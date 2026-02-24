AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 24 Şubat 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
24 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:49:51 39.1230 28.3348 9.0 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:45:55 39.0372 25.9563 19.2 -.- 0.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
08:23:50 37.8723 29.4737 5.4 -.- 1.9 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI)
08:09:51 37.8435 29.5158 8.5 -.- 1.3 -.- BASCESME-BOZKURT (DENIZLI)
08:04:19 37.7167 36.5247 5.0 -.- 2.8 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
08:00:36 39.2262 29.0080 8.9 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
07:45:10 37.2367 27.8207 5.3 -.- 2.6 -.- ASLANYAKA-MILAS (MUGLA)
06:20:23 39.2235 28.9718 14.9 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:54:43 39.3747 26.2647 4.1 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
05:54:38 37.9388 27.6072 10.0 -.- 1.5 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)
05:35:46 36.1258 31.0447 5.5 -.- 2.4 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
05:33:19 37.8340 29.5093 9.9 -.- 1.3 -.- YENIBAGLAR-BOZKURT (DENIZLI)
05:28:58 37.8420 29.4927 7.7 -.- 1.8 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)
05:14:39 37.8440 29.5237 8.4 -.- 1.5 -.- BASCESME-BOZKURT (DENIZLI)
05:04:58 39.1667 28.1273 11.2 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:39:11 39.2178 28.2197 10.1 -.- 1.4 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:21:45 39.2312 28.0418 10.5 -.- 1.4 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:21:02 38.2812 38.6673 8.7 -.- 1.6 -.- KAMISTAS-(MALATYA)
03:43:24 38.3185 38.7413 14.5 -.- 1.6 -.- SARIOT-KALE (MALATYA)
03:36:07 37.1203 27.6638 11.2 -.- 1.8 -.- MUMCULAR-BODRUM (MUGLA)
03:32:10 39.2872 29.1865 6.9 -.- 2.4 -.- YENICE-EMET (KUTAHYA)
03:24:32 39.1133 28.2680 4.9 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:53:22 39.1885 28.1048 4.6 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:45:34 39.4052 25.9223 6.2 -.- 1.4 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
02:35:38 39.2113 28.0937 4.6 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:30:18 38.6857 43.3338 20.6 -.- 1.6 -.- GULSUNLER-(VAN)
02:28:00 38.6430 43.1060 5.0 -.- 3.6 3.6 VAN GOLU
02:13:38 39.2642 27.2690 9.3 -.- 1.2 -.- YORTANLI-BERGAMA (IZMIR)
01:58:54 39.2192 28.1993 9.3 -.- 1.3 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:54:51 39.4692 28.9887 5.3 -.- 1.5 -.- CULHALAR-SIMAV (KUTAHYA)
01:46:58 39.1673 28.2887 11.1 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:45:42 39.1647 28.2327 9.8 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:34:43 37.3122 28.1338 1.2 -.- 1.4 -.- BOZUYUK-YATAGAN (MUGLA)
01:22:53 39.2253 28.0170 7.8 -.- 1.5 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)