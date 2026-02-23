Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

23.02.2026 09:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Şubat 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Şubat 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

23 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:01:18  38.6667   26.4763       12.9      -.-  2.6  -.-   BOZKOY-KARABURUN (IZMIR)              

08:36:12  41.0127   30.8110        5.6      -.-  1.6  -.-   AKPINAR-KOCAALI (SAKARYA)             

08:20:17  37.8483   29.5005        7.5      -.-  1.9  -.-   ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)             

08:17:32  39.1363   28.3635        8.5      -.-  1.6  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)       

08:09:47  39.1143   28.3525        5.1      -.-  1.8  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)              

07:58:47  39.2280   28.1455        9.4      -.-  1.9  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)          

07:55:50  37.8735   26.9435        5.4      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)         

07:21:15  37.8838   26.9413       10.0      -.-  3.6  3.7   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)         

06:59:52  39.4247   26.0148        5.0      -.-  1.5  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          

06:54:16  39.9682   27.8992       11.5      -.-  1.6  -.-   KOCOGLU-MANYAS (BALIKESIR)            

06:49:09  39.2220   27.9667        8.3      -.-  1.6  -.-   HACET-KIRKAGAC (MANISA)               

06:38:02  37.8875   26.9107        8.3      -.-  2.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)         

06:37:12  39.1658   28.3352       17.8      -.-  1.6  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)     

06:27:44  40.7485   31.5020        5.5      -.-  1.4  -.-   YUMRUKAYA-(BOLU)                      

06:09:09  38.8792   26.4093        7.3      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)     

05:49:52  39.0043   25.8545        9.0      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)     

04:47:40  40.6210   28.9878        6.9      -.-  1.6  -.-   SENKOY-CINARCIK (YALOVA)              

04:44:45  38.9008   26.4840        9.3      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)     

04:27:34  39.2413   29.0207       10.5      -.-  1.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)               

04:21:40  36.9142   28.0185        1.6      -.-  2.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)           

04:13:28  39.2073   28.9652       14.9      -.-  1.4  -.-   HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)              

04:01:39  39.4810   28.1893        8.5      -.-  1.3  -.-   CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)            

03:44:38  39.2368   29.0397        8.6      -.-  1.6  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)             

03:44:03  38.2430   38.6065        5.0      -.-  2.4  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)             

03:42:29  39.1572   28.2438       10.1      -.-  0.9  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)         

03:41:09  38.8962   26.4762        4.5      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)     

03:18:24  39.1440   28.3213        5.0      -.-  1.1  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)          

03:12:32  36.5763   25.4905        9.7      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                            

02:59:26  39.2003   28.0983        8.6      -.-  1.1  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)           

02:25:01  39.1965   28.2840        9.6      -.-  1.5  -.-   ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)        

02:20:11  39.8532   42.4692        5.0      -.-  2.7  -.-   TAHIR-ELESKIRT (AGRI)                 

02:13:58  39.2023   28.0732       10.5      -.-  2.1  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)           

02:06:09  37.9080   27.3775        3.1      -.-  1.4  -.-   ACARLAR-SELCUK (IZMIR)                

01:48:44  40.8410   31.6648        5.1      -.-  1.8  -.-   YESILCELE-(BOLU)                      

01:42:21  38.1173   36.6123        5.3      -.-  2.2  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)     

01:31:06  39.8360   26.2710        2.2      -.-  1.6  -.-   CAMKOY-EZINE (CANAKKALE)              

01:11:09  39.1357   28.3460        5.2      -.-  1.2  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)       

00:19:36  34.7007   29.1232       10.3      -.-  3.7  -.-   AKDENIZ                               

00:02:06  39.1270   28.2740       10.5      -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)          

İlgili Konular: #Son depremler #deprem mi oldu