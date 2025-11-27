Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 27 Kasım 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
2025.11.27 09:19:58 39.1902 28.1545 9.2 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.27 08:58:56 39.1450 28.1222 5.1 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.27 08:41:43 35.3125 33.6138 5.0 -.- 2.7 -.- KIBRIS-BESPARMAK
2025.11.27 08:36:31 39.0980 28.0713 11.8 -.- 1.4 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
2025.11.27 08:32:57 39.1103 28.1633 22.1 -.- 1.3 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.27 08:21:27 39.2007 28.2178 14.8 -.- 3.1 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.27 07:24:21 39.1867 28.1663 12.4 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.27 07:13:48 36.2367 25.6172 9.8 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
2025.11.27 07:09:34 38.4397 37.5548 5.5 -.- 1.2 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
2025.11.27 06:55:39 39.1185 28.1153 12.9 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.27 06:46:45 39.5753 33.7977 6.2 -.- 1.2 -.- EFENDIKOY-KESKIN (KIRIKKALE)
2025.11.27 06:46:44 39.3092 25.5040 12.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2025.11.27 06:38:23 39.1477 28.2745 8.7 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.27 06:37:40 39.1595 28.2648 11.5 -.- 2.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.27 06:31:45 37.0878 31.9070 9.9 -.- 1.9 -.- YARPUZ-AKSEKI (ANTALYA)
2025.11.27 06:24:45 39.1025 28.1325 13.6 -.- 1.6 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.27 06:00:38 37.3865 36.9203 5.4 -.- 1.4 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2025.11.27 05:57:13 39.2538 29.0157 7.4 -.- 1.4 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2025.11.27 05:47:52 39.1993 28.2118 12.1 -.- 2.1 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.27 05:43:08 38.3702 37.4848 10.3 -.- 1.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2025.11.27 05:33:03 38.5018 38.0495 8.0 -.- 1.4 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
2025.11.27 05:28:56 39.0528 28.2422 9.2 -.- 1.7 -.- DUTLUCA-GORDES (MANISA)
2025.11.27 05:23:37 40.7990 30.9772 13.2 -.- 1.4 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)
2025.11.27 05:16:08 39.0923 28.1160 12.9 -.- 1.3 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA)
2025.11.27 05:13:01 39.2157 28.1055 8.9 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.27 05:10:24 39.0802 28.1268 14.2 -.- 1.2 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA)
2025.11.27 04:51:29 39.1228 29.1180 15.8 -.- 1.1 -.- SENKOY-SIMAV (KUTAHYA)
2025.11.27 04:46:01 36.6187 25.5615 8.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
2025.11.27 04:33:53 37.1377 36.6875 5.0 -.- 1.1 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP)
2025.11.27 04:17:41 37.1170 33.2505 5.0 -.- 1.6 -.- DERE-(KARAMAN)
2025.11.27 04:05:47 39.1288 28.2937 16.7 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.27 03:57:50 39.2280 28.0827 4.5 -.- 1.3 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.27 03:56:32 39.2338 28.0868 6.9 -.- 1.5 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.27 03:49:23 39.3282 27.6758 4.9 -.- 1.2 -.- YAGCILI-SOMA (MANISA)
2025.11.27 03:41:23 39.1992 28.3073 7.5 -.- 1.9 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.27 03:38:18 39.2288 28.9608 12.8 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.11.27 03:36:09 40.4023 28.8813 13.5 -.- 1.4 -.- MUDANYA (BURSA)
2025.11.27 03:31:41 39.2058 28.1815 11.0 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.27 03:22:23 39.1357 28.1785 9.5 -.- 0.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.27 03:08:52 35.5795 24.8257 61.9 -.- 4.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2025.11.27 02:56:14 38.4720 38.0758 6.5 -.- 1.3 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
2025.11.27 02:43:28 39.1157 28.2588 13.1 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.27 02:34:28 39.1577 28.2135 12.8 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.27 02:28:13 39.0620 28.2460 11.8 -.- 1.7 -.- DUTLUCA-GORDES (MANISA)
2025.11.27 02:22:53 39.0817 28.2453 8.1 -.- 1.4 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA)
2025.11.27 02:18:13 38.1352 38.4067 10.6 -.- 1.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
2025.11.27 02:12:31 39.2120 28.0873 7.7 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.27 02:01:16 39.1613 28.2328 11.5 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.27 01:59:14 39.1907 28.1715 11.7 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.27 01:57:51 39.2435 28.9710 5.1 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.11.27 01:54:32 39.1532 28.1687 17.9 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.27 01:39:20 39.1660 28.1428 8.7 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.27 01:36:01 38.1790 37.2702 5.4 -.- 1.2 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2025.11.27 01:18:07 39.1933 28.1873 14.9 -.- 1.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.27 01:18:00 40.4902 29.1763 5.5 -.- 0.9 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
2025.11.27 01:12:04 39.1803 28.2962 13.7 -.- 1.8 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.27 01:07:28 39.2753 28.2142 15.8 -.- 1.2 -.- CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.27 01:03:30 39.1812 28.2832 5.4 -.- 1.0 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.27 01:01:56 39.1840 28.2925 5.3 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.27 00:24:40 38.4872 38.0418 5.6 -.- 1.5 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)