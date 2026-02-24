Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

24.02.2026 09:20:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 24 Şubat 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

24 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:49:51  39.1230   28.3348        9.0      -.-  1.8  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                

08:45:55  39.0372   25.9563       19.2      -.-  0.8  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)           

08:23:50  37.8723   29.4737        5.4      -.-  1.9  -.-   YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI)                   

08:09:51  37.8435   29.5158        8.5      -.-  1.3  -.-   BASCESME-BOZKURT (DENIZLI)                  

08:04:19  37.7167   36.5247        5.0      -.-  2.8  -.-   AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   

08:00:36  39.2262   29.0080        8.9      -.-  2.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                     

07:45:10  37.2367   27.8207        5.3      -.-  2.6  -.-   ASLANYAKA-MILAS (MUGLA)                     

06:20:23  39.2235   28.9718       14.9      -.-  1.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                     

05:54:43  39.3747   26.2647        4.1      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                  

05:54:38  37.9388   27.6072       10.0      -.-  1.5  -.-   BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)                    

05:35:46  36.1258   31.0447        5.5      -.-  2.4  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                   

05:33:19  37.8340   29.5093        9.9      -.-  1.3  -.-   YENIBAGLAR-BOZKURT (DENIZLI)                

05:28:58  37.8420   29.4927        7.7      -.-  1.8  -.-   ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)                   

05:14:39  37.8440   29.5237        8.4      -.-  1.5  -.-   BASCESME-BOZKURT (DENIZLI)                  

05:04:58  39.1667   28.1273       11.2      -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)               

04:39:11  39.2178   28.2197       10.1      -.-  1.4  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

04:21:45  39.2312   28.0418       10.5      -.-  1.4  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

04:21:02  38.2812   38.6673        8.7      -.-  1.6  -.-   KAMISTAS-(MALATYA)                          

03:43:24  38.3185   38.7413       14.5      -.-  1.6  -.-   SARIOT-KALE (MALATYA)                       

03:36:07  37.1203   27.6638       11.2      -.-  1.8  -.-   MUMCULAR-BODRUM (MUGLA)                     

03:32:10  39.2872   29.1865        6.9      -.-  2.4  -.-   YENICE-EMET (KUTAHYA)                       

03:24:32  39.1133   28.2680        4.9      -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                

02:53:22  39.1885   28.1048        4.6      -.-  1.4  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

02:45:34  39.4052   25.9223        6.2      -.-  1.4  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)     

02:35:38  39.2113   28.0937        4.6      -.-  1.4  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

02:30:18  38.6857   43.3338       20.6      -.-  1.6  -.-   GULSUNLER-(VAN)                             

02:28:00  38.6430   43.1060        5.0      -.-  3.6  3.6   VAN GOLU                                    

02:13:38  39.2642   27.2690        9.3      -.-  1.2  -.-   YORTANLI-BERGAMA (IZMIR)                    

01:58:54  39.2192   28.1993        9.3      -.-  1.3  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)              

01:54:51  39.4692   28.9887        5.3      -.-  1.5  -.-   CULHALAR-SIMAV (KUTAHYA)                    

01:46:58  39.1673   28.2887       11.1      -.-  1.3  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                

01:45:42  39.1647   28.2327        9.8      -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)               

01:34:43  37.3122   28.1338        1.2      -.-  1.4  -.-   BOZUYUK-YATAGAN (MUGLA)                     

01:22:53  39.2253   28.0170        7.8      -.-  1.5  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)              

