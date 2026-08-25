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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

25.08.2026 09:31:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Ağustos 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 25 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "25 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 25 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

25 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:44:01  39.2215   28.0207       15.6      -.-  1.7  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)          

08:38:10  38.3858   38.8567       14.6      -.-  1.5  -.-   YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)               

08:27:58  37.8523   27.7475       17.6      -.-  1.6  -.-   GERENKOVA-INCIRLIOVA (AYDIN)            

08:21:49  37.8888   27.5780        4.1      -.-  2.6  -.-   HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)            

08:00:41  39.3048   25.4802        6.4      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                              

07:50:49  40.8018   31.3842        3.0      -.-  1.4  -.-   DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE)       

07:48:06  40.8330   31.4208        8.0      -.-  1.7  -.-   DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE)       

07:37:00  35.8423   31.3608        8.7      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                 

07:34:38  39.3120   25.4820        6.0      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                              

07:27:42  40.8628   31.6580       11.9      -.-  1.6  -.-   YESILCELE-(BOLU)                        

06:15:53  37.6970   31.9743        8.7      -.-  1.3  -.-   SARAYCIK-SEYDISEHIR (KONYA)             

05:57:30  38.2145   38.1065       14.1      -.-  1.0  -.-   ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)              

05:52:38  38.8708   26.6362       12.8      -.-  3.3  3.0   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)       

05:17:12  39.2145   28.1213       12.1      -.-  1.4  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)            

04:54:52  39.4580   29.8820       15.3      -.-  1.8  -.-   CIVLI-(KUTAHYA)                         

04:46:11  39.6903   24.2407       26.6      -.-  2.3  -.-   YUNANISTAN                              

04:44:20  39.2170   28.0085       13.6      -.-  1.6  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)          

04:02:42  38.9097   27.1523       18.6      -.-  1.3  -.-   YUKSEKKOY-ALIAGA (IZMIR)                

03:30:45  38.1848   38.0267        5.4      -.-  2.7  -.-   GOZENE-YESILYURT (MALATYA)              

02:10:55  38.8778   39.0920        5.0      -.-  2.0  -.-   BALLIDUT-PERTEK (TUNCELI)               

01:30:59  38.0530   29.0440        7.4      -.-  1.0  -.-   BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)              

01:06:59  39.1132   28.2947       12.7      -.-  1.6  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)            

01:00:32  39.1230   28.3057        9.7      -.-  2.1  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)            

00:47:10  39.2530   28.0830        9.8      -.-  1.7  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)          

00:18:09  37.5517   35.5443        6.8      -.-  1.7  -.-   GOKCEKOY-ALADAG (ADANA)                 

00:17:08  37.8057   27.8067       10.0      -.-  1.4  -.-   KADIKOY-(AYDIN)                         

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