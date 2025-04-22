AFAD duyurdu: Van’da korkutan deprem!
Van’ın Başkale ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afer ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; saat 03.39’da merkez üssü Van’ın Başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Zeminden 6,95 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Van ve ilçelerinde hissedildi.
Kısa süreli endişe yaratan deremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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