Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Ocakv2025 cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 21 Ocak 2025 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 21 Ocak'ta meydana gelen depremler...
21 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
06:46:11 38.3558 38.83 7 ML 1.5 Kale (Malatya) 649389
06:28:52 38.3981 27.8219 7 ML 0.9 Turgutlu (Manisa) 649388
05:28:34 38.4106 27.7022 7 ML 1.9 Kemalpaşa (İzmir) 649386
05:24:04 35.825 27.7106 7 ML 1.5 Akdeniz - [96.44 km] Marmaris (Muğla) 649387
04:48:19 38.3333 25.6692 7.17 ML 2.0 Ege Denizi - [51.41 km] Çeşme (İzmir) 649381
04:47:11 38.3217 27.1819 6.51 ML 1.2 Gaziemir (İzmir) 649382
04:46:09 38.2439 38.6897 7.01 ML 1.4 Pütürge (Malatya) 649385
04:44:16 38.2092 38.5908 7 ML 1.0 Battalgazi (Malatya) 649384
04:41:47 38.2258 38.6031 7 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 649383
04:40:33 37.8886 30.9594 7.02 ML 1.8 Eğirdir (Isparta) 649380
04:25:07 38.4056 27.6681 5.59 ML 1.8 Kemalpaşa (İzmir) 649376
04:07:05 37.2006 36.7425 6.68 ML 1.1 Nurdağı (Gaziantep) 649378
04:04:08 38.1919 38.0453 7 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya) 649379
04:00:46 38.4414 39.3936 7 ML 1.0 Sivrice (Elazığ) 649377
03:57:59 38.1514 37.9169 6.69 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya) 649375
03:53:19 38.3878 27.6867 5.56 ML 1.2 Kemalpaşa (İzmir) 649373
03:47:35 39.4214 41.0681 7 ML 1.3 Karlıova (Bingöl) 649374
03:45:26 38.3406 27.1708 9.6 ML 1.1 Gaziemir (İzmir) 649372
03:36:12 39.0219 27.5033 7.01 ML 1.3 Kınık (İzmir) 649371
03:14:01 37.6406 35.8553 7.7 ML 1.4 Kozan (Adana) 649370
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