AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 20 Şubat 2026 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
20 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:02:01 -.- 2.0 -.- KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG)
08:27:33 -.- 1.5 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:23:49 -.- 1.8 -.- UGURLU-SINCIK (ADIYAMAN)
07:52:51 -.- 2.0 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
07:22:00 -.- 1.5 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:09:20 -.- 1.9 -.- KESLITURKMENLI-SILIFKE (MERSIN)
06:33:16 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
06:24:35 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI
06:15:37 -.- 1.9 -.- KARDERE-KEMAH (ERZINCAN)
06:10:51 -.- 4.1 4.0 KAZKELI-KIRIKHAN (HATAY)
06:08:29 -.- 1.2 -.- DOGANCILAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)
06:05:34 -.- 1.8 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
05:27:56 -.- 2.0 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:09:18 -.- 0.8 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
05:06:53 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:01:16 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
04:53:34 -.- 1.5 -.- DEMIRKENT-YUSUFELI (ARTVIN)
04:51:49 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
04:22:53 -.- 1.2 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
04:06:50 -.- 2.1 -.- YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA)
04:00:33 -.- 1.7 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
03:47:47 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:02:09 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:40:28 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN
02:34:50 -.- 1.6 -.- KUP-ALADAG (ADANA)
02:15:34 -.- 1.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:52:55 -.- 1.9 -.- ARSLANLI-(OSMANIYE)
01:01:30 -.- 1.4 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA)
00:53:21 -.- 1.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:52:32 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
00:38:16 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
00:36:16 -.- 1.3 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
00:31:48 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
00:10:45 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)