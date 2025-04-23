Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 23 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.04.2025 - 09:12

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 23 Nisan'da meydana gelen depremler...

23 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:34:00  -.-  1.5  -.-   BALLICA-(DUZCE)                

2007:49:59    -.-  1.0  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)  

2007:13:23    -.-  1.4  -.-   KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) 

2007:03:37  -.-  1.8  -.-   PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)  

2007:03:30   -.-  2.3  -.-   COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE)    

2006:55:40   -.-  3.0  -.-   AKDENIZ                        

2006:40:19    -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                     

2006:12:58    -.-  1.7  -.-   CELIKKOY-GOLBASI (ADIYAMAN)    

2006:10:11    -.-  2.2  -.-   TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2006:02:56   -.-  1.7  -.-   IMECIK-KORKUTELI (ANTALYA)     

2006:00:37   -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                     

2005:37:04    -.-  1.6  -.-   DEREBOGAZ-PALANDOKEN (ERZURUM) 

2005:19:36     -.-  1.8  -.-   IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)     

2004:58:33      -.-  1.2  -.-   FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)         

2004:51:34     -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                     

2004:51:27   -.-  1.6  -.-   YAYLAKOY-KUSADASI (AYDIN)      

2004:38:20   -.-  1.3  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)      


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

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