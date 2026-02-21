Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

21.02.2026 09:13:00
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

21 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:44:00 -.-  2.6  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)               

08:08:08 -.-  2.3  -.-   YUKARIBAG-(ELAZIG)                           

07:57:52 -.-  1.7  -.-   YUKARIBAG-(ELAZIG)                           

07:48:27 -.-  1.3  -.-   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)               

07:35:41 -.-  1.5  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                 

07:19:52 -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                       

06:51:56 -.-  1.5  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                   

06:43:13 -.-  4.5  4.4   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                   

06:09:56 -.-  2.4  -.-   GIREGIYENIKOY-ALADAG (ADANA)                   

06:09:20 -.-  1.5  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

05:49:03 -.-  2.6  -.-   YUKARIBAG-(ELAZIG)                             

05:48:34 -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                   

05:36:42 -.-  1.2  -.-   HANPASA-AKHISAR (MANISA)                       

05:32:20 -.-  2.4  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                       

05:31:52 -.-  2.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                       

05:28:17 -.-  1.7  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

 04:30:22 -.-  1.6  -.-   TEPEBOZ-KARABURUN (IZMIR)                     

04:25:44 -.-  1.8  -.-   CAVDAR-SARIZ (KAYSERI)                         

04:19:19 -.-  1.8  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)       

03:57:08 -.-  1.2  -.-   KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

03:55:10 -.-  1.5  -.-   TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

03:51:29 -.-  1.5  -.-   AFSIN (KAHRAMANMARAS)                         

03:43:34 -.-  1.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:34:23 -.-  2.2  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                   

03:10:41 -.-  1.6  -.-   KALEMOGLU-GORDES (MANISA)                     

02:51:26 -.-  0.9  -.-   MESTAN-(ADIYAMAN)                             

02:47:49 -.-  2.7  -.-   DEVECIUSAGI-YUMURTALIK (ADANA)                 

02:45:26 -.-  1.9  -.-   SURIYE                                         

02:44:40 -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                       

02:39:50 -.-  2.3  -.-   BOZKOY-KARABURUN (IZMIR)                       

02:19:03 -.-  1.4  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

01:55:03 -.-  1.4  -.-   AVSA-MARMARA (BALIKESIR)                       

01:43:24 -.-  2.3  -.-   HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR)                     

01:29:08 -.-  1.7  -.-   ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

01:12:28 -.-  1.5  -.-   ELEKGOLU-CAMARDI (NIGDE)                       

01:04:41 -.-  1.3  -.-   DELIALIUSAGI-YAHYALI (KAYSERI)                 

00:51:32 -.-  1.5  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

00:25:38 -.-  1.5  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 

