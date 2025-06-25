Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Haziran 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 25 Haziran 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, deprem mi oldu? Son dakika depremler! 25 Haziran 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

25 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER

07:47:37 -.- 1.2 -.- BUYUKMANGIT-CEYHAN (ADANA)

07:23:16 -.- 3.1 -.- ILICAK-BASKALE (VAN)

07:00:13 -.- 2.9 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)

03:58:54 -.- 1.5 -.- ORENLICE-ULAS (SIVAS)

03:56:13 -.- 1.7 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)

03:54:33 -.- 2.1 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)

02:42:14 -.- 1.3 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)

02:37:41 -.- 1.4 -.- KARAGOL-ULAS (SIVAS)

02:24:45 -.- 2.2 -.- DARKOPRU-KIGI (BINGOL)

02:13:10 -.- 1.7 -.- KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIG)

01:53:50 -.- 1.4 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)

01:48:22 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)

01:28:24 -.- 2.1 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL)

01:10:58 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

00:37:29 -.- 2.8 -.- DARKOPRU-KIGI (BINGOL)