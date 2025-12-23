Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

23.12.2025 09:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Aralık 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

23 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:39:22  38.9768   28.3760        5.3      -.-  0.7  -.-   CATALARMUT-GORDES (MANISA)

08:16:31  37.0897   28.6832       19.8      -.-  2.2  -.-   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)     

06:31:11  39.1943   28.0527       12.9      -.-  1.3  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

06:26:51  36.3303   29.3562        9.3      -.-  2.0  -.-   CAYKOY-KAS (ANTALYA)      

06:07:32  39.1875   28.2172        7.5      -.-  1.7  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)

05:09:14  38.4593   38.0618        4.5      -.-  2.6  -.-   ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)                    

04:46:33  39.2840   28.1305        7.7      -.-  1.6  -.-   KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

04:44:40  34.7755   32.5763       18.6      -.-  3.3  3.3   KIBRIS RUM KESIMI         

04:28:24  39.2533   41.0140        2.5      -.-  1.3  -.-   SERPMEKAYA-KARLIOVA (BINGOL)                     

04:11:54  37.9612   36.5843        7.7      -.-  1.2  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) 

04:10:59  39.2475   29.0152        7.0      -.-  2.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)   

04:09:34  37.9562   36.3618        5.0      -.-  1.6  -.-   SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

04:01:39  39.1877   29.0233       13.3      -.-  1.3  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)

03:34:26  38.1002   37.2710       10.5      -.-  1.2  -.-   GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)              

02:35:43  39.2360   28.1510        9.1      -.-  2.2  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:09:10  39.1523   28.2765       16.0      -.-  1.5  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:02:46  37.5650   29.5463        6.2      -.-  1.7  -.-   DUDEN-YESILOVA (BURDUR)   

02:01:38  39.1613   28.2447       10.3      -.-  1.7  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

01:28:39  38.5280   38.0495        5.0      -.-  1.3  -.-   CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)  

00:48:06  39.7453   39.1043        5.4      -.-  1.5  -.-   CEVIZLIK-KEMAH (ERZINCAN) 

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler