AFAD duyurdu: Van’da korkutan deprem!

Yayınlanma: 22.04.2025 - 08:03

Güncelleme: 22.04.2025 - 08:50

Afer ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; saat 03.39’da merkez üssü Van’ın Başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Zeminden 6,95 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Van ve ilçelerinde hissedildi.

Kısa süreli endişe yaratan deremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.