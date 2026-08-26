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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

26.08.2026 09:16:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "26 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 26 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

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26 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:54:39  40.4830   29.2945        0.0      -.-  1.2  -.-   ORHANGAZI (BURSA)                  

08:32:23  39.2577   28.9742        5.4      -.-  3.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)            

08:27:13  39.2712   28.9145       10.1      -.-  1.5  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)           

08:25:35  35.2692   24.5008        5.6      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)              

08:17:41  39.2303   28.9062        4.2      -.-  2.0  -.-   KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)           

08:08:44  37.1700   28.4478        7.5      -.-  1.7  -.-   YARAS-(MUGLA)                      

07:51:43  40.8353   31.7362       14.5      -.-  1.5  -.-   TETEMECELE-(BOLU)                  

07:13:13  39.6508   38.7763        6.1      -.-  1.9  -.-   SERINGOZE-KEMAH (ERZINCAN)         

05:56:48  38.1453   38.5488       13.2      -.-  1.3  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)          

05:17:28  39.2195   28.1280       12.4      -.-  1.3  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)       

04:58:20  38.1178   38.4422       10.3      -.-  1.4  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)        

04:56:38  40.2108   31.7148       15.8      -.-  1.7  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)           

04:22:33  39.1558   28.8685        5.0      -.-  1.1  -.-   GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA)             

04:22:19  39.2650   28.9103        8.8      -.-  1.3  -.-   KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)         

04:21:41  40.0045   33.1742       10.0      -.-  1.2  -.-   ELMADAG (ANKARA)                   

04:19:12  37.2702   34.7392       11.6      -.-  1.0  -.-   GULEK-TARSUS (MERSIN)              

04:18:37  38.1223   38.4192       16.4      -.-  0.9  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)        

03:56:01  38.1348   38.4220        8.8      -.-  1.9  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)       

03:40:14  35.8717   28.1405        8.5      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                            

03:32:17  39.4022   40.1292       15.4      -.-  1.3  -.-   AGASENLIGI-PULUMUR (TUNCELI)       

03:27:40  37.9547   26.8138        7.3      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                         

03:22:23  38.6167   43.0453       11.9      -.-  1.7  -.-   VAN GOLU                           

03:22:12  39.2503   28.9775       10.3      -.-  1.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)            

03:18:25  39.1953   29.0775       11.0      -.-  1.1  -.-   TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)           

03:17:39  39.2420   29.0190        8.9      -.-  0.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)            

03:16:04  39.2980   41.1515        8.2      -.-  1.2  -.-   ALABALIK-VARTO (MUS)               

03:06:56  38.7250   25.9612       10.0      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                         

03:06:20  40.8357   28.7020       14.9      -.-  1.7  -.-   AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel

02:52:48  37.9475   36.3638       17.1      -.-  1.0  -.-   YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)   

02:25:22  38.0523   37.4693        5.0      -.-  2.3  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)      

02:17:40  39.6758   39.5177        9.1      -.-  2.6  -.-   CATALOREN-(ERZINCAN)               

02:16:21  37.1388   36.6855        5.4      -.-  1.6  -.-   KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP)     

02:10:57  37.3290   30.6497        7.2      -.-  2.4  -.-   KUYUBASI-BUCAK (BURDUR)            

02:05:50  38.1208   38.4332        7.8      -.-  2.6  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)        

02:05:10  37.1768   29.4690       17.1      -.-  1.7  -.-   KINIKYERI-CAMELI (DENIZLI)         

01:39:01  38.1090   38.4515        9.3      -.-  1.6  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)        

01:29:30  37.9992   30.2338        7.3      -.-  1.3  -.-   AYDOGMUS-KECIBORLU (ISPARTA)       

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