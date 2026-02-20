Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.02.2026 09:24:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 20 Şubat 2026 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

20 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:02:01 -.-  2.0  -.-   KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG)                   

08:27:33 -.-  1.5  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)              

08:23:49 -.-  1.8  -.-   UGURLU-SINCIK (ADIYAMAN)                         

07:52:51 -.-  2.0  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                          

07:22:00 -.-  1.5  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

07:09:20 -.-  1.9  -.-   KESLITURKMENLI-SILIFKE (MERSIN)                  

06:33:16 -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                   

06:24:35 -.-  3.0  3.0   EGE DENIZI                                       

06:15:37 -.-  1.9  -.-   KARDERE-KEMAH (ERZINCAN)                         

06:10:51 -.-  4.1  4.0   KAZKELI-KIRIKHAN (HATAY)                         

06:08:29 -.-  1.2  -.-   DOGANCILAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)                 

06:05:34 -.-  1.8  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          

05:27:56 -.-  2.0  -.-   KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

05:09:18 -.-  0.8  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                         

05:06:53 -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

05:01:16 -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                       

04:53:34 -.-  1.5  -.-   DEMIRKENT-YUSUFELI (ARTVIN)                      

04:51:49 -.-  1.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

04:22:53 -.-  1.2  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                         

04:06:50 -.-  2.1  -.-   YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA)               

04:00:33 -.-  1.7  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          

03:47:47 -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

03:02:09 -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

02:40:28 -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                       

02:34:50 -.-  1.6  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                               

02:15:34 -.-  1.5  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

01:52:55 -.-  1.9  -.-   ARSLANLI-(OSMANIYE)                              

01:01:30 -.-  1.4  -.-   DARILIK-ALADAG (ADANA)                           

00:53:21 -.-  1.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

00:52:32 -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                          

00:38:16 -.-  1.4  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                       

00:36:16  -.-  1.3  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

00:31:48 -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                

00:10:45 -.-  1.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

