AFAD duyurdu: Van’da korkutan deprem!

Van’ın Başkale ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD duyurdu: Van’da korkutan deprem!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.04.2025 - 08:03

Afer ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; saat 03.39’da merkez üssü Van’ın Başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Zeminden 6,95 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Van ve ilçelerinde hissedildi.

Kısa süreli endişe yaratan deremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


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