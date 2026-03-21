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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

21.03.2026 09:06:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Mart 2026 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Mart 2026 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

21 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:08:19  35.6917   25.7928       27.3      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                       

08:03:45  40.8327   27.7558        5.7      -.-  2.2  -.-   MARMARA DENIZI                                   

07:40:09  37.0718   28.4513       11.7      -.-  1.6  -.-   ELMALI-ULA (MUGLA)                               

07:13:00  37.0500   28.3763       19.8      -.-  1.7  -.-   GOKOVA-ULA (MUGLA)                               

07:12:08  37.0792   28.4870        3.3      -.-  1.6  -.-   CICEKLI-ULA (MUGLA)                              

06:50:49  34.5260   32.4390        8.8      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                          

06:41:13  39.1342   28.1275       12.4      -.-  2.0  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

06:31:29  39.2490   28.0500        9.5      -.-  1.6  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

05:37:56  38.3475   38.7948       14.6      -.-  1.0  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                           

05:32:41  39.1887   28.3283       14.5      -.-  3.4  -.-   BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                

05:28:48  39.2070   29.0003       13.2      -.-  1.2  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                          

05:22:46  40.8362   31.7332        4.2      -.-  1.2  -.-   TETEMECELE-(BOLU)                                

05:08:57  36.6162   36.4287       10.9      -.-  2.0  -.-   SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY)                       

05:05:09  40.7258   35.2740        5.0      -.-  2.0  -.-   KUCUKCAY-MERZIFON (AMASYA)                       

04:55:25  39.0143   26.5170        3.9      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                       

04:25:35  39.2412   29.0392        5.3      -.-  1.6  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                        

04:03:47  39.2102   28.1365       14.3      -.-  1.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:59:17  39.3823   40.5915       11.7      -.-  1.7  -.-   ELMALI-YEDISU (BINGOL)                           

03:49:38  39.1995   28.3340        7.6      -.-  1.2  -.-   BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                

03:45:19  40.8773   31.7373        5.3      -.-  1.4  -.-   BAGISLAR-(BOLU)                                  

03:44:40  38.5032   40.3683        8.1      -.-  1.6  -.-   YAYDERE-GENC (BINGOL)                            

03:39:28  37.9350   32.3700        8.9      -.-  1.8  -.-   KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)                    

03:12:54  39.2225   28.0237        8.5      -.-  1.4  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

03:06:01  40.8678   31.6233       27.6      -.-  1.1  -.-   CUKUROREN-(BOLU)                                 

02:57:58  39.1030   33.0435        6.0      -.-  1.9  -.-   KULU (KONYA)                                     

02:53:37  37.9315   32.3660       12.1      -.-  1.3  -.-   KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)                    

02:50:15  39.2273   29.0277        5.0      -.-  1.4  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                          

02:34:03  38.0383   28.9905       18.9      -.-  2.0  -.-   MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI)                        

02:27:18  41.6010   27.7167        8.0      -.-  1.8  -.-   PAZARLI-VIZE (KIRKLARELI)                        

02:17:20  39.2465   28.9345       12.3      -.-  1.6  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                          

02:15:59  39.2370   28.9558        4.3      -.-  2.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

02:04:35  38.2140   37.7803       10.4      -.-  1.3  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

01:46:03  39.2177   29.0058       13.1      -.-  1.8  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                          

01:42:58  40.2803   24.1187       12.8      -.-  2.3  -.-   YUNANISTAN                                       

01:01:58  39.1805   28.3198        7.8      -.-  3.3  -.-   BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                

00:31:09  39.2125   27.9683        8.8      -.-  2.6  -.-   HACET-KIRKAGAC (MANISA)                          

00:30:53  37.5195   37.2395        8.9      -.-  1.2  -.-   ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 

00:17:34  39.2390   29.0250       11.2      -.-  2.0  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                        

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler