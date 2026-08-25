Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "25 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 25 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

25 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:44:01 39.2215 28.0207 15.6 -.- 1.7 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)

08:38:10 38.3858 38.8567 14.6 -.- 1.5 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)

08:27:58 37.8523 27.7475 17.6 -.- 1.6 -.- GERENKOVA-INCIRLIOVA (AYDIN)

08:21:49 37.8888 27.5780 4.1 -.- 2.6 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)

08:00:41 39.3048 25.4802 6.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

07:50:49 40.8018 31.3842 3.0 -.- 1.4 -.- DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE)

07:48:06 40.8330 31.4208 8.0 -.- 1.7 -.- DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE)

07:37:00 35.8423 31.3608 8.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

07:34:38 39.3120 25.4820 6.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

07:27:42 40.8628 31.6580 11.9 -.- 1.6 -.- YESILCELE-(BOLU)

06:15:53 37.6970 31.9743 8.7 -.- 1.3 -.- SARAYCIK-SEYDISEHIR (KONYA)

05:57:30 38.2145 38.1065 14.1 -.- 1.0 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)

05:52:38 38.8708 26.6362 12.8 -.- 3.3 3.0 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

05:17:12 39.2145 28.1213 12.1 -.- 1.4 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:54:52 39.4580 29.8820 15.3 -.- 1.8 -.- CIVLI-(KUTAHYA)

04:46:11 39.6903 24.2407 26.6 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN

04:44:20 39.2170 28.0085 13.6 -.- 1.6 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:02:42 38.9097 27.1523 18.6 -.- 1.3 -.- YUKSEKKOY-ALIAGA (IZMIR)

03:30:45 38.1848 38.0267 5.4 -.- 2.7 -.- GOZENE-YESILYURT (MALATYA)

02:10:55 38.8778 39.0920 5.0 -.- 2.0 -.- BALLIDUT-PERTEK (TUNCELI)

01:30:59 38.0530 29.0440 7.4 -.- 1.0 -.- BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)

01:06:59 39.1132 28.2947 12.7 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:00:32 39.1230 28.3057 9.7 -.- 2.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

00:47:10 39.2530 28.0830 9.8 -.- 1.7 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

00:18:09 37.5517 35.5443 6.8 -.- 1.7 -.- GOKCEKOY-ALADAG (ADANA)

00:17:08 37.8057 27.8067 10.0 -.- 1.4 -.- KADIKOY-(AYDIN)