Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 23.04.2025 - 09:12

Güncelleme: 23.04.2025 - 09:12

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 23 Nisan'da meydana gelen depremler...

23 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:34:00 -.- 1.5 -.- BALLICA-(DUZCE)

2007:49:59 -.- 1.0 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2007:13:23 -.- 1.4 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)

2007:03:37 -.- 1.8 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2007:03:30 -.- 2.3 -.- COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE)

2006:55:40 -.- 3.0 -.- AKDENIZ

2006:40:19 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

2006:12:58 -.- 1.7 -.- CELIKKOY-GOLBASI (ADIYAMAN)

2006:10:11 -.- 2.2 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2006:02:56 -.- 1.7 -.- IMECIK-KORKUTELI (ANTALYA)

2006:00:37 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

2005:37:04 -.- 1.6 -.- DEREBOGAZ-PALANDOKEN (ERZURUM)

2005:19:36 -.- 1.8 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)

2004:58:33 -.- 1.2 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2004:51:34 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

2004:51:27 -.- 1.6 -.- YAYLAKOY-KUSADASI (AYDIN)

2004:38:20 -.- 1.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)