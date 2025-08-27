İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
27 AĞUSTOS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:09:06 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
09:00:12 -.- 2.7 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
08:59:35 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:57:48 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:56:04 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:53:09 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:46:48 -.- 1.4 -.- ALAYAKA-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:43:23 -.- 1.6 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:42:59 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:36:02 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:35:11 -.- 1.7 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:26:48 -.- 2.1 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
08:26:29 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:25:35 -.- 1.6 -.- ULUPINAR-AKHISAR (MANISA)
08:25:12 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:16:15 -.- 1.2 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
08:11:13 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:08:21 -.- 1.1 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA)
08:06:13 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:02:52 -.- 1.9 -.- KARAYAGCI-GORDES (MANISA)
08:00:34 -.- 1.2 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:56:19 -.- 1.5 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:51:56 -.- 1.3 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
07:49:44 -.- 1.6 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
07:48:42 -.- 1.0 -.- DARGIL-GORDES (MANISA)
07:16:24 -.- 2.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:07:21 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:00:49 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:59:45 -.- 2.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:54:23 -.- 1.8 -.- ZEYTINDAG-BERGAMA (IZMIR)
06:51:06 -.- 3.0 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:41:29 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:40:36 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:35:10 -.- 2.0 -.- KURUCAY-CUBUK (ANKARA)
06:30:29 -.- 1.5 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:16:22 -.- 2.9 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:10:39 -.- 2.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:07:59 -.- 2.5 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:06:02 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:04:15 -.- 2.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:02:02 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:00:36 -.- 2.4 -.- TEKKEDERE-BERGAMA (IZMIR)
05:58:29 -.- 2.6 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:55:20 -.- 1.6 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:52:10 -.- 1.9 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:48:56 -.- 3.4 -.- CINARKOPRU-BIGA (CANAKKALE)
05:46:19 -.- 4.5 4.2 ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:43:51 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:34:00 -.- 1.7 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN)
05:09:03 -.- 2.4 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:04:40 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:58:05 -.- 3.2 2.9 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:57:47 -.- 2.3 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)
04:54:45 -.- 2.5 -.- KARACURUN-YAYLADAGI (HATAY)
04:47:51 -.- 1.7 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:37:44 -.- 2.2 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
04:35:53 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
04:35:24 -.- 1.8 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
04:31:44 -.- 1.5 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)
04:28:39 -.- 1.6 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:25:29 -.- 2.4 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:20:10 -.- 3.1 3.1 KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)
04:08:48 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:07:44 -.- 2.5 -.- ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA)
04:05:08 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:03:37 -.- 1.7 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:58:04 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:55:14 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:48:57 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:44:50 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:36:51 -.- 3.6 3.6 EGE DENIZI
03:15:20 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:59:05 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:44:39 -.- 3.7 3.6 EGE DENIZI
02:42:13 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:40:15 -.- 1.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:35:34 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:30:26 -.- 2.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:25:48 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:14:10 -.- 1.9 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:08:53 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:02:50 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:54:53 -.- 1.6 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:22:28 -.- 2.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:19:21 -.- 1.7 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:13:16 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:08:20 -.- 3.0 2.9 ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:06:58 -.- 1.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:50:32 -.- 2.0 -.- CELEP-KULU (KONYA)
00:35:36 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:31:50 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:30:43 -.- 1.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:28:51 -.- 1.8 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
00:28:48 -.- 1.6 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:27:23 -.- 1.8 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:23:40 -.- 2.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:22:10 -.- 1.6 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:21:01 -.- 1.6 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:19:03 -.- 2.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:11:30 -.- 2.8 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:11:04 -.- 2.6 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:02:11 -.- 2.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)