2688 12.2 -.- 1.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:51:06 39.2038 28.1680 9.2 -.- 2.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:31:45 39.2052 28.1623 7.5 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:09:10 39.2427 28.1225 5.4 -.- 1.7 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:06:21 39.2168 28.0588 4.5 -.- 1.4 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:34:15 39.3568 34.8375 4.8 -.- 1.7 -.- KUZAYCA-SEFAATLI (YOZGAT)
02:41:22 40.5923 29.0257 14.7 -.- 1.5 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA)
02:35:28 39.2040 28.9343 9.3 -.- 1.6 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
02:33:45 39.2583 28.9442 7.8 -.- 2.4 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
02:31:57 39.0705 28.0353 5.0 -.- 1.4 -.- KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
01:17:12 37.1735 32.8745 10.5 -.- 1.1 -.- KIZILYAKA-(KARAMAN)
01:17:04 40.5475 23.8087 1.9 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN
01:06:51 37.9830 27.1852 12.5 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)