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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

26.04.2026 08:58:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 26 Nisan 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 26 Nisan 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

26 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:43:50  39.3937   40.4393        4.7      -.-  3.2  3.3   GUZGULU-YEDISU (BINGOL)                         

08:41:42  39.1732   28.2543        7.7      -.-  3.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

08:36:16  39.3928   40.4293        4.7      -.-  1.7  -.-   GUZGULU-YEDISU (BINGOL)                         

08:30:37  39.3428   40.4408        1.2      -.-  1.4  -.-   CEVIZLI-ADAKLI (BINGOL)                         

08:23:42  39.3863   40.4372        6.2      -.-  2.1  -.-   GUZGULU-YEDISU (BINGOL)                         

08:05:16  39.3780   40.4413        1.9      -.-  2.7  -.-   GUZGULU-YEDISU (BINGOL)                         

08:03:26  37.1723   27.7638       10.8      -.-  2.1  -.-   ALACAM-MILAS (MUGLA)                            

08:01:54  39.4152   40.4528        5.1      -.-  4.3  -.-   GUZGULU-YEDISU (BINGOL)                         

07:19:02  38.4477   37.4222       13.2      -.-  1.4  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                       

07:01:06  34.7980   26.0183        9.4      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                  

06:38:30  38.9352   42.8010        5.0      -.-  2.3  -.-   GUVERCINLI-PATNOS (AGRI)                        

06:22:40  37.8563   37.7262       12.3      -.-  1.5  -.-   HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN)                     

05:51:44  39.2093   28.1225       11.8      -.-  1.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:29:15  37.8478   35.0808        5.0      -.-  2.2  -.-   DEMIRKAZIK-CAMARDI (NIGDE)                      

05:28:04  39.0618   42.3423       13.7      -.-  1.4  -.-   UCTEPE-BULANIK (MUS)                            

05:15:49  39.0057   42.8580        7.5      -.-  1.7  -.-   KUCAK-PATNOS (AGRI)                             

05:12:33  37.8975   36.4395        5.8      -.-  1.6  -.-   FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)            

05:09:09  38.8132   26.3865        2.4      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                      

04:44:06  39.9297   23.8983        7.8      -.-  1.4  -.-   YUNANISTAN                                      

04:40:59  36.1395   33.6608       21.8      -.-  0.8  -.-   YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)                    

04:27:41  40.7920   27.8082        4.8      -.-  1.0  -.-   MARMARA DENIZI                                  

03:27:05  40.1727   31.7420        5.0      -.-  2.3  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                    

03:01:56  34.8227   25.9737       11.4      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                  

02:44:56  38.1853   38.5290        6.2      -.-  1.8  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                

02:39:27  38.2047   37.3650        5.4      -.-  1.4  -.-   DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

02:28:20  34.9833   25.9947       15.4      -.-  3.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                           

02:24:42  39.0848   28.2667       14.5      -.-  1.1  -.-   CICEKLI-GORDES (MANISA)                         

02:20:00  36.9195   29.0915        8.0      -.-  2.8  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                      

02:13:18  39.4615   37.3127        9.2      -.-  1.4  -.-   SENYURT-ULAS (SIVAS)                            

02:05:51  40.3810   27.0468        5.2      -.-  1.4  -.-   BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                        

01:44:05  38.4215   37.2475       10.8      -.-  1.3  -.-   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

01:43:43  40.0675   23.5323        6.8      -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                      

01:41:17  39.2253   28.9165        9.6      -.-  0.9  -.-   KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)                        

01:34:31  36.9305   29.3262        5.0      -.-  2.0  -.-   GURSU-CAMELI (DENIZLI)                          

00:43:27  34.8875   26.1528        7.6      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                  

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler