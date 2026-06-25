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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

25.06.2026 09:05:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Haziran 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

25 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:51:52  37.8618   26.8875        5.4      -.-  3.4  3.4   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                  

06:57:02  38.7070   37.2363       16.2      -.-  1.9  -.-   GURUN (SIVAS)                                  

06:32:14  38.4645   31.8243        8.9      -.-  1.2  -.-   GOLYAKA-ILGIN (KONYA)                          

06:28:30  36.9377   29.3132        5.0      -.-  1.3  -.-   GURSU-CAMELI (DENIZLI)                         

05:29:38  39.2333   28.9245       16.2      -.-  0.9  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                        

05:19:43  38.2560   37.7740       11.8      -.-  1.2  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                      

05:03:21  38.3098   37.8338       17.5      -.-  1.0  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                      

04:49:45  38.0005   36.3265        5.0      -.-  2.2  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

04:19:41  38.7478   23.4375        9.2      -.-  3.1  3.1   YUNANISTAN                                     

04:08:22  35.5635   26.3912       13.7      -.-  3.3  3.2   EGE DENIZI                                     

03:55:59  39.1058   28.1440       13.2      -.-  1.3  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:32:51  38.1148   38.3812       12.3      -.-  1.6  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                   

03:12:36  37.3457   36.4993       10.0      -.-  1.5  -.-   YESILYURT-DUZICI (OSMANIYE)                    

03:06:05  40.7842   27.5560       12.2      -.-  1.5  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)     

02:55:48  38.0648   37.4407       16.4      -.-  1.2  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

02:49:25  36.8917   30.4717        5.6      -.-  2.0  -.-   GEYIKBAYIRI-KONYAALTI (ANTALYA)                

02:47:57  37.8385   36.0488        9.9      -.-  1.5  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                     

02:26:36  35.4810   32.6993       18.6      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                        

02:22:51  40.1257   41.3875       17.4      -.-  1.9  -.-   SOGUTYANI-YAKUTIYE (ERZURUM)                   

02:09:44  40.8028   42.7820        5.0      -.-  2.0  -.-   KOYUNLU-GOLE (ARDAHAN)                         

01:56:45  38.7538   36.5633        5.0      -.-  2.4  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

01:37:42  38.9942   42.8082       13.2      -.-  1.7  -.-   DIZGINKALE-PATNOS (AGRI)                       

01:28:46  37.2058   28.3987        9.7      -.-  2.4  -.-   MUGLA (MUGLA)                                  

01:09:09  38.1387   36.6178        5.0      -.-  1.9  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

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