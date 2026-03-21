AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Mart 2026 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
21 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:08:19 35.6917 25.7928 27.3 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
08:03:45 40.8327 27.7558 5.7 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI
07:40:09 37.0718 28.4513 11.7 -.- 1.6 -.- ELMALI-ULA (MUGLA)
07:13:00 37.0500 28.3763 19.8 -.- 1.7 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA)
07:12:08 37.0792 28.4870 3.3 -.- 1.6 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA)
06:50:49 34.5260 32.4390 8.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
06:41:13 39.1342 28.1275 12.4 -.- 2.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:31:29 39.2490 28.0500 9.5 -.- 1.6 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:37:56 38.3475 38.7948 14.6 -.- 1.0 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)
05:32:41 39.1887 28.3283 14.5 -.- 3.4 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:28:48 39.2070 29.0003 13.2 -.- 1.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
05:22:46 40.8362 31.7332 4.2 -.- 1.2 -.- TETEMECELE-(BOLU)
05:08:57 36.6162 36.4287 10.9 -.- 2.0 -.- SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY)
05:05:09 40.7258 35.2740 5.0 -.- 2.0 -.- KUCUKCAY-MERZIFON (AMASYA)
04:55:25 39.0143 26.5170 3.9 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
04:25:35 39.2412 29.0392 5.3 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
04:03:47 39.2102 28.1365 14.3 -.- 1.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:59:17 39.3823 40.5915 11.7 -.- 1.7 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL)
03:49:38 39.1995 28.3340 7.6 -.- 1.2 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:45:19 40.8773 31.7373 5.3 -.- 1.4 -.- BAGISLAR-(BOLU)
03:44:40 38.5032 40.3683 8.1 -.- 1.6 -.- YAYDERE-GENC (BINGOL)
03:39:28 37.9350 32.3700 8.9 -.- 1.8 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)
03:12:54 39.2225 28.0237 8.5 -.- 1.4 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:06:01 40.8678 31.6233 27.6 -.- 1.1 -.- CUKUROREN-(BOLU)
02:57:58 39.1030 33.0435 6.0 -.- 1.9 -.- KULU (KONYA)
02:53:37 37.9315 32.3660 12.1 -.- 1.3 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)
02:50:15 39.2273 29.0277 5.0 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
02:34:03 38.0383 28.9905 18.9 -.- 2.0 -.- MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI)
02:27:18 41.6010 27.7167 8.0 -.- 1.8 -.- PAZARLI-VIZE (KIRKLARELI)
02:17:20 39.2465 28.9345 12.3 -.- 1.6 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
02:15:59 39.2370 28.9558 4.3 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
02:04:35 38.2140 37.7803 10.4 -.- 1.3 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
01:46:03 39.2177 29.0058 13.1 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
01:42:58 40.2803 24.1187 12.8 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN
01:01:58 39.1805 28.3198 7.8 -.- 3.3 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:31:09 39.2125 27.9683 8.8 -.- 2.6 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA)
00:30:53 37.5195 37.2395 8.9 -.- 1.2 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
00:17:34 39.2390 29.0250 11.2 -.- 2.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)