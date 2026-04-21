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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

21.04.2026 09:19:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Nisan 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Nisan 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

21 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

-08:48:14  38.1658   38.4157        3.4      -.-  1.9  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)              

-08:43:04  38.9418   42.8163        5.0      -.-  2.6  -.-   DIZGINKALE-PATNOS (AGRI)                  

-08:38:36  40.9275   28.3042       17.1      -.-  1.4  -.-   MARMARA DENIZI                            

-08:17:26  37.2182   28.3525        6.6      -.-  1.9  -.-   MUGLA (MUGLA)                             

-08:06:00  38.9718   42.8513        5.0      -.-  2.7  -.-   KUCAK-PATNOS (AGRI)                       

-07:06:26  37.2713   33.0382        7.7      -.-  1.9  -.-   KARALGAZI-KAZIMKARABEKIR (KARAMAN)        

-06:22:13  39.2032   28.0978        7.9      -.-  0.9  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)               

-06:12:31  39.9270   41.5260       13.6      -.-  1.6  -.-   AGCALAR-PASINLER (ERZURUM)                

-05:48:13  37.9662   27.6477       12.4      -.-  1.0  -.-   BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)                  

-05:35:00  40.7922   27.9467       13.9      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                            

-05:22:11  39.2032   28.1120        8.1      -.-  1.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)               

-05:13:44  38.0577   37.5510       10.7      -.-  1.4  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)             

-05:09:41  37.2593   30.5262        8.5      -.-  2.0  -.-   BOGAZKOY-BUCAK (BURDUR)                   

-04:40:54  37.7755   27.0122        6.2      -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)             

-04:28:30  39.9688   39.0100       12.3      -.-  1.7  -.-   TEPE-REFAHIYE (ERZINCAN)                  

-04:09:28  40.1365   31.8493        9.3      -.-  1.6  -.-   FASIL-BEYPAZARI (ANKARA)                  

-03:52:04  37.2987   36.8128        6.1      -.-  1.4  -.-   BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)          

-03:31:32  37.0862   28.0617       15.1      -.-  1.6  -.-   DAGPINAR-(MUGLA)                          

-03:12:13  39.2127   28.1462       16.4      -.-  1.5  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)              

-02:48:47  40.7335   29.0407       14.1      -.-  1.0  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) 

-02:45:06  37.1733   28.5472        7.5      -.-  1.3  -.-   YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)                    

-02:44:55  34.7982   26.0123       13.2      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)            

-02:39:13  40.8473   39.5688        5.6      -.-  1.6  -.-   ORNEKALAN-MACKA (TRABZON)                 

-02:34:05  38.1478   37.1472        5.2      -.-  1.3  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)          

-02:29:00  39.1958   28.2215       10.2      -.-  1.2  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                

-02:25:45  38.0848   41.4100        5.0      -.-  1.6  -.-   SEYRANTEPE-KOZLUK (BATMAN)                

-02:16:20  40.3627   27.0407       13.2      -.-  1.5  -.-   AYITDERE-BIGA (CANAKKALE)                 

-01:38:09  37.9995   42.8708        5.0      -.-  1.9  -.-   KASIKCILAR-BAHCESARAY (VAN)               

-01:13:56  39.1955   27.9843       12.6      -.-  1.5  -.-   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)                 

-01:08:54  39.2765   29.2060        5.4      -.-  1.6  -.-   HASANLAR-HISARCIK (KUTAHYA)               

-00:49:15  37.8065   37.5453        4.8      -.-  1.6  -.-   SAVRAN-GOLBASI (ADIYAMAN)                 

-00:27:43  36.9358   35.4815       25.1      -.-  1.4  -.-   SARICAM (ADANA)                           

-00:08:59  39.3750   26.2750       14.6      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler