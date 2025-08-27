Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

27.08.2025 09:25:00
İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

27 AĞUSTOS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:09:06 -.-  1.6  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)         

09:00:12 -.-  2.7  -.-   KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)         

08:59:35 -.-  1.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)             

08:57:48 -.-  1.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)            

08:56:04 -.-  1.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)          

08:53:09 -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)             

08:46:48 -.-  1.4  -.-   ALAYAKA-SINDIRGI (BALIKESIR)           

08:43:23 -.-  1.6  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)             

08:42:59 -.-  1.9  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)          

08:36:02 -.-  1.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)           

08:35:11 -.-  1.7  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)           

08:26:48 -.-  2.1  -.-   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)            

08:26:29 -.-  1.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)          

08:25:35 -.-  1.6  -.-   ULUPINAR-AKHISAR (MANISA)              

08:25:12 -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)             

08:16:15 -.-  1.2  -.-   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)              

08:11:13 -.-  1.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)          

08:08:21 -.-  1.1  -.-   MEDAR-AKHISAR (MANISA)                 

08:06:13 -.-  1.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)         

08:02:52 -.-  1.9  -.-   KARAYAGCI-GORDES (MANISA)              

08:00:34 -.-  1.2  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)        

07:56:19 -.-  1.5  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)         

07:51:56 -.-  1.3  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                 

07:49:44 -.-  1.6  -.-   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)              

07:48:42 -.-  1.0  -.-   DARGIL-GORDES (MANISA)                 

07:16:24 -.-  2.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)             

07:07:21 -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)             

07:00:49 -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)         

06:59:45 -.-  2.0  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)          

06:54:23 -.-  1.8  -.-   ZEYTINDAG-BERGAMA (IZMIR)              

06:51:06 -.-  3.0  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)             

06:41:29 -.-  1.6  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)          

06:40:36 -.-  2.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                

06:35:10 -.-  2.0  -.-   KURUCAY-CUBUK (ANKARA)                 

06:30:29 -.-  1.5  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)             

06:16:22 -.-  2.9  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)             

06:10:39 -.-  2.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)             

06:07:59 -.-  2.5  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)             

06:06:02 -.-  1.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)           

06:04:15 -.-  2.5  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)          

06:02:02 -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)          

06:00:36 -.-  2.4  -.-   TEKKEDERE-BERGAMA (IZMIR)              

05:58:29 -.-  2.6  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)             

05:55:20 -.-  1.6  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)             

05:52:10 -.-  1.9  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)             

05:48:56 -.-  3.4  -.-   CINARKOPRU-BIGA (CANAKKALE)            

05:46:19 -.-  4.5  4.2   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)             

05:43:51 -.-  1.5  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)           

05:34:00 -.-  1.7  -.-   SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN)              

05:09:03 -.-  2.4  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)             

05:04:40 -.-  1.5  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)          

04:58:05 -.-  3.2  2.9   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)             

04:57:47 -.-  2.3  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                

04:54:45 -.-  2.5  -.-   KARACURUN-YAYLADAGI (HATAY)            

04:47:51 -.-  1.7  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)           

04:37:44 -.-  2.2  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)           

04:35:53 -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                

04:35:24 -.-  1.8  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 

04:31:44 -.-  1.5  -.-   KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)            

04:28:39 -.-  1.6  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)           

04:25:29 -.-  2.4  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)             

04:20:10 -.-  3.1  3.1   KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)            

04:08:48 -.-  1.5  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)          

04:07:44 -.-  2.5  -.-   ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA)               

04:05:08 -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)         

04:03:37 -.-  1.7  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)           

03:58:04 -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)          

03:55:14 -.-  1.8  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)          

03:48:57 -.-  1.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)             

03:44:50 -.-  1.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)             

03:36:51 -.-  3.6  3.6   EGE DENIZI                             

03:15:20 -.-  1.6  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)           

02:59:05 -.-  1.4  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)           

02:44:39 -.-  3.7  3.6   EGE DENIZI                             

02:42:13 -.-  1.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)            

02:40:15 -.-  1.2  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)           

02:35:34 -.-  1.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)          

02:30:26 -.-  2.6  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)          

02:25:48 -.-  1.9  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)          

02:14:10 -.-  1.9  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)           

02:08:53 -.-  1.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)          

02:02:50 -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)           

01:54:53 -.-  1.6  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)            

01:22:28 -.-  2.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)             

01:19:21 -.-  1.7  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)         

01:13:16 -.-  1.9  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)          

01:08:20 -.-  3.0  2.9   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)             

01:06:58 -.-  1.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)           

00:50:32 -.-  2.0  -.-   CELEP-KULU (KONYA)                     

00:35:36 -.-  1.6  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)          

00:31:50 -.-  1.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)          

00:30:43 -.-  1.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)           

00:28:51 -.-  1.8  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)           

00:28:48 -.-  1.6  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)             

00:27:23 -.-  1.8  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)           

00:23:40 -.-  2.0  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)          

00:22:10 -.-  1.6  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)           

00:21:01 -.-  1.6  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)             

00:19:03 -.-  2.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)          

00:11:30 -.-  2.8  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)             

00:11:04 -.-  2.6  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)             

00:02:11 -.-  2.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)         

