AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 24 Nisan 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

24 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.04.24 6.9 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2026.04.24 17.0 -.- 1.8 -.- KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2026.04.24 8.3 -.- 1.1 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.04.24 8.4 -.- 3.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2026.04.24 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2026.04.24 5.9 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2026.04.24 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)