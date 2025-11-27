Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

27.11.2025 09:36:00
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Kasım 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 27 Kasım 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

2025.11.27 09:19:58  39.1902   28.1545        9.2      -.-  1.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.11.27 08:58:56  39.1450   28.1222        5.1      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2025.11.27 08:41:43  35.3125   33.6138        5.0      -.-  2.7  -.-   KIBRIS-BESPARMAK                                  

2025.11.27 08:36:31  39.0980   28.0713       11.8      -.-  1.4  -.-   SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)                         

2025.11.27 08:32:57  39.1103   28.1633       22.1      -.-  1.3  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2025.11.27 08:21:27  39.2007   28.2178       14.8      -.-  3.1  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2025.11.27 07:24:21  39.1867   28.1663       12.4      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2025.11.27 07:13:48  36.2367   25.6172        9.8      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.11.27 07:09:34  38.4397   37.5548        5.5      -.-  1.2  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   

2025.11.27 06:55:39  39.1185   28.1153       12.9      -.-  1.8  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2025.11.27 06:46:45  39.5753   33.7977        6.2      -.-  1.2  -.-   EFENDIKOY-KESKIN (KIRIKKALE)                      

2025.11.27 06:46:44  39.3092   25.5040       12.0      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.11.27 06:38:23  39.1477   28.2745        8.7      -.-  1.8  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.11.27 06:37:40  39.1595   28.2648       11.5      -.-  2.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.11.27 06:31:45  37.0878   31.9070        9.9      -.-  1.9  -.-   YARPUZ-AKSEKI (ANTALYA)                           

2025.11.27 06:24:45  39.1025   28.1325       13.6      -.-  1.6  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2025.11.27 06:00:38  37.3865   36.9203        5.4      -.-  1.4  -.-   GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               

2025.11.27 05:57:13  39.2538   29.0157        7.4      -.-  1.4  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

2025.11.27 05:47:52  39.1993   28.2118       12.1      -.-  2.1  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2025.11.27 05:43:08  38.3702   37.4848       10.3      -.-  1.3  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

2025.11.27 05:33:03  38.5018   38.0495        8.0      -.-  1.4  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                          

2025.11.27 05:28:56  39.0528   28.2422        9.2      -.-  1.7  -.-   DUTLUCA-GORDES (MANISA)                           

2025.11.27 05:23:37  40.7990   30.9772       13.2      -.-  1.4  -.-   YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)                            

2025.11.27 05:16:08  39.0923   28.1160       12.9      -.-  1.3  -.-   HANPASA-AKHISAR (MANISA)                          

2025.11.27 05:13:01  39.2157   28.1055        8.9      -.-  1.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

2025.11.27 05:10:24  39.0802   28.1268       14.2      -.-  1.2  -.-   HANPASA-AKHISAR (MANISA)                          

2025.11.27 04:51:29  39.1228   29.1180       15.8      -.-  1.1  -.-   SENKOY-SIMAV (KUTAHYA)                            

2025.11.27 04:46:01  36.6187   25.5615        8.5      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.11.27 04:33:53  37.1377   36.6875        5.0      -.-  1.1  -.-   KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP)                    

2025.11.27 04:17:41  37.1170   33.2505        5.0      -.-  1.6  -.-   DERE-(KARAMAN)                                    

2025.11.27 04:05:47  39.1288   28.2937       16.7      -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.11.27 03:57:50  39.2280   28.0827        4.5      -.-  1.3  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2025.11.27 03:56:32  39.2338   28.0868        6.9      -.-  1.5  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2025.11.27 03:49:23  39.3282   27.6758        4.9      -.-  1.2  -.-   YAGCILI-SOMA (MANISA)                             

2025.11.27 03:41:23  39.1992   28.3073        7.5      -.-  1.9  -.-   ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2025.11.27 03:38:18  39.2288   28.9608       12.8      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.11.27 03:36:09  40.4023   28.8813       13.5      -.-  1.4  -.-   MUDANYA (BURSA)                                   

2025.11.27 03:31:41  39.2058   28.1815       11.0      -.-  1.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.11.27 03:22:23  39.1357   28.1785        9.5      -.-  0.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2025.11.27 03:08:52  35.5795   24.8257       61.9      -.-  4.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2025.11.27 02:56:14  38.4720   38.0758        6.5      -.-  1.3  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                          

2025.11.27 02:43:28  39.1157   28.2588       13.1      -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.11.27 02:34:28  39.1577   28.2135       12.8      -.-  1.2  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2025.11.27 02:28:13  39.0620   28.2460       11.8      -.-  1.7  -.-   DUTLUCA-GORDES (MANISA)                           

2025.11.27 02:22:53  39.0817   28.2453        8.1      -.-  1.4  -.-   CICEKLI-GORDES (MANISA)                           

2025.11.27 02:18:13  38.1352   38.4067       10.6      -.-  1.7  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      

2025.11.27 02:12:31  39.2120   28.0873        7.7      -.-  1.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

2025.11.27 02:01:16  39.1613   28.2328       11.5      -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.11.27 01:59:14  39.1907   28.1715       11.7      -.-  1.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.11.27 01:57:51  39.2435   28.9710        5.1      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.11.27 01:54:32  39.1532   28.1687       17.9      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2025.11.27 01:39:20  39.1660   28.1428        8.7      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2025.11.27 01:36:01  38.1790   37.2702        5.4      -.-  1.2  -.-   CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

2025.11.27 01:18:07  39.1933   28.1873       14.9      -.-  1.1  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.11.27 01:18:00  40.4902   29.1763        5.5      -.-  0.9  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         

2025.11.27 01:12:04  39.1803   28.2962       13.7      -.-  1.8  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.11.27 01:07:28  39.2753   28.2142       15.8      -.-  1.2  -.-   CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.11.27 01:03:30  39.1812   28.2832        5.4      -.-  1.0  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.11.27 01:01:56  39.1840   28.2925        5.3      -.-  1.5  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.11.27 00:24:40  38.4872   38.0418        5.6      -.-  1.5  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                          

