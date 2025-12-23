Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 23 Aralık 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
23 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:39:22 38.9768 28.3760 5.3 -.- 0.7 -.- CATALARMUT-GORDES (MANISA)
08:16:31 37.0897 28.6832 19.8 -.- 2.2 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
06:31:11 39.1943 28.0527 12.9 -.- 1.3 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:26:51 36.3303 29.3562 9.3 -.- 2.0 -.- CAYKOY-KAS (ANTALYA)
06:07:32 39.1875 28.2172 7.5 -.- 1.7 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:09:14 38.4593 38.0618 4.5 -.- 2.6 -.- ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
04:46:33 39.2840 28.1305 7.7 -.- 1.6 -.- KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:44:40 34.7755 32.5763 18.6 -.- 3.3 3.3 KIBRIS RUM KESIMI
04:28:24 39.2533 41.0140 2.5 -.- 1.3 -.- SERPMEKAYA-KARLIOVA (BINGOL)
04:11:54 37.9612 36.5843 7.7 -.- 1.2 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
04:10:59 39.2475 29.0152 7.0 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
04:09:34 37.9562 36.3618 5.0 -.- 1.6 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:01:39 39.1877 29.0233 13.3 -.- 1.3 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
03:34:26 38.1002 37.2710 10.5 -.- 1.2 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
02:35:43 39.2360 28.1510 9.1 -.- 2.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:09:10 39.1523 28.2765 16.0 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:02:46 37.5650 29.5463 6.2 -.- 1.7 -.- DUDEN-YESILOVA (BURDUR)
02:01:38 39.1613 28.2447 10.3 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:28:39 38.5280 38.0495 5.0 -.- 1.3 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
00:48:06 39.7453 39.1043 5.4 -.- 1.5 -.- CEVIZLIK-KEMAH (ERZINCAN)