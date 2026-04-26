AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 26 Nisan 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
26 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:43:50 39.3937 40.4393 4.7 -.- 3.2 3.3 GUZGULU-YEDISU (BINGOL)
08:41:42 39.1732 28.2543 7.7 -.- 3.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:36:16 39.3928 40.4293 4.7 -.- 1.7 -.- GUZGULU-YEDISU (BINGOL)
08:30:37 39.3428 40.4408 1.2 -.- 1.4 -.- CEVIZLI-ADAKLI (BINGOL)
08:23:42 39.3863 40.4372 6.2 -.- 2.1 -.- GUZGULU-YEDISU (BINGOL)
08:05:16 39.3780 40.4413 1.9 -.- 2.7 -.- GUZGULU-YEDISU (BINGOL)
08:03:26 37.1723 27.7638 10.8 -.- 2.1 -.- ALACAM-MILAS (MUGLA)
08:01:54 39.4152 40.4528 5.1 -.- 4.3 -.- GUZGULU-YEDISU (BINGOL)
07:19:02 38.4477 37.4222 13.2 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
07:01:06 34.7980 26.0183 9.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
06:38:30 38.9352 42.8010 5.0 -.- 2.3 -.- GUVERCINLI-PATNOS (AGRI)
06:22:40 37.8563 37.7262 12.3 -.- 1.5 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN)
05:51:44 39.2093 28.1225 11.8 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:29:15 37.8478 35.0808 5.0 -.- 2.2 -.- DEMIRKAZIK-CAMARDI (NIGDE)
05:28:04 39.0618 42.3423 13.7 -.- 1.4 -.- UCTEPE-BULANIK (MUS)
05:15:49 39.0057 42.8580 7.5 -.- 1.7 -.- KUCAK-PATNOS (AGRI)
05:12:33 37.8975 36.4395 5.8 -.- 1.6 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:09:09 38.8132 26.3865 2.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
04:44:06 39.9297 23.8983 7.8 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN
04:40:59 36.1395 33.6608 21.8 -.- 0.8 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)
04:27:41 40.7920 27.8082 4.8 -.- 1.0 -.- MARMARA DENIZI
03:27:05 40.1727 31.7420 5.0 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
03:01:56 34.8227 25.9737 11.4 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
02:44:56 38.1853 38.5290 6.2 -.- 1.8 -.- ULUKOY-(MALATYA)
02:39:27 38.2047 37.3650 5.4 -.- 1.4 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
02:28:20 34.9833 25.9947 15.4 -.- 3.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:24:42 39.0848 28.2667 14.5 -.- 1.1 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA)
02:20:00 36.9195 29.0915 8.0 -.- 2.8 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
02:13:18 39.4615 37.3127 9.2 -.- 1.4 -.- SENYURT-ULAS (SIVAS)
02:05:51 40.3810 27.0468 5.2 -.- 1.4 -.- BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
01:44:05 38.4215 37.2475 10.8 -.- 1.3 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:43:43 40.0675 23.5323 6.8 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN
01:41:17 39.2253 28.9165 9.6 -.- 0.9 -.- KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
01:34:31 36.9305 29.3262 5.0 -.- 2.0 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI)
00:43:27 34.8875 26.1528 7.6 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)