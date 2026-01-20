Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

20.01.2026 09:17:00
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 20 Ocak 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

20 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:58:41  40.6878   29.0895        8.0      -.-  1.2  -.-   CINARCIK (YALOVA)                             

06:23:27  39.2493   28.1047        9.1      -.-  1.1  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

06:22:06  39.1318   28.2688       12.2      -.-  1.2  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

05:51:06  39.2038   28.1680        9.2      -.-  2.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

04:31:45  39.2052   28.1623        7.5      -.-  1.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

04:09:10  39.2427   28.1225        5.4      -.-  1.7  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

04:06:21  39.2168   28.0588        4.5      -.-  1.4  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

03:34:15  39.3568   34.8375        4.8      -.-  1.7  -.-   KUZAYCA-SEFAATLI (YOZGAT)                     

02:41:22  40.5923   29.0257       14.7      -.-  1.5  -.-   KOCADERE-CINARCIK (YALOVA)                    

02:35:28  39.2040   28.9343        9.3      -.-  1.6  -.-   HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)                      

02:33:45  39.2583   28.9442        7.8      -.-  2.4  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                      

02:31:57  39.0705   28.0353        5.0      -.-  1.4  -.-   KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)                    

01:17:12  37.1735   32.8745       10.5      -.-  1.1  -.-   KIZILYAKA-(KARAMAN)                           

01:17:04  40.5475   23.8087        1.9      -.-  1.4  -.-   YUNANISTAN                                    

01:06:51  37.9830   27.1852       12.5      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                 

