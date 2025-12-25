Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 25 Aralık 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
25 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025.12.25 08:37:52 39.2380 28.1452 6.3 -.- 1.9 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.25 08:22:17 36.5227 29.4583 28.4 -.- 2.0 -.- BAGLIAGAC-FETHIYE (MUGLA)
2025.12.25 07:53:25 39.5162 28.8013 8.7 -.- 2.1 -.- POYRACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR)
2025.12.25 07:52:29 39.7982 26.6547 14.3 -.- 1.1 -.- GUZELTEPE-BAYRAMIC (CANAKKALE)
2025.12.25 07:47:21 40.3317 24.1322 6.2 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN
2025.12.25 07:35:32 40.6262 29.1345 14.3 -.- 1.6 -.- ORTABURUN-CINARCIK (YALOVA)
2025.12.25 07:22:08 39.2603 28.9973 3.0 -.- 1.7 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.25 07:01:27 39.6230 39.8113 4.8 -.- 1.3 -.- AVCILAR-UZUMLU (ERZINCAN)
2025.12.25 06:48:33 38.1565 36.8448 15.6 -.- 1.5 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2025.12.25 06:35:58 38.7580 37.9673 4.6 -.- 1.8 -.- KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA)
2025.12.25 06:24:09 38.7468 37.9773 5.0 -.- 2.6 -.- IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)
2025.12.25 06:20:30 38.7797 37.9630 8.6 -.- 1.2 -.- DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA)
2025.12.25 05:08:31 39.8153 26.6327 12.3 -.- 1.8 -.- BAYRAMIC (CANAKKALE)
2025.12.25 05:05:23 37.4028 32.0497 9.9 -.- 1.5 -.- BASKARAOREN-SEYDISEHIR (KONYA)
2025.12.25 04:54:11 37.9813 38.1870 5.0 -.- 1.8 -.- KAVAK-(ADIYAMAN)
2025.12.25 04:40:11 39.1833 28.3392 13.6 -.- 1.4 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.25 03:56:41 39.7085 25.9480 11.2 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
2025.12.25 03:50:52 38.7695 37.9627 5.4 -.- 1.7 -.- DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA)
2025.12.25 03:30:34 38.6288 40.8677 8.2 -.- 1.4 -.- GEYIKDERE-GENC (BINGOL)
2025.12.25 03:23:29 39.2367 28.1218 7.7 -.- 1.6 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.25 03:05:50 39.2192 28.0848 8.1 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.25 03:01:14 39.2252 29.0020 18.7 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.25 02:53:10 39.2502 28.9998 15.4 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.25 02:36:17 39.2158 29.0023 15.4 -.- 1.3 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.25 01:43:26 38.1818 38.5685 1.2 -.- 2.3 -.- ULUKOY-(MALATYA)
2025.12.25 01:41:49 39.1222 43.1780 6.0 -.- 1.9 -.- YETISEN-ERCIS (VAN)
2025.12.25 01:34:38 39.4015 28.8083 7.1 -.- 1.6 -.- YASSIOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR)
2025.12.25 01:14:22 39.8753 42.5890 5.9 -.- 1.3 -.- CATKOSEDAG-ELESKIRT (AGRI)
2025.12.25 00:52:08 39.2497 29.0178 18.2 -.- 1.0 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.25 00:47:23 38.2900 37.1283 4.8 -.- 1.4 -.- BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2025.12.25 00:32:41 36.7048 25.6985 6.7 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI
2025.12.25 00:18:31 39.4277 23.8685 17.8 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN