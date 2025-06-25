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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Haziran 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Haziran 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

25.06.2025 08:53:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Haziran 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Haziran 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? son dakika depremler! 25 Haziran 2025 Pazar nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 25 Haziran 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, deprem mi oldu? Son dakika depremler! 25 Haziran 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?  

25 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER                            

07:47:37   -.-  1.2  -.-   BUYUKMANGIT-CEYHAN (ADANA)                      

07:23:16    -.-  3.1  -.-   ILICAK-BASKALE (VAN)                            

07:00:13   -.-  2.9  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                   

03:58:54  -.-  1.5  -.-   ORENLICE-ULAS (SIVAS)                           

03:56:13     -.-  1.7  -.-   ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)                      

03:54:33    -.-  2.1  -.-   ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)                      

02:42:14  -.-  1.3  -.-   ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)                      

02:37:41    -.-  1.4  -.-   KARAGOL-ULAS (SIVAS)                            

02:24:45  -.-  2.2  -.-   DARKOPRU-KIGI (BINGOL)                          

02:13:10    -.-  1.7  -.-   KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIG)                     

01:53:50    -.-  1.4  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                        

01:48:22    -.-  1.4  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                      

01:28:24   -.-  2.1  -.-   DALLICA-KIGI (BINGOL)                           

01:10:58   -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                   

00:37:29   -.-  2.8  -.-   DARKOPRU-KIGI (BINGOL)          

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