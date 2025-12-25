Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

25.12.2025 09:26:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Aralık 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 25 Aralık 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

25 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.12.25 08:37:52  39.2380   28.1452        6.3      -.-  1.9  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.12.25 08:22:17  36.5227   29.4583       28.4      -.-  2.0  -.-   BAGLIAGAC-FETHIYE (MUGLA)                         

2025.12.25 07:53:25  39.5162   28.8013        8.7      -.-  2.1  -.-   POYRACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR)                    

2025.12.25 07:52:29  39.7982   26.6547       14.3      -.-  1.1  -.-   GUZELTEPE-BAYRAMIC (CANAKKALE)                    

2025.12.25 07:47:21  40.3317   24.1322        6.2      -.-  2.1  -.-   YUNANISTAN                                        

2025.12.25 07:35:32  40.6262   29.1345       14.3      -.-  1.6  -.-   ORTABURUN-CINARCIK (YALOVA)                       

2025.12.25 07:22:08  39.2603   28.9973        3.0      -.-  1.7  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

2025.12.25 07:01:27  39.6230   39.8113        4.8      -.-  1.3  -.-   AVCILAR-UZUMLU (ERZINCAN)                         

2025.12.25 06:48:33  38.1565   36.8448       15.6      -.-  1.5  -.-   KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   

2025.12.25 06:35:58  38.7580   37.9673        4.6      -.-  1.8  -.-   KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA)                        

2025.12.25 06:24:09  38.7468   37.9773        5.0      -.-  2.6  -.-   IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)                       

2025.12.25 06:20:30  38.7797   37.9630        8.6      -.-  1.2  -.-   DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA)                          

2025.12.25 05:08:31  39.8153   26.6327       12.3      -.-  1.8  -.-   BAYRAMIC (CANAKKALE)                              

2025.12.25 05:05:23  37.4028   32.0497        9.9      -.-  1.5  -.-   BASKARAOREN-SEYDISEHIR (KONYA)                    

2025.12.25 04:54:11  37.9813   38.1870        5.0      -.-  1.8  -.-   KAVAK-(ADIYAMAN)                                  

2025.12.25 04:40:11  39.1833   28.3392       13.6      -.-  1.4  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

2025.12.25 03:56:41  39.7085   25.9480       11.2      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.12.25 03:50:52  38.7695   37.9627        5.4      -.-  1.7  -.-   DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA)                          

2025.12.25 03:30:34  38.6288   40.8677        8.2      -.-  1.4  -.-   GEYIKDERE-GENC (BINGOL)                           

2025.12.25 03:23:29  39.2367   28.1218        7.7      -.-  1.6  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.12.25 03:05:50  39.2192   28.0848        8.1      -.-  1.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

2025.12.25 03:01:14  39.2252   29.0020       18.7      -.-  1.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.12.25 02:53:10  39.2502   28.9998       15.4      -.-  1.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.12.25 02:36:17  39.2158   29.0023       15.4      -.-  1.3  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.12.25 01:43:26  38.1818   38.5685        1.2      -.-  2.3  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  

2025.12.25 01:41:49  39.1222   43.1780        6.0      -.-  1.9  -.-   YETISEN-ERCIS (VAN)                               

2025.12.25 01:34:38  39.4015   28.8083        7.1      -.-  1.6  -.-   YASSIOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR)                   

2025.12.25 01:14:22  39.8753   42.5890        5.9      -.-  1.3  -.-   CATKOSEDAG-ELESKIRT (AGRI)                        

2025.12.25 00:52:08  39.2497   29.0178       18.2      -.-  1.0  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

2025.12.25 00:47:23  38.2900   37.1283        4.8      -.-  1.4  -.-   BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

2025.12.25 00:32:41  36.7048   25.6985        6.7      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.12.25 00:18:31  39.4277   23.8685       17.8      -.-  2.4  -.-   YUNANISTAN                                        

