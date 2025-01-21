Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 21.01.2025 - 09:08

Güncelleme: 21.01.2025 - 09:08

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 21 Ocak'ta meydana gelen depremler...

21 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

06:46:11 38.3558 38.83 7 ML 1.5 Kale (Malatya) 649389

06:28:52 38.3981 27.8219 7 ML 0.9 Turgutlu (Manisa) 649388

05:28:34 38.4106 27.7022 7 ML 1.9 Kemalpaşa (İzmir) 649386

05:24:04 35.825 27.7106 7 ML 1.5 Akdeniz - [96.44 km] Marmaris (Muğla) 649387

04:48:19 38.3333 25.6692 7.17 ML 2.0 Ege Denizi - [51.41 km] Çeşme (İzmir) 649381

04:47:11 38.3217 27.1819 6.51 ML 1.2 Gaziemir (İzmir) 649382

04:46:09 38.2439 38.6897 7.01 ML 1.4 Pütürge (Malatya) 649385

04:44:16 38.2092 38.5908 7 ML 1.0 Battalgazi (Malatya) 649384

04:41:47 38.2258 38.6031 7 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 649383

04:40:33 37.8886 30.9594 7.02 ML 1.8 Eğirdir (Isparta) 649380

04:25:07 38.4056 27.6681 5.59 ML 1.8 Kemalpaşa (İzmir) 649376

04:07:05 37.2006 36.7425 6.68 ML 1.1 Nurdağı (Gaziantep) 649378

04:04:08 38.1919 38.0453 7 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya) 649379

04:00:46 38.4414 39.3936 7 ML 1.0 Sivrice (Elazığ) 649377

03:57:59 38.1514 37.9169 6.69 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya) 649375

03:53:19 38.3878 27.6867 5.56 ML 1.2 Kemalpaşa (İzmir) 649373

03:47:35 39.4214 41.0681 7 ML 1.3 Karlıova (Bingöl) 649374

03:45:26 38.3406 27.1708 9.6 ML 1.1 Gaziemir (İzmir) 649372

03:36:12 39.0219 27.5033 7.01 ML 1.3 Kınık (İzmir) 649371

03:14:01 37.6406 35.8553 7.7 ML 1.4 Kozan (Adana) 649370